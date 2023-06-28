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Клуб АПЛ заплатит 300 млн евро за Мбаппе. «Реал» попытается сорвать трансфер

вчера, 10:16
Килиан Мбаппе

Аукцион в самом разгаре.

Будущее Мбаппе зависит от воли корпораций

Американские владельцы «Ливерпуля» имеют выходы на самый известный спортивный бренд свой страны. Три года назад «красные» подписали уникальный контракт с «Nike». Уже тогда было заявлено, что одна из причин взаимодействия – мировая база фанатов «Ливерпуля». Толпа поклонников позволяет заработать, подписав звезд, вроде Мбаппе. «Реал» представляет другой бренд, «Adidas», но сам Килиан на контракте с американской фирмой, которая ищет замену Роналду в качестве рекламного лица.

Знаем по переходу Месси в «Интер Майами», что если за океаном хотят заполучить звезду футбола, то организуют сложную комбинацию с передачей части прав и доходов, но обеспечат Лионелю приемлемый контракт. С Мбаппе ситуация похожая. Отказ Килиана год назад от перехода в «Реал» стоил «Adidas» минимум 22.5 млн евро, поскольку успели напечатать 250 000 футболок. Килиан обманул Переса, взял деньги шейхов и «Nike», одного из спонсоров парижского клуба, а футболки пришлось уничтожить.

Футбол – многомиллиардный бизнес. Поэтому пока испанские журналисты наперебой сообщают о трансфере в «Реале», Мбаппе может искать себе дом в Ливерпуле. Очевидно, что можно быть представителем одной фирмы, играя за клуб, которому платит другая. Роналду так делал в Мадриде. Холанд заигрывал с разными спортивными брендами. Но в переезде Мбаппе в Англию заинтересована еще одна корпорация – АПЛ, а также все телеканалы, которые стоят за могуществом этой лиги.

Для Клоппа сделка с Мбаппе очень опасная

У многих игроков «Ливерпуля» адекватное отношение к жизни и окружающим людям. Александер-Арнольд принял ошибки и пахал, чтобы вернуться в новой роли. Робертсон – простой парень. Хендерсон сильнее похож на работника порта или завода, чем на капризного Неймара. Клопп создал правильную атмосферу, окружив себя в основном послушными футболистами. Алиссон или Фирмино не пили кровь Юргену, хотя у них профессия, где встречаются высокомерные люди.

Были проблемы с Салахом и Мане, совсем без прим «Ливерпуль» не обходился. Но Нуньес и Гакпо скромнее. А вот Мбаппе за последний год откатился от стандартов адекватного поведения. На пресс-конференции, где отказался отвечать, почему не подписывает новый контракт с ПСЖ и отказывается уйти сейчас, Килиан выглядел плохо. Была ссора с Неймаром, непростые отношения с Гальтье, претензии к разным футболистам парижского клуба после поражений.

У молодого француза сложный период в жизни. Всё это на фоне переговоров его матери с Пересом, а также заявления Ибрагимовича в адрес Килиана, что родители, агенты и юристы игроков много на себя берут, считая себя значимыми. Швед считает, что родным футболистов надо заткнуться, а самим атлетам больше трудиться. Мбаппе немного потерял связь с реальностью, поэтому для Клоппа подписание такого игрока таит опасность. Но разве переход в «Реал» без подводных камней?

«Реал» ждёт очень сложная трансформация

Модрич и Кроос остались на год. Но даже имя будущего главного тренера «Мадрида» пока не названо. А Перес заявил, что подписание Хоселу это последний летний трансфер команды. И это, скорее всего, неправда, поскольку Альфонсо Дэвис готовиться переехать в Мадрид. И переговоры с Мбаппе в разгаре. Но если спонсоры «Ливерпуля» готовы дать ПСЖ целых 250 млн евро, а также 50 млн евро бонусами, то это идеальное предложение для катарцев.

