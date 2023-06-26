«Вестманнаэйяр» – «Акюрейри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Премьер Лиги чемпионата Исландии «Вестманнаяйяр» — «Акюрейри», который состоится 28 июня 2023 года
«Вестманнаэйяр»
«Бело-синие» в турнирной таблице чемпионата Исландии на данный момент занимают предпоследнее место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием команды. На своём поле со счётом 3:0 клуб из Вестманнаэйяра взял верх над «Копавогюром» в рамках матча 10-го тура Премьер Лиги. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата с командой «КР Рейкьявик» (1:1).
Со счётом 0:3 «бело-синие» потерпели поражение дома от «Валюра».
«Акюрейри»
«Акюрейри» на сегодняшний день в Премьер Лиге находится на пятой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «жёлто-синих». 6 июня в рамках матча 1/4 плей-офф Кубка Исландии с разницей в один мяч «Акюрейри» выиграл у «Гриндавика». В 11-ом туре чемпионата «жёлто-синие» дома обыграли команду «Филкир» (2:1).
24 июня «РК Рейкьявик» одержал победу над «Акюрейри» в матче прошлого тура со счётом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вестманнаэйяр» – 2.50
- Ничья – 3.50
- Победит «Акюрейри» – 2.65
- Победит «Вестманнаэйяр» с форой -1.5 – 4.30
- Обе забьют — нет – 2.45
- Обе забьют — да – 1.51
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
- Только в одном матче из пяти крайних «бело-синие» выиграли
- За аналогичный период «жёлто-синие» одержали три победы.
Прогноз
В четырёх крайних личных матчах команд «Акюрейри» взял верх над «Вестманнаэйяром». В предстоящей игре с минимальной разницей, но гости обыграют своего оппонента. Компания Pinnacle предлагает на победу «Акюрейри» коэффициент 2.65.