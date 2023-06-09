Футбольная Европа попрощалась с Месси. Вспоминаем величайшие матчи Лионеля

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Бил «Реал», «Баварию» и «Арсенал».

10 марта 2007 года. «Барселона» — «Реал» — 3:3

Тогда никто не знал, сможет ли Месси реализовать потенциал. Но длинноволосый правый форвард уже впечатлял. Рядом играли Хави, Иньеста и Роналдиньо, на напарников Лионелю грех жаловаться. «Барселона» Райкарда не была стабильной, но даже красная карточка Олегера в первом тайме не помешала Месси трижды отыграться против «Реала» ван Нистелроя и Рауля. На днях молодые тренеры были на прощальном матче Хоакина. А вот герой знаменитой ничьей в Эль Класико перебрался в Майами. Как отметил в интервью, отказал другим клубам из Европы, когда понял, что не сможет вернуться в «Барселону».

18 апреля 2007 года. «Барселона» — «Хетафе» — 5:2

Месси еще первым голом за «Барселону» показал, с кем мир имеет дело. Но одно дело ярко дебютировать, а другое продолжить гнуть свою линию годами. В апреле 2007-го «Барселона» играла против «Хетафе». И Месси создал шоу. Подхватил мяч на своей половине, ушел от двоих. Продолжил набирать скорость, убрал еще двух защитников. Вратарь его не остановил. Это была игра Кубка Короля, Месси дублем показал, что рождается новая суперзвезда. Через два года он впервые выиграет «Золотой мяч», первый из семи.

2 мая 2009 года. «Реал» — «Барселона» — 2:6

Вспомните, что за год до этого в финале ЛЧ в «Лужниках» играли МЮ и «Челси». Казалось, что английский футбол наступает, ведь победа «Барселоны» с Райкардом не привела к гегемонии испанских клубов. ЛЧ выигрывали «Милан» и МЮ . А затем появился тренер Гвардиола. Убрал Деку и Роналдиньо из команды, сделал ставку на Месси и Хавиньесту. Перед финалом в Риме против МЮ аргентинец показал себя против звездного, но неудачливого «Реала». «Барселона» с Анри и Месси сделала больно Касильясу, Каннаваро и Рамосу. Крутой поединок с дублем и ассистом Лионеля.

6 апреля 2010 года. «Барселона» — «Арсенал» — 4:1

Повторение финала Лиги чемпионов спустя четыре года. Реванш не удался. Лионель забил четыре мяча в ворота Альмунии. Вермален и Сильвестр глотали пыль, Клиши не справился с Лионелем на фланге. Месси сделал покер, его команда пошла дальше. Но вот выиграть еще один кубок не получилось, «Интер» Моуриньо умудрился остановить «Барселону» Гвардиолы. «Арсеналу» повезло меньше, Лионель разнес «канониров».

27 апреля 2011 года. «Реал» — «Барселона» — 0:2

Месси любил выйти на пик формы в апреле. Молодой нападающий играл рядом с Педро и Вильей, которые делали все, чтобы Гвардиола собирал трофеи. «Барселона» была хороша, но в полуфинале Лиги чемпионов встретили «Реал» Моуриньо. У Жозе были Ди Мария, Роналду, Озил, Пепе, Алонсо, Марсело, Рамос и Касильяс. Но Месси никто из них не остановил. Пока МЮ бил «Шальке», «Барселона» делала больно «Реалу». В ответном матче была ничья, Гвардиола пошел за новым кубком с великой командой.

17 сентября 2011 года. «Барселона» — «Осасуна» — 8:0

В карьере у Месси два пента-трика. Против «Байера» в ЛЧ и в товарищеском матче Аргентины и Эстонии. Покеры делал чаще, а хет-трики устанете считать. Но один особенный подвиг. Месси создал 5 голов за матч в Ла Лиге ударами и пасами трижды в карьере. За год до этого разнесли «Альмерию», затем уничтожили «Осасуну», а спустя семь лет досталось «Леванте». Но самый мощный футбол Месси показал во втором случае. В тот вечер он был неудержимым.

7 марта 2012 года. «Барселона» — «Байер» — 7:1

В том году Месси забил 91 мяч и сделал 22 ассиста. Быстро летит время, самые юные фанаты футбола, например, двенадцатилетние, не помнят этот знаменитый матч ЛЧ , ведь им было около года. Многое потеряли, получилось веселое избиение обороны Лено. Месси забил пять мячей в плей-офф. После него в турнире пента-трики случались всего дважды. Луис Адриано в составе «Шахтёра» забил пять мячей БАТЭ , а в этом сезоне Холанд огорчил «Лейпциг» тоже в плей-офф, как и Месси. Новые времена – новые герои.

6 мая 2015 года. «Барселона» — «Бавария» — 3:0

Последний сезон, в котором каталонцы стали лучшим клубом Европы. Месси играл рядом с Суаресом и Неймаром. Сейчас Хави испугался, когда спросили о возвращении бразильца – отметил, что Жуниор ему друг, но в планы тренера не входит. Месси входил, но выбрал Майами и Бекхэма, ведь в «Барселоне» не знали, смогут ли зарегистрировать трансфер. Восемь лет назад было проще. Лионель вышел, вскружил голову Боатенгу, сделал дубль, пошел в финал, невзирая на ответное поражение в Мюнхене.

19 октября 2016 года. «Барселона» — «Манчестер Сити» — 4:0

Хороший матч, чтобы проследить важность селекции и смены поколений. У «горожан» с того поединка остались Стоунз, Гюндоган и Де Брюйне, которым Месси преподал урок. Хет-трик Лионеля и гол Неймара уложили команду Гвардиолы на лопатки. Вот только если Хосеп грамотно укомплектовал состав новичками за семь лет, то «Барселона» потеряла легенд. Ушли Пике, Альба, Бускетс, Иньеста, Суарес, Маскерано, Неймар и Месси. Тот разгром точно повлиял на будущее «Манчестер Сити», стал уроком.

23 апреля 2017 года. «Реал» — «Барселона» — 2:3

Огненный матч, в котором Месси помог отыграться и забил на 92-й минуте матча. Тот мяч стал особенным, пятисотым для Лионеля за «Барселону». Победа над принципиальным соперником заставила аргентинца бурно праздновать, снял футболку и показал ее трибунам. Шесть лет назад Эль Класико были веселее. В том поединке еще и Серхио Рамос успел красную карточку схватить. Легендарный матч и незабываемое празднование Месси.

1 мая 2019 года. «Барселона» — «Ливерпуль» — 3:0

Чудесное индивидуальное выступление с хет-триком Месси напоминает, что футбол – командный вид спорта. Хотя в Барселоне капитан сделал все, чтобы команда прошла дальше, в ответном поединке Клопп настроил своих подопечных на великий камбэк. Месси в решающий момент в плей-офф Лиги чемпионов обычно отрезан от команды, но винить нужно не только аргентинца. Когда у тебя есть игрок, дарящий преимущество в три мяча, грех его терять в гостях. Вальверде согрешил, как и оборона «Барселоны». После первого матча казалось, что не видать Салаху Кубка чемпионов, как своих ушей. Но футбол тем и хорош, что в нем проигрывали все, даже Месси и Роналду. Лионель устал быть в центре внимания, хочет отдохнуть. Жаль, что его европейская часть карьеры завершена, но было весело всем, кроме соперников Лионеля.