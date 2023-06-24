«Викинг» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Викинг» — «Бранн», который состоится 24 июня 2023 года

«Викинг»

На данный момент «викинги» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Норвегии. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «тёмно-синих» за последнее время. 4 июня «Викинг» дома потерпел поражение с разницей в один мяч от «Мольде» (3:4). В 1/16 Кубка Норвегии в один мяч на выезде «тёмно-синие» взяли верх над «Фредрикстадом» (2:1).

11 июня со счётом 3:1 «викинги» обыграли «Сарпсборг 08» в игре прошлого тура Элитсерии.

«Бранн»

«Гордость Бергена» на текущий момент занимает второе место в чемпионате Норвегии. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Бранна». Восемь матчей подряд «красные» не уступают своим соперникам. В матче 9-го тура Элитсерии «Гордость Бергена» одержала победу над «Олесунном» в гостях с разницей в пару мячей. После серии пенальти «Бранн» взял верх над «Олесунном» в 1/16 Кубка Норвегии.

Ничейным исходом завершилась домашняя игра 10-го тура чемпионата с «Лиллестрёмом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Викинг» – 2.75

Ничья – 3.80

Победит «Бранн» – 2.36

Победит «Бранн» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.77

Обе забьют — да – 1.41

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.44

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.66

Статистика

Два поражения потерпели «викинги» в десяти последних матчах

Только в одной игре «красные» уступили за тот же период

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Принимая во внимание недавние матчи команд и статистику очных встреч, мы предположим, что в предстоящем матче на двоих команды не меньше трёх голов забьют. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.44.