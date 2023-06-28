Клуб АПЛ заплатит 300 млн евро за Мбаппе. «Реал» попытается сорвать трансфер

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вчера, 10:16

Аукцион в самом разгаре.

Будущее Мбаппе зависит от воли корпораций

Американские владельцы «Ливерпуля» имеют выходы на самый известный спортивный бренд свой страны. Три года назад «красные» подписали уникальный контракт с «Nike». Уже тогда было заявлено, что одна из причин взаимодействия – мировая база фанатов «Ливерпуля». Толпа поклонников позволяет заработать, подписав звезд, вроде Мбаппе. «Реал» представляет другой бренд, «Adidas», но сам Килиан на контракте с американской фирмой, которая ищет замену Роналду в качестве рекламного лица.

Знаем по переходу Месси в «Интер Майами», что если за океаном хотят заполучить звезду футбола, то организуют сложную комбинацию с передачей части прав и доходов, но обеспечат Лионелю приемлемый контракт. С Мбаппе ситуация похожая. Отказ Килиана год назад от перехода в «Реал» стоил «Adidas» минимум 22.5 млн евро, поскольку успели напечатать 250 000 футболок. Килиан обманул Переса, взял деньги шейхов и «Nike», одного из спонсоров парижского клуба, а футболки пришлось уничтожить.

Футбол – многомиллиардный бизнес. Поэтому пока испанские журналисты наперебой сообщают о трансфере в «Реале», Мбаппе может искать себе дом в Ливерпуле. Очевидно, что можно быть представителем одной фирмы, играя за клуб, которому платит другая. Роналду так делал в Мадриде. Холанд заигрывал с разными спортивными брендами. Но в переезде Мбаппе в Англию заинтересована еще одна корпорация – АПЛ , а также все телеканалы, которые стоят за могуществом этой лиги.

Для Клоппа сделка с Мбаппе очень опасная

У многих игроков «Ливерпуля» адекватное отношение к жизни и окружающим людям. Александер-Арнольд принял ошибки и пахал, чтобы вернуться в новой роли. Робертсон – простой парень. Хендерсон сильнее похож на работника порта или завода, чем на капризного Неймара. Клопп создал правильную атмосферу, окружив себя в основном послушными футболистами. Алиссон или Фирмино не пили кровь Юргену, хотя у них профессия, где встречаются высокомерные люди.

Были проблемы с Салахом и Мане, совсем без прим «Ливерпуль» не обходился. Но Нуньес и Гакпо скромнее. А вот Мбаппе за последний год откатился от стандартов адекватного поведения. На пресс-конференции, где отказался отвечать, почему не подписывает новый контракт с ПСЖ и отказывается уйти сейчас, Килиан выглядел плохо. Была ссора с Неймаром, непростые отношения с Гальтье, претензии к разным футболистам парижского клуба после поражений.

У молодого француза сложный период в жизни. Всё это на фоне переговоров его матери с Пересом, а также заявления Ибрагимовича в адрес Килиана, что родители, агенты и юристы игроков много на себя берут, считая себя значимыми. Швед считает, что родным футболистов надо заткнуться, а самим атлетам больше трудиться. Мбаппе немного потерял связь с реальностью, поэтому для Клоппа подписание такого игрока таит опасность. Но разве переход в «Реал» без подводных камней?

«Реал» ждёт очень сложная трансформация

Модрич и Кроос остались на год. Но даже имя будущего главного тренера «Мадрида» пока не названо. А Перес заявил, что подписание Хоселу это последний летний трансфер команды. И это, скорее всего, неправда, поскольку Альфонсо Дэвис готовиться переехать в Мадрид. И переговоры с Мбаппе в разгаре. Но если спонсоры «Ливерпуля» готовы дать ПСЖ целых 250 млн евро, а также 50 млн евро бонусами, то это идеальное предложение для катарцев.

Учтите вражду французского клуба с «Реалом» и «Барселоной». Лучше отдадут Килиана в Англию, чем в Испанию. У грандов Ла Лиги много долгов. Перес лучше находит деньги, поэтому подписали Беллингема, но «Реалу» нужны продажи. Могут отдать Вальверде в «Ливерпуль» за 90 млн евро. Этот трансфер является попыткой Переса одновременно найти деньги на Мбаппе и лишить Клоппа возможности сделать безумный шаг и подписать француза?

Кстати, сама пауза, которую взял Мбаппе, может быть связана с сомнениями, что «Реал» без Варана, Рамоса, Марсело, Каземиро, Крооса, Модрича и Бензема сможет сохранить статус фаворита Лиги чемпионов. «Ливерпуль» не попал в турнир, но если Нуньеса поддержат Салах и Мбаппе по флангам, продолжит радовать смещениями в центр поля Трент, а Ван Дейк придет в себя, то Клопп будет бороться за победу в АПЛ и за возвращение в финал ЛЧ .

Холанд против Мбаппе – битва новых титанов

Клопп как Симеоне, в «Ливерпуле» тренеру доверяют порой больше, чем текущим результатам. Мбаппе с детства мечтал о «Реале», но вспомните опыт Азара. Не каждый левофланговый атакующий игрок заиграет в Мадриде так, как Роналду. Килиану надежнее выбрать «Ливерпуль», откуда ушел левый вингер Мане, чем идти в команду с Винисиусом. А ПСЖ скорее примет предложение «Ливерпуля», чем «Реала», ведь не любят Переса.

Трансфер Мбаппе в АПЛ реален, особенно если француз ищет беззаветную любовь фанатов. Поклонники «красных» обожают Салаха, любили Фирмино и Мане, поддерживали Александер-Арнольда после явных ошибок в защите. В «Реале» освистывали Бензема, Роналду и даже Модрича в начале карьеры в Испании. Клопп надежнее, чем Анчелотти, ведь Карло собрался в сборную Бразилии, а для Юргена работа с Мбаппе будет вдохновением.

АПЛ мечтает о трансфере Килиана, чтобы получить противостояние с Холандом. На кону огромные деньги, ждём твист в этой саге. «Реал», конечно же, фаворит в борьбе за подписание Мбаппе. Но Килиан может допустить роковую ошибку, выбрав очевидный сценарий. В «Ливерпуле» Гакпо или Нуньес могут меняться с французом местами в атаке. А за спиной надежный Робертсон, тогда как в Мадриде ищут нового левого защитника основы.

Клопп обновляет середину поля, что тоже важно. АПЛ интереснее для футболиста, чем Ла Лига, где конкуренция не сравнится с дикой английской борьбой. В «Реале» выше шансы собрать внутренние титулы, «Ливерпуль» выиграл АПЛ один раз в истории. Но для Килиана это вызов – скинуть Гвардиолу с трона, вернуть «красным» европейскую корону. Не исключаем, что «Ливерпуль» ввяжется в драку за Мбаппе. А решать Килиану, и лучше не тянуть.

В конце концов, если французу не понравится в Англии, то может повторить опыт Роналду. Кстати, «Манчестер Юнайтед», если бы катарские шейхи успели выкупить клуб, мог сделать свою ставку, чтобы помешать «Ливерпулю». Не завидуем Килиану, ему надо принять решение, которое бесповоротно изменит жизнь.