Учтите вражду французского клуба с «Реалом» и «Барселоной». Лучше отдадут Килиана в Англию, чем в Испанию. У грандов Ла Лиги много долгов. Перес лучше находит деньги, поэтому подписали Беллингема, но «Реалу» нужны продажи. Могут отдать Вальверде в «Ливерпуль» за 90 млн евро. Этот трансфер является попыткой Переса одновременно найти деньги на Мбаппе и лишить Клоппа возможности сделать безумный шаг и подписать француза?

Кстати, сама пауза, которую взял Мбаппе, может быть связана с сомнениями, что «Реал» без Варана, Рамоса, Марсело, Каземиро, Крооса, Модрича и Бензема сможет сохранить статус фаворита Лиги чемпионов. «Ливерпуль» не попал в турнир, но если Нуньеса поддержат Салах и Мбаппе по флангам, продолжит радовать смещениями в центр поля Трент, а Ван Дейк придет в себя, то Клопп будет бороться за победу в АПЛ и за возвращение в финал ЛЧ.

Холанд против Мбаппе – битва новых титанов

Клопп как Симеоне, в «Ливерпуле» тренеру доверяют порой больше, чем текущим результатам. Мбаппе с детства мечтал о «Реале», но вспомните опыт Азара. Не каждый левофланговый атакующий игрок заиграет в Мадриде так, как Роналду. Килиану надежнее выбрать «Ливерпуль», откуда ушел левый вингер Мане, чем идти в команду с Винисиусом. А ПСЖ скорее примет предложение «Ливерпуля», чем «Реала», ведь не любят Переса.

Трансфер Мбаппе в АПЛ реален, особенно если француз ищет беззаветную любовь фанатов. Поклонники «красных» обожают Салаха, любили Фирмино и Мане, поддерживали Александер-Арнольда после явных ошибок в защите. В «Реале» освистывали Бензема, Роналду и даже Модрича в начале карьеры в Испании. Клопп надежнее, чем Анчелотти, ведь Карло собрался в сборную Бразилии, а для Юргена работа с Мбаппе будет вдохновением.

АПЛ мечтает о трансфере Килиана, чтобы получить противостояние с Холандом. На кону огромные деньги, ждём твист в этой саге. «Реал», конечно же, фаворит в борьбе за подписание Мбаппе. Но Килиан может допустить роковую ошибку, выбрав очевидный сценарий. В «Ливерпуле» Гакпо или Нуньес могут меняться с французом местами в атаке. А за спиной надежный Робертсон, тогда как в Мадриде ищут нового левого защитника основы.

Клопп обновляет середину поля, что тоже важно. АПЛ интереснее для футболиста, чем Ла Лига, где конкуренция не сравнится с дикой английской борьбой. В «Реале» выше шансы собрать внутренние титулы, «Ливерпуль» выиграл АПЛ один раз в истории. Но для Килиана это вызов – скинуть Гвардиолу с трона, вернуть «красным» европейскую корону. Не исключаем, что «Ливерпуль» ввяжется в драку за Мбаппе. А решать Килиану, и лучше не тянуть.

В конце концов, если французу не понравится в Англии, то может повторить опыт Роналду. Кстати, «Манчестер Юнайтед», если бы катарские шейхи успели выкупить клуб, мог сделать свою ставку, чтобы помешать «Ливерпулю». Не завидуем Килиану, ему надо принять решение, которое бесповоротно изменит жизнь.

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сегодня в 17:55
а кончится всё Мадридом, разумеется
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ DaslerU (раскрыть)
сегодня в 02:20
Ага, ее ж уже заплатили! Как же круто! 300 млн - это ж сколько кустов надо оборвать, чтоб столько листьев добыть
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 02:18
Так ливер заплатит или нет? Статья ни о чем. Когда перейдет, тогда и надо строчить подобное. Суть в чем? Или в который раз всасывание из пальца инфоповодпа. сенсация и шансы 50 % на 50 - или перейдет или нет))) год назад все издания мамой клялись что он перейдет. И кто то понес ответ за базар, за упущенное время читателей?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:02
Да это чисто спекуляции. Я вот уважаю некоторые каналы, типа Портье Дрогба, на Youtube, потому, что они постят только инфу о достоверных трансферах. А этот вброс об интересе "Ливерпуля" к Мбаппе основан на твите с жёлтого канала о потенциальных переходах, откуда у Соккера половина самых бредовых новостей. Вадим просто пишет вообще что хочет по факту, предполагая любые трансферы, которые ему нравятся.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:52
В МЮ, будет Манчестер поднимать и красиво забивать
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:10
Холланд против Мбаппе будет противостояния как своё время Месси и Роналду.
Dima salev
Dima salev
вчера в 12:08, ред.
Это утка. Мбаппе не идёт играть в лиги Европы. Сколько бы не предлагали Мебаппе не пойдёт играть за Ливерпуль.

Разве ПСЖ мало платить ему чтобы он перешёл в Ливерпуль.
На сегодняшний день Мбаппе может играть в АПЛ только за Ман Сити. Но Ман Сити не интересовался Мбаппе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:51
Идёт большая игра, прежде всего на суконном зелёном поле в тиши кабинетов и лишь после мы сможем понаблюдать реальную игру и это уже будет на большой зелёной поляне огромных стадионов, при стечении огромного количества болельщиков. Футболисты полностью стали зависимы от финансовых воротил, которые зачастую имеют ознакомительное представление о самом футболе, но не о рекламе связанной с футболом и всем прочим, что приносит доход в карман вершителей футбольных судеб. Безусловно обёртки "личного выбора" игроком существуют, но на деле как волков загоняют красными флажками в нужное место, команду...
shlomo
shlomo
вчера в 11:50
Спасибо за статью.
Ливер не просто пыхнул травки, это они конкретно накурились.....:)))

Я не верю в то что Ливерпуль даже 150 готов отстегнуть, НО, если мыслить логически, это был бы самый крутой трансфер для всех:
1. Для Ливера - очень хорошо усилиться, получить шанс перезагрузить команду и опять начать конкурировать с МСити.
2. Для Мбаппе, переход в топ Лигу и в топ Клуб с очень крутым тренером
3. Для АПЛ, подписание ещё одной суперзвезды, конкуренция с Холландом добавит рейтинга, очков и денег.

Ну а так что, эта утка настолько не прожарена, что еще бегает по полю и орет:"Да вы там все наркоманы!".....Представляю как Клопп угорает с этой новости, а может наоборот плачет.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 11:40
Такой футбол нам не нужен! 300 млн!!!!!
scpctjpc8f48
scpctjpc8f48
вчера в 11:38
Да такие раздули суммы! Футбол - его Величество
Elliada
Elliada
вчера в 11:31
Мир сошел с ума. Какие 300 млн? Он даже 200 млн не стоит. Конечно, сейчас за посредственностей выкидывают 100 млн, но это не повод платить за игроков выше среднего уровня 200-300 млн. Это огромные деньги, а риск, что эти деньги будут потрачены зря, еще выше. Неужели примеры Азара, Коутиньо, Дембеле ничему не научили?

Что получит Ливерпуль или Реал, покупая Мбаппе? Игрока с огромным самомнением, не гарантирующего пользу команде. Ведь по сути Мбаппе ничего не добился. Конечно, он чемпион мира, но это было давно и в сборной стоимостью 1,4 млрд. На клубном уровне не выиграл никаких знаковых трофеев, чемпионаты и кубки выигрывали и до него. ЛЧ так и не покорилась. ЗМ и ЗБ ни разу не выиграл. А ему уже 25-й год идет, а он как будто застрял в 19-летнем возрасте, когда выиграл ЧМ.
DaslerU
DaslerU
вчера в 10:48
Умопомрачительная сумма за одного игрока, просто офигеть.
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