«Реал» девять раз громили в ЛЧ. Среди счастливчиков — ЦСКА и Левандовски

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18 мая 2023, 18:24

«Манчестер Сити» в уютной компании.

17 мая 2023. «Манчестер Сити» — «Реал» — 4:0

Гол Альвареса позволил повторить рекорд «Ливерпуля», установленный четырнадцать лет назад. За всю историю в Лиге чемпионов у «Реала» лишь девять разгромных поражений. Крупнее, чем вчера, никогда не проигрывали. Но даже если вспоминать былые неудачные матчи, то сложно найти такую беспомощность Бензема, Модрича и Крооса, как вчера. А ведь это без оговорок великие футболисты. Нет Варана, Рамоса, Каземиро и Роналду, но «Реал» достойно расставлял ловушки перед игроками «Манчестер Сити» в Мадриде. А в Манчестере испанскую команду просто вынесли. Куртуа помог, чтобы не проиграли крупнее, но результат удивительный.

18 сентября 2019. ПСЖ – «Реал» — 3:0

Матч группового этапа. Единственное поражение «Реала» в легкой группе с «Брюгге» и «Галатасараем». В Мадриде фавориты квартета сыграли 2:2, первое место заняли парижане. Тогда еще не знали, что через пару месяцев мир накроет пандемия. Позиция в четверке повлияла на судьбу клубов. «Реал» нарвался на «Манчестер Сити» в первом же раунде и вылетел. Тухель с ПСЖ прошел «Боруссию» Д, «Аталанту» и «Лейпциг», сыграв в своем первом финале. Но не победил, выиграла «Бавария».

5 марта 2019. «Реал» — «Аякс» — 1:4

Красивая победа тен Хага. Явная недооценка соперника со стороны «Реала», заслуженный вылет после выездной победы в Амстердаме. Жаль, что тот замечательный «Аякс» Тадича, Нереса, Зиеша, ван де Бека, Де Йонга и де Лигта не сыграл в финале. Могли стать одним из успешных андердогов. Голландцы прошли «сливочных» и «Ювентус», но упустили верную победу над «Тоттенхэмом». Зато с «Реалом» не церемонились.

12 декабря 2018. «Реал» — ЦСКА – 0:3

Первой командой, разгромившей великий «Реал» после серии кубков в ЛЧ , стал именно ЦСКА . Забавный результат. Невзирая на три гола в Мадриде и победу над фаворитом в Москве, ЦСКА вылетел из турнира, заняв последнее место. «Реалу» разгром от Чалова, Влашича и Облякова не помешал выйти из группы. Но тен Хаг изучил опыт Ганчаренко, разгромил «сливочных» в плей-офф, как сказано чуть выше.

24 апреля 2013. «Боруссия» Д – «Реал» — 4:1

«Шмели» вынесли невезучую версию «Реала» до появления в клубе Анчелотти. Клопп разгромил Моуриньо, Левандовски сделал покер. Редкое явление в Лиге чемпионов. Дело было в полуфинале турнира, как и теперь в Манчестере. Болезненный удар по самолюбию Рамоса, Озила, Модрича и Роналду. Заслуженная победа немцев, они были намного лучше. Но Хуммельсу, Гётце, Гюндогану и Ройсу не хватило сил, чтобы в финале опередить «Баварию» Хайнкеса.

10 марта 2009. «Ливерпуль» — «Реал» — 4:0

Встречались «Ливерпуль» Бенитеса после двух финалов Лиги чемпионов и «Реал» Хуанде Рамоса. Эксперты ждали борьбу, ведь на поле у испанцев были чемпионы Европы и крутые иностранцы. Но ничего не получилось. Касильяс пропустил от Торреса, дважды от Джеррарда и разок от Доссены. Рауль, Гути, Роббен и Снейдер не сумели забить на «Энфилд Роуд» ни разу. Счет по сумме двух матчей 5:0 в пользу англичан. А вот дальше им суждено было вылететь от «Челси» после двух крутых перестрелок.

13 сентября 2005. «Лион» — «Реал» — 3:0

Тогда Бензема болел против «Реала». Юному игроку «Лиона» было семнадцать лет, поддерживал Жуниньо, Карью, Малуда, Фреда и Вильтора. Если бы бразильский лидер французов обыграл Касильяса при пенальти в первом тайме, то «Лион» мог стать первым клубом, который разнес «Реал» в Лиге чемпионов с разницей в четыре мяча. Но и победы 3:0 хватало, чтобы понять – Лушембургу не сделает «сливочных» королями футбольной Европы. В том сезоне «Реал» вылетит в плей-офф в первом раунде от «Арсенала».

15 сентября 2004. «Байер» — «Реал» — 3:0

Слабая сатисфакция за поражение «Байера» в финале Лиги чемпионов. Но немцы хотя бы фанатов порадовали на групповом этапе. Клубы Бундеслиги лидируют по количеству разгромов «Реала» в Лиге чемпионов. Результат того поединка не удивляет. В «Реале» уже не было Дель Боске. Странный тренер Камачо не смог остановить команду хитрого Бербатова. В итоге испанцы вылетят в первом раунде плей-офф от «Ювентуса» в дополнительное время.

8 марта 2000. «Бавария» — «Реал» — 4:1

Удивительно, что с 1992 года у «Реала» не было разгромных поражений в Лиге чемпионов до 8 марта 2000-го. Многие гранды к тому времени открыли рейтинг худших матчей. «Мадрид» держался. Но «Бавария», которая за год до этого в Барселоне отдала кубок «Манчестер Юнайтед», отыгралась на «Реале» в матче второго группового этапа. Голы забивали Шолль, Элбер и дважды Циклер. Касильяс злился на свою защиту после неудачной концовки поединка. В том сезоне «Реал» с трудом выйдет из группы при равенстве очков с киевским «Динамо». А дальше Дель Боске пройдет МЮ , возьмет реванш против «Баварии» и разгромит «Валенсию» в финале.

Разгром «Реала» в Лиге чемпионов – редкое событие

Показательно, что девять разгромов создали девять разных команд за 24 года. Дважды никто «сливочных» не избивал. Анчелотти вчера характерно барабанил пальцами по губам и чесал голову, разнервничался. Карло честно признался, что растерян и удивлен. Не понимает, что произошло. Итальянец уверен, что продолжит тренировать «Реал», но посмотрим на решение Переса. Это всего четвертый разгром гранда из Мадрида в плей-офф Лиги чемпионов. И самый болезненный. «Манчестер Сити» с каталонцами на борту идет дальше, у кубка чемпионов будет новый обладатель. Кстати, ни разу команда, громившая «Реал», не выиграла в том сезоне трофей. Гвардиола хочет сломать эту традицию.