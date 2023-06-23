«Унион» – «Индепендьенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Суперлигу Аргентины «Унион» – «Индепендьенте», который состоится 24 июня 2023 года

«Унион»

«Унион» в отличие от образца себя же прошлого года выглядит неуверенно в нынешнем сезоне и обитает в нижней части турнирной таблицы. Коллектив занимает низкое для себя 24 место с 20 баллами и вряд ли может претендовать на место в зоне плей-офф, хотя шансы пробиться туда все еще остаются. Матч обещает быть принципиальным, ведь коллективы находятся рядом и борются за более высокие места.

17 июня «Унион» сыграл вничью на своем поле с «Ланусом» (1:1), а 12 числа команда поделила очки с «Ньюэлс Олд Бойс» (1:1).

«Индепендьенте»

«Индепендьенте» недалеко ушел от своего нынешнего соперника и опережает его все на один пункт. Положение дел клуба не устраивает болельщиков и руководство, поэтому тренерскому штабу придется поработать над ошибками и выйти хотя бы в середину турнирной таблицы. Матч с «Унионом» будет интересным и одним из центральных в этот игровой день, а гости в случае поражения пропустят «Унион» вперед.

10 июня «Индепендьенте» переиграл на своем поле «Сармьенто» (2:0), а четвертого числа уступил на выезде «Годой-Крус» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унион» – 2.35

Ничья – 3

Победит «Индепендьенте» – 3.4

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Униона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей «Индепендьенте» завершились исходом «обе забьют»

«Индепендьенте» выиграл три из пяти последних встреч с «Унион»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Унион», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Коллектив имеет не лучшую статистику с «Индепендьенте», но будет иметь хороший шанс прервать неудачную серию и набрать три очка.