Великие тоже вылетают. Фиаско английских грандов от «Арсенала» до «Манчестер Сити»

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вчера, 08:19

Говорим о тех сезонах, о которых болельщики топ-клубов АПЛ не хотят вспоминать.

В футбольном мире от вылета в низшую лигу не застрахован ни один клуб. В чемпионате СССР высшую лигу покидал даже московский «Спартак», а нынешние гранды ЦСКА и «Локомотив» и вовсе провели по несколько сезонов в первом дивизионе. А как обстоят дела в АПЛ ?

Английская Премьер-Лига существует под этим названием с 1992 года. И все это время «большая шестерка» всегда оставалась в «высшем обществе».

«Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выступали в высшем дивизионе на протяжении последнего 31 года, а «Эвертон» вылетал последний раз, когда на английских дорогах не было пешеходных переходов, в английских городах не было многоэтажек.

А вот как обстояли дела у других грандов.

«Арсенал»

Один из многих мифов истории «Арсенала» заключается в том, что клуб никогда не опускался в низшую лигу — это не так. К тому же, когда «канониры» потерпели крах, это был один из худших сезонов за всю историю.

Судьбоносным днем, когда «Арсенал» вылетел в низшую лигу, стало 12 апреля 1913 года.

«Арсенал», используя довольно закулисную тактику, получил повышение после Первой мировой войны за счет «Шпор» и с тех пор ни разу не уступал свое место в высшем дивизионе.

«Эвертон»

«Ириски» — вторая команда Англии по продолжительности выступлений в высшем дивизионе — их последнее понижение произошло в сезоне 1950/51. Это фиаско было закреплено сокрушительным поражением со счетом 0:6 от «Шеффилд Уэнсдей», и только в 1954 году «Эвертон» получил повышение.

Тем не менее они иногда балансировали на грани. Например, лишь гол Гарета Фаррелли на «Гудисон Парк» в ворота «Ковентри Сити» в последний день сезона 1997/98 позволил коллективу сохранить преимущество по разнице мячей. В этом сезоне клуб с трудом сохранил прописку в АПЛ , что и послужило поводом для этой статьи.

«Ливерпуль»

Вечные соперники «Эвертона» в последний раз вылетали в сезоне 1953/54, всего через четыре года после выхода в финал Кубка Англии.

«Красным» потребовалось восемь лет, чтобы вернуться, после того как некий Билл Шенкли прибыл из Хаддерсфилда, чтобы вызволить клуб из депрессивного состояния. Можно с уверенностью сказать, что с тех пор «Ливерпуль» не оглядывался назад.

«Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» был частью верхней таблицы с сезона 1975/76, когда они сразу же восстановились после вылета в предыдущей кампании.

Фанаты «Юнайтед» с любовью вспоминают их сезон во втором дивизионе, поскольку молодая команда, основанная на Сэмми Макайлори, Лу Макари и Стюарте Пирсоне, стремительно продвигалась по таблице.

Маловероятно, что полицейские по всей Британии вспоминают пребывание «Юнайтед» во втором эшелоне с такой же любовью: выездные игры «Юнайтед» были магнитом для хулиганов.

«Тоттенхэм»

Последнее понижение «Шпор» произошло в 1977 году — резкое падение после успехов клуба на протяжении 1960-х годов — тогда это вызвало огромный шок.

Как и «Манчестер Юнайтед», «Шпоры» сразу же вернулись вверх (хотя и заняли третье место во втором дивизионе). За этим последовали потрясающие подписания Освальдо Ардилеса и Рики Вильи в 1978 году, и с тех пор клуб остается на вершине.

«Челси»

В последний раз «Челси» вылетал в низшую лигу в сезоне 1987/88 после поражения в плей-офф против «Мидлсбро». Они вернулись на следующий сезон.

«Манчестер Сити»

«Сити» дважды вылетали из Премьер-Лиги. Первый случай, в 1996 году, в основном запомнился ошибочной попыткой тянуть время в их матче с «Ливерпулем», полагая, что результаты в других играх будут в их пользу.

Но не сложилось, и «Сити» опустился на второй, а потом и на третий уровень, в 1998 году, прежде чем добился последовательных повышений под руководством Джо Ройла.

Но тем и интересен футбол, клубный лифт ездит и вниз, и вверх.