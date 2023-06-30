«Атлетико Минейро» – «Америка Минейро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро» – «Америка Минейро», который состоится 2 июля 2023 года

«Атлетико Минейро»

«Чёрно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата находятся на десятом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «петушков» за последнее время. С одинаковым счётом 1:1 вничью «Атлетико» сыграло с «Брагантиной» и «Флуминенсе». 25 июня с разницей в один мяч «петушки» уступили на выезде «Форталезе» в матче прошлого тура чемпионата Бразилии.

Ничейным исходом завершилась игра 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес с парагвайской командой «Либертад» (1:1).

«Америка Минейро»

«Чёрно-зелёные» в турнирной таблице Серии A занимают на сегодняшний день предпоследнее место. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Америки», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чёрно-белыми». В позапрошлом туре с разницей в пару мячей «кролики» потерпели поражение от «Гремио» на выезде. Дома «Америка Минейро» уступила в один мяч «Интернасьоналю».

30 июня в рамках матча 6-го тура Южноамериканского кубка «кролики» в гостях со счётом 2:1 выиграли уругвайскую команду «Пеньяроль».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Минейро» – 1.52

Ничья – 4.20

Победит «Америка Минейро» – 6.20

Победит «Атлетико Минейро» с форой -1.5 – 2.37

Обе забьют — нет – 1.81

Обе забьют — да – 1.97

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В одной игре из пяти крайних «петушки» уступили своим соперникам

За аналогичный период «кролики» проиграли в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.52 на победу «Атлетико Минейро». В двух крайних очных встречах «чёрно-белые» выигрывают у «кроликов».