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Футбольная Европа попрощалась с Месси. Вспоминаем величайшие матчи Лионеля

сегодня, 00:14
Лионель Месси

Бил «Реал», «Баварию» и «Арсенал».

10 марта 2007 года. «Барселона» — «Реал» — 3:3

Тогда никто не знал, сможет ли Месси реализовать потенциал. Но длинноволосый правый форвард уже впечатлял. Рядом играли Хави, Иньеста и Роналдиньо, на напарников Лионелю грех жаловаться. «Барселона» Райкарда не была стабильной, но даже красная карточка Олегера в первом тайме не помешала Месси трижды отыграться против «Реала» ван Нистелроя и Рауля. На днях молодые тренеры были на прощальном матче Хоакина. А вот герой знаменитой ничьей в Эль Класико перебрался в Майами. Как отметил в интервью, отказал другим клубам из Европы, когда понял, что не сможет вернуться в «Барселону».

18 апреля 2007 года. «Барселона» — «Хетафе» — 5:2

Месси еще первым голом за «Барселону» показал, с кем мир имеет дело. Но одно дело ярко дебютировать, а другое продолжить гнуть свою линию годами. В апреле 2007-го «Барселона» играла против «Хетафе». И Месси создал шоу. Подхватил мяч на своей половине, ушел от двоих. Продолжил набирать скорость, убрал еще двух защитников. Вратарь его не остановил. Это была игра Кубка Короля, Месси дублем показал, что рождается новая суперзвезда. Через два года он впервые выиграет «Золотой мяч», первый из семи.

2 мая 2009 года. «Реал» — «Барселона» — 2:6

Вспомните, что за год до этого в финале ЛЧ в «Лужниках» играли МЮ и «Челси». Казалось, что английский футбол наступает, ведь победа «Барселоны» с Райкардом не привела к гегемонии испанских клубов. ЛЧ выигрывали «Милан» и МЮ. А затем появился тренер Гвардиола. Убрал Деку и Роналдиньо из команды, сделал ставку на Месси и Хавиньесту. Перед финалом в Риме против МЮ аргентинец показал себя против звездного, но неудачливого «Реала». «Барселона» с Анри и Месси сделала больно Касильясу, Каннаваро и Рамосу. Крутой поединок с дублем и ассистом Лионеля.

6 апреля 2010 года. «Барселона» — «Арсенал» — 4:1

Повторение финала Лиги чемпионов спустя четыре года. Реванш не удался. Лионель забил четыре мяча в ворота Альмунии. Вермален и Сильвестр глотали пыль, Клиши не справился с Лионелем на фланге. Месси сделал покер, его команда пошла дальше. Но вот выиграть еще один кубок не получилось, «Интер» Моуриньо умудрился остановить «Барселону» Гвардиолы. «Арсеналу» повезло меньше, Лионель разнес «канониров».

27 апреля 2011 года. «Реал» — «Барселона» — 0:2

Месси любил выйти на пик формы в апреле. Молодой нападающий играл рядом с Педро и Вильей, которые делали все, чтобы Гвардиола собирал трофеи. «Барселона» была хороша, но в полуфинале Лиги чемпионов встретили «Реал» Моуриньо. У Жозе были Ди Мария, Роналду, Озил, Пепе, Алонсо, Марсело, Рамос и Касильяс. Но Месси никто из них не остановил. Пока МЮ бил «Шальке», «Барселона» делала больно «Реалу». В ответном матче была ничья, Гвардиола пошел за новым кубком с великой командой.

17 сентября 2011 года. «Барселона» — «Осасуна» — 8:0

В карьере у Месси два пента-трика. Против «Байера» в ЛЧ и в товарищеском матче Аргентины и Эстонии. Покеры делал чаще, а хет-трики устанете считать. Но один особенный подвиг. Месси создал 5 голов за матч в Ла Лиге ударами и пасами трижды в карьере. За год до этого разнесли «Альмерию», затем уничтожили «Осасуну», а спустя семь лет досталось «Леванте». Но самый мощный футбол Месси показал во втором случае. В тот вечер он был неудержимым.

7 марта 2012 года. «Барселона» — «Байер» — 7:1

В том году Месси забил 91 мяч и сделал 22 ассиста. Быстро летит время, самые юные фанаты футбола, например, двенадцатилетние, не помнят этот знаменитый матч ЛЧ, ведь им было около года. Многое потеряли, получилось веселое избиение обороны Лено. Месси забил пять мячей в плей-офф. После него в турнире пента-трики случались всего дважды. Луис Адриано в составе «Шахтёра» забил пять мячей БАТЭ, а в этом сезоне Холанд огорчил «Лейпциг» тоже в плей-офф, как и Месси. Новые времена – новые герои.

6 мая 2015 года. «Барселона» — «Бавария» — 3:0

Последний сезон, в котором каталонцы стали лучшим клубом Европы. Месси играл рядом с Суаресом и Неймаром. Сейчас Хави испугался, когда спросили о возвращении бразильца – отметил, что Жуниор ему друг, но в планы тренера не входит. Месси входил, но выбрал Майами и Бекхэма, ведь в «Барселоне» не знали, смогут ли зарегистрировать трансфер. Восемь лет назад было проще. Лионель вышел, вскружил голову Боатенгу, сделал дубль, пошел в финал, невзирая на ответное поражение в Мюнхене.

19 октября 2016 года. «Барселона» — «Манчестер Сити» — 4:0

Хороший матч, чтобы проследить важность селекции и смены поколений. У «горожан» с того поединка остались Стоунз, Гюндоган и Де Брюйне, которым Месси преподал урок. Хет-трик Лионеля и гол Неймара уложили команду Гвардиолы на лопатки. Вот только если Хосеп грамотно укомплектовал состав новичками за семь лет, то «Барселона» потеряла легенд. Ушли Пике, Альба, Бускетс, Иньеста, Суарес, Маскерано, Неймар и Месси. Тот разгром точно повлиял на будущее «Манчестер Сити», стал уроком.

23 апреля 2017 года. «Реал» — «Барселона» — 2:3

Огненный матч, в котором Месси помог отыграться и забил на 92-й минуте матча. Тот мяч стал особенным, пятисотым для Лионеля за «Барселону». Победа над принципиальным соперником заставила аргентинца бурно праздновать, снял футболку и показал ее трибунам. Шесть лет назад Эль Класико были веселее. В том поединке еще и Серхио Рамос успел красную карточку схватить. Легендарный матч и незабываемое празднование Месси.

1 мая 2019 года. «Барселона» — «Ливерпуль» — 3:0

Чудесное индивидуальное выступление с хет-триком Месси напоминает, что футбол – командный вид спорта. Хотя в Барселоне капитан сделал все, чтобы команда прошла дальше, в ответном поединке Клопп настроил своих подопечных на великий камбэк. Месси в решающий момент в плей-офф Лиги чемпионов обычно отрезан от команды, но винить нужно не только аргентинца. Когда у тебя есть игрок, дарящий преимущество в три мяча, грех его терять в гостях. Вальверде согрешил, как и оборона «Барселоны». После первого матча казалось, что не видать Салаху Кубка чемпионов, как своих ушей. Но футбол тем и хорош, что в нем проигрывали все, даже Месси и Роналду. Лионель устал быть в центре внимания, хочет отдохнуть. Жаль, что его европейская часть карьеры завершена, но было весело всем, кроме соперников Лионеля.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:30
Дискредитировал ценность золотого мяча, выиграв последний совсем по беспределу.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:28, ред.
Все 5 главных трофеев в международной карьере выиграл не с одной, а с множества попыток, т. к. заиграл рано, а бросил футбол сравнительно поздно. Почти не получал самую обьективную индивидуальную награду - игрок года уефа, которая обычно даётся обьективно лучшему в лч.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:23
Дикий маркетинговый бой рона и месси скрыл мысль, что в футбол играют 11 человек, а не расфуфыренные форварды и их обслуга, и никогда ни один полевой игрок не делает больше, чем команда.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:16
Почти не было матчей, где у команды не шла игра, а месси один за всех отдувался. Обычно ловил общий вайб
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:14
Оправдал упреки в "игроке одного клуба", не заиграв на должном уровне в псж. После камбека века 6-1 позировал в роли главного героя, хотя матч провел средне.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:10
В отличие от рона ни разу не блистал остроумием.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:10
Не отказывается от повязки капитана, хотя не имеет соответствующих качеств. Переоценивает свой вклад в победы сборной.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 13:08
Популяризировал мысль, о том, что решает природный дар и инопланетность, а не труд и дисциплина. Рекламировал массу вредоносной хрени вместо того, чтоб тренироваться. Максимально балует своих детей и слишком расслабляет своих близких (особенно отца) слишком щедрой помощью.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 12:58
Бесхарактерный, выезжал за счет мощных партнеров - хавиньеста, дима, слабый по сравнению с роном удар, неатлетичен ибо не дружит с железом, слил икарди в ущерб сборной.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 12:52
Часто лез на позицию центр-форварда с ущербом для команды, создал мессизависимость в своих коллективах, в последнее время о нем новорят ГОРАЗДО больше, чем заслуживает его игра, которая уже несколько лет болтается на уровне роберто баджо, а не марадонны, как в период 2008-2019.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:42
Ну, пешеход, пицеед, (п)8 в пенальти и прессинге, токсичен к ибре и вилье, теряется в важных матчах, переоценен по части денег и индивидуальных наград, участвовал в матчах, где барсу и сборную вытягивали судьи, симулировал в матче с челси маура, а также забил бесчестный гол шахтеру и какому-то испанскому клубу рукой, нахамил ван галу, не умеет проигрывать, капризничал уходами в сборной и шантажировал барсу, набивая себе цену, сломал руку болельщице и не пожалел ее, участвовал в ряде конфликтов помельче, особенно с тренерами, настоял на пришествии никакущего земляка-тренера в барсу, позволял себе и своему другу суаресу прямо бездельничать на поле, не участвуя в игре без мяча, скрывал налоги, филонил на тренях, встречался с участницей сомнительного шоу, выиграл существенно меньше лч, чем рон.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:33
Были еще дубли арсеналу (дважды), челси, мю и штутгарту в плей-оф, гениальные 2 игры против реала за суперкубок, а также решающий гол грудью в финале клубного чм. В довесок можно собрать статистику по покерам, а также выбрать что-то из нескольких противостояний с лионом на вылет в лч, ну или матч против мю с 10 (!) обводками соперника - рекорд на тот момент. Ней побьёт
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:53
А вообще, яркие матчи, титулы - это вишенка на торте в карьере Месси. Но сама игра Месси даже в рядовых матчах доставляла огромное эстетическое удовольствие. В любой момент он мог сотворить что-то невероятное - отдать шикарную передачу, пройти одного-двух-трёх на дриблинге, обыграться в стеночку с партнером. Все эти моменты не попадут в официальную статистику и останутся лишь в нашей памяти, но очень приятно что мы стали свидетелями игры такого невероятного футболиста.
Удачи Лео в новом клубе!
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:46
Досадно, что автор перечислил лишь часть ярких моментов в карьере Месси. Событий гораздо больше.
Статья получилась какая-то обрезанная, не полная, сделанная будто для галочки.
112910415
112910415
сегодня в 10:53
много, много классного не упомянуто ...
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:21
Настолько великий игрок, что одной статьи будет мало) Для меня самыми яркими стали финал в 2011-м, матч с Байером, победа над Баварией и полуфинал против Реала. Тогда еще очень эмоционально реагировал на футбол, чуть повзрослел - немного успокоился.
z4zggntnp9kw
z4zggntnp9kw
сегодня в 09:12
Месси - талантище! Каа быстро пролетела его карьера!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:12
Величайший матч Месси это против МЮ финал и его гол головой, или вы мне ещё назовёте финал ЛЧ где играли две легенды футбола друг против друга
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 08:10
Что, Баварию вспомнить хотите? точно?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:10
Лучше бы вспомнили 2-8 и другие мемы.
Месси закончился лет 7-8 назад
bratskij1
bratskij1
сегодня в 07:53
Что то тут все вспоминают как забивал гном, а провальных матчей сколько было, что за всю игру ни одного удара по воротам.
volga.kot
volga.kot
сегодня в 07:31
Вот побольше бы таких игроков
fzw3h2jazte8
fzw3h2jazte8
сегодня в 07:23
Ну наконец-то……
Elliada
Elliada
сегодня в 07:15
Это очень скудный список. На самом деле, величайших матчей было гораздо больше. Если автор ленив, чтобы написать обо всех, то лучше было бы вообще не трогать эту тему.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 02:10
Ну и уничтожение баварии в 2009 4-0, где у месси дубль?в четвертьфинале, на секундочку
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 02:08
Или ничья, в которой по дублю было у месси и рона?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 02:06
А разгром реала 3-0 с голевым пасом босой стопой?))) эпична же, не?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 02:04, ред.
Поэтому даже не удивляет, что забыли, к примеру, второй финал против мю, покер валенсии, двушку со штрафных севилье в грузинском финале суперкубка, дубль милану после гостьевого проигрыша в два мяча в играх навылет, дубль в ворота атлетико в финале кубка испании с гениальным вторым голом на дриблинге
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 01:54
И как всегда преступно забыли матч, в котором зрелый Лео положил трешку Реалу
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:41
Авторы неправы... В игре с Ливером Месси сделал дубль, а не хет-трик... Месси чужие голы не нужны, как некоторым... Но в той игре, Дембеле не забил четвертый с паса Месси на последней минуте... Лёжа на траве, только Месси понимал тогда - чего это могло стоить команде... Он оказался прав... 😅..
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