«Манчестер Юнайтед» попытается подписать Андре Онану

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вчера, 09:51

«Манчестер Юнайтед» рассматривает камерунца в качестве своего нового вратаря. «Интер» просит за голкипера 60 миллионов евро. «Манкунианцы» готовы предложить 40-50 миллионов евро. Для Онаны уже готов контракт до 2028 года с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне камерунец провёл 41 игру за «Интер» во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 матчей сыграл на ноль. Его контракт с миланским клуб действует до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость Онаны по Transfermarkt 35 миллионов евро.