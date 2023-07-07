ЦСКА не тот, что раньше. Гинер и Бабаев больше не «крёстные отцы»

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вчера, 12:54

«Зенит» кичится финансовым преимуществом.

Петербуржцы нарушили «пакт о ненападении»

Чемпионам отказывали многие российские футболисты. Например, Селихов, Игнашевич, Джикия, Зобнин и Смолов. Причины разные, но одних денег на переговорах оказывалось мало, Сафонов подтвердит. А между «Зенитом» и ЦСКА было джентльменское соглашение не воровать друг у друга футболистов. Да, Заболотный через «Сочи» вернулся в родной «армейский» клуб после неудачной попытки в «Зените». Караваев через Чехию отправился в Санкт-Петербург.

Ионов, Рондон, Жирков и Широков надевали обе майки. Но прямых трансферов ценных игроков не было. Формально нет и сейчас, если считать Фернандеса бывшим футболистом «Интернасьонала». Но никого не обманут формальности. В ЦСКА ведь пошли навстречу Марио. Позволили уехать, приостановив карьеру. Затем Марио по правилам ФИФА мог подписать контракт с любым другим клубом за пределами России, выбрал «Интернасьонал».

Не заиграл, но оставался легендой «армейцев». Бабаев подтверждал, что готовит возвращение Фернандеса. А затем вмешался «Зенит» в лучших традициях РПЛ , где много уведенных из-под носа игроков. Агента убедить легко, достаточно заплатить намного больше. А футболист в этом случае мягкотелый. Когда-то Фернандес рассказывал, что никогда не будет играть за «Зенит» в РПЛ , но слова это слова, а миллионы евро это миллионы евро.

Медведев нарушил «пакт о ненападении», чтобы подчеркнуть превосходство над ЦСКА ? Отмечаем, что Семак снова не такой хороший, как хочет казаться. Сергей Богданович легенда ЦСКА , но не отговорил «Зенит» от очевидного по своей форме шага. Чемпионы берут футболиста высоченного класса в непонятной форме, а ЦСКА показали место. Подобные доминантные сделки это давняя фишка клуба из Санкт-Петербурга.

Было возвращение Быстрова после звонка Федуну. И Дзюбу заманили, и Бакаева маринуют, лишь бы в «Спартаке» не играл. Хватало сделок, когда футболисты не сильно рвались в «Зенит», боясь засесть на скамейку. Затем настойчивый голос денег помогал передумать. ЦСКА , будучи основным конкурентом северян, если считать титулы, находился в отдельной категории. У Гинера хватало влияния, чтобы «армейцев» уважали. Теперь всё поменялось.

Бабаев совершил много трансферных промашек

Речь не только о свежем периоде, когда у ЦСКА отчасти связаны руки из-за финансов и отказов легионеров. Но много лет без чемпионства – заслуга старых и отчасти новых ошибок. Лучше бы сейчас убедили Фернандеса завершить карьеру, чем отдали его «Зениту» или другим клубам РПЛ . Марио, если наберет форму, может оказаться сильнейшим правым латералем РПЛ , поскольку это проблемная позиция.

А если Семак перейдет на три центральных, то приезд Фернандеса – выгодная сделка. Поэтому не спешите обвинять петербуржцев в сделке, которая им якобы ничем не поможет. Федотов сам считал, что Марио навяжет борьбу Гайичу. Если забрать одну букву, то можно напомнить о многочисленных трансферных промахах ЦСКА – аргентинец Гайч не заиграл, как ни старались в клубе.

Понятно, что трансфер Эджуке не ошибка. Нигериец уехал по обстоятельствам, на которые Гинер и новые владельцы «армейцев» повлиять не могли. Но были явные промашки, а также переход от трансферов сильных игроков – Влашича, Еременко и Вернблума, к сделкам с мастерами сомнительного уровня. Теперь клуб пополняли Гайич, Фукс, Зделар и Мендес. Вместе с Заболотным это далеко не новички мечты.

И не будущие легенды ЦСКА . В клубе не могут контролировать желания Бийола и компании, но далеко не все сделки такие удачные, как подписания Мойзеса и Виллиана. Причем в первом случае откровенно повезло, футболист убежал от обвинений в договорных матчах. ЦСКА обязательно нащупает парочку талантливых ребят, у Федотова есть скаутское чутье. Но ситуация с Фернандесом важнее, чем кажется.

Дерзость имени Дзагоева осталась в далеком прошлом

Десять лет назад Алан скандировал с фанатами нецензурные строчки в адрес «Зенита». Позже Алан принес извинения за хулиганство, но мнение не поменял. Хавбек всегда говорил, что не может представить себя в «Зените», называя этот клуб главным соперником ЦСКА . Дерзость Акинфеева, Игнашевича, Березуцких, Думбия, Вернблума, Еременко и Лава помогала выигрывать титулы.

А теперь менеджеров ЦСКА обвели вокруг пальца. Если повезет, что немногое потеряли. Нужно искать правого латераля, опорника и центрального нападающего, чтобы ответить «Зениту» на поле. Для начала в финале Суперкубке, который сыграют в Казани через неделю. А потом в чемпионате, где по Семаку может ударить желание Вендела, Клаудиньо и Малкома подыскать новые клубы.

Пора вспоминать о «карме»? Причем также в адрес Гинера. Он не сделал российский футбол чище, прогрессивнее и перспективнее. Не построили великую лигу, имея время и