«Вестманнаэйяр» – «Акюрейри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Премьер Лиги чемпионата Исландии «Вестманнаяйяр» — «Акюрейри», который состоится 28 июня 2023 года

«Вестманнаэйяр»

«Бело-синие» в турнирной таблице чемпионата Исландии на данный момент занимают предпоследнее место. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием команды. На своём поле со счётом 3:0 клуб из Вестманнаэйяра взял верх над «Копавогюром» в рамках матча 10-го тура Премьер Лиги. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата с командой «КР Рейкьявик» (1:1).

Со счётом 0:3 «бело-синие» потерпели поражение дома от «Валюра».

«Акюрейри»

«Акюрейри» на сегодняшний день в Премьер Лиге находится на пятой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков «жёлто-синих». 6 июня в рамках матча 1/4 плей-офф Кубка Исландии с разницей в один мяч «Акюрейри» выиграл у «Гриндавика». В 11-ом туре чемпионата «жёлто-синие» дома обыграли команду «Филкир» (2:1).

24 июня «РК Рейкьявик» одержал победу над «Акюрейри» в матче прошлого тура со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вестманнаэйяр» – 2.50

Ничья – 3.50

Победит «Акюрейри» – 2.65

Победит «Вестманнаэйяр» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 2.45

Обе забьют — да – 1.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.27

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Только в одном матче из пяти крайних «бело-синие» выиграли

За аналогичный период «жёлто-синие» одержали три победы.

Прогноз

В четырёх крайних личных матчах команд «Акюрейри» взял верх над «Вестманнаэйяром». В предстоящей игре с минимальной разницей, но гости обыграют своего оппонента. Компания Pinnacle предлагает на победу «Акюрейри» коэффициент 2.65.