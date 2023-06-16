Люксембург – Лихтенштейн: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на Евро-2024 Люксембург – Лихтенштейн, который состоится 17 июня 2023 года

Люксембург

«Красные львы» в турнирной таблице группы J находятся на предпоследнем месте. Предлагаем рассмотреть несколько матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи люксембургской сборной с «красно-синими» из Лихтенштейна. Пять матчей подряд «красные львы» не радуют победами своих поклонников. «Нулёвку» раскатала сборная Люксембурга со словаками в рамках матча 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024. Во втором туре со счётом 0:6 люксембуржцы потерпели поражение от португальской сборной.

9 июня в товарищеской встрече с минимальным счётом «красные львы» уступили мальтийцам.

Лихтенштейн

«Красно-синие» на текущий момент занимают шестое место в своей группе. Освежим в памяти результаты недавних матчей сборной Лихтенштейна. Пятнадцать матчей к ряду лихтенштейнская сборная проигрывает своим соперникам. В ноябре прошлого года в сухую, пропустив пару голов, «красно-синие» проиграли сборной Гибралтара. С большим счётом португальцы обыграли лихтенштейнцев в матче 1-го тура квалификации на Евро-2024.

26 июня сборная Лихтенштейна потерпела разгромное поражение от сборной Исландии со счётом 0:7.

Котировки БК Pinnacle

Победит Люксембург – 1.10

Ничья – 10.00

Победит Лихтенштейн – 30.00

Победит Люксембург с форой -2.5 – 1.97

Обе забьют — нет – 1.37

Обе забьют — да – 2.95

Тотал голов больше 3.5 – 2.19

Тотал голов меньше 3.5 – 1.68

Статистика

В четырёх крайних матчах подряд «красные львы» не забивают

«Красно-синие» не радуют голами в шести футбольных поединках

Исходом тотал больше 3.5 голов за игру завершились две очные встречи команд из четырёх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.97 на победу сборной Люксембурга с форой -2.5 гола за игру. В последнее время «красные львы» сделали ощутимый прогресс и вполне могут обыграть сборную Лихтенштейна впервые в своей истории.