Акинфеев – царь серий пенальти. Огорчал Кокорина, Испанию и «Спартак»

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вчера, 18:29

Вратарь круто развернул свою карьеру.

Когда у человека с характером не получается в работе, то обычно страдают окружающие люди. Поэтому, когда у Акинфеева был отрезок с плохой игрой, то получали на орехи напарники. Фанаты видели несоответствие между классом вратаря и действиями, тоже злились. Но в итоге Акинфеев прошел путь Бензема. Карима по делу критиковали, Перес хотел вышвырнуть его из «Реала».

И не пожалел, что Анчелотти и Зидан отговорили от подобных действий. Бензема стал легендой «Реала». Акинфеев не мог положиться на стабильных тренеров ЦСКА и сборной. Но после Евро-2016, когда Слуцкий обозначил выступление словом на букву «г», случился домашний ЧМ . Там Акинфеев блистал. Вернул расположение публики, стал спокойнее в футболке ЦСКА , где его всегда любили.

Бывший тренер «Краснодара» Мусаев заявил в интервью, что всем надо быть, как Акинфеев, то есть не уезжать в Европу. И это глупость, ведь Игорь выиграл Кубок УЕФА , был в полуфинале Евро, сыграл в четвертьфиналах чемпионата мира и Лиги чемпионов. Поэтому он легенда. Хотя есть также внутренние успехи. Акинфеев снова показал себя в Кубке.

11 июня 2023. Финал Кубка. «Краснодар» — ЦСКА – 1:1 (5:6 по пенальти)

Хотя Батчи и Олусегун помогли Акинфееву, так как их удары не были самыми коварными, просто сравните действия ветерана с игрой молодого Агкацева. Голкипер, которого Ивич считал готовым к серии пенальти, раз не выпустил Сафонова, в итоге уступил Игорю Владимировичу. Ветеран ЦСКА несколько раз был близок к большему количеству сэйвов. Его коллеге разок тоже не повезло, но Станислав остановился на одном сэйве. А Игорь не просто впервые за 10 лет выиграл для «армейцев» кубок, а еще и напомнил о своем таланте. Акинфеев не настолько хорош в пенальти во время матчей, как Ханданович и Трапп, но в сериях ему мало равных. Да и по стабильности тоже, поскольку в РПЛ не подвел.

7 июля 2018. Четвертьфинал ЧМ . Россия – Хорватия – 2:2 (3:4 по пенальти)

Скорее всего, Англия проиграла бы российской сборной полуфинал, как уступила хорватской. Просто морально. Команда Черчесова была слабее хорватов, конечно же, но Марио Фернандес сравнял счет и перевел игру в серию пенальти. Акинфеев был хорош, потащил удар Ковачича, но Смолов и Фернандес подвели капитана сборной. Черчесов остановился в шаге от полуфинала ЧМ .

1 июля 2018. 1/8 финала ЧМ . Испания – Россия – 1:1 (3:4 по пенальти)

Поскольку Акинфеев не любит фразу, которой окрестили его сэйв ногой, то из уважения к герою рассказа не будем ее воспроизводить. Отразил два удара в серии с испанцами от Аспаса и Коке. Хотя до матча был ясен характер поединка, Испания владела мячом 79 % времени, а по ударам счет был 9:1 в пользу соперника, домашний стадион и один момент с пенальти в ворота Де Хеа позволили Черчесову переписать историю. Но без Акинфеева ничего бы не получилось. Сначала отразил 8 ударов, а потом тащил в серии, пока его коллеги не промахивались.

1 июня 2013. Финал Кубка. ЦСКА – «Анжи» — 1:1 (4:3 по пенальти)

Даже когда его коллеги справлялись с одним из мячей, Акинфеев как минимум повторяет ставку. Против звездного «Анжи» с Это’О, Виллианом, Буссуфа, Жирковым, Жусилеем и Диарра «армейцы» не сумели победить в основное время матча. Ничья 1:1 довела Слуцкого и Хиддинка до серии пенальти. Символично, что это был последний до вчера успех ЦСКА в Кубке России. И тогда героем был именно Акинфеев. Игорь взял удар Жиркова и дождался промаха Жусилея. У ЦСКА не забил Муса, но остальные порадовали.

11 мая 2011. Полуфинал Кубка. «Спартак» — ЦСКА – 3:3 (4:5 по пенальти)

Один из самых безумных матчей в истории российского футбола. У Слуцкого и Карпина были хорошие команды. По очереди выходили вперед, а затем «Спартак» повел 3:2. Но ЦСКА не сдался, гол Вагнера Лава довел до серии пенальти. Девять человек в серии били без промахов. Только Дмитрий Комбаров проиграл Акинфееву. Конечно, во многих сериях надо благодарить также бьющих. Например, Игнашевич не промахнулся после гола Дзюбы с «точки». Но без сэйва вратаря «армейцы» могли уступить Диканю. ЦСКА пошел в финал, где обыграл «Аланию» младшего Газзаева.

13 мая 2009. Полуфинал Кубка. «Динамо» — ЦСКА – 2:2 (5:6 по пенальти)

Еще одна роскошная игра, камбэк «Динамо» на последних минутах после 0:2. Дошли до пенальти. Смешной, немного кучерявый и молодой Акинфеев уже был капитаном ЦСКА . Первым пошел бить Кержаков, сделавший дубль в самом матче. Пробил по центру, не промахнулся. У Кобелева было хорошее настроение, но его подпортил голкипер ЦСКА . Сначала Акинфеев и Габулов плохо работали на линии, но Игорь прибавлял от удара к удару. Почти отразил попытку Уилкшира. Дальше Хохлов и Нецид не забили. Димидко не попал в створ, но Алдонин проиграл Габулову. Пришлось выручать Акинфееву. Игорь отразил попытку Кокорина, а дальше Василий Березуцкий не подвел. В финале ЦСКА обыграл «Рубин», Зико выиграл трофей.

2008. Финал Кубка. ЦСКА – «Амкар» — 2:2 (4:1 по пенальти)

Бедный Габулов. Играл за «Амкар» — нарвался на серию пенальти, выигранную Акинфеевым. Играл за «Динамо» — тот же результат в кубковом турнире. Перешел в «Анжи» — снова без кубка, снова помешал Игорь. В серии после веселой ничьей Газзаева и Божовича голкиперу ЦСКА не пришлось много работать. Во-первых, его напарники били идеально, Жирков, Лав, Жо и Янчик не подвели. Во-вторых, Дринчич пробил мимо, а вот удар Дуймовича взял Акинфеев.

У Игоря семь побед в Кубке, и в пяти случаях выручал в сериях пенальти. Впечатляющий список подвигов. Также без сэйвов Акинфеева не было бы полуфинала чемпионата мира для сборной страны. У легенды российского футбола семь серий пенальти за карьеру и шесть побед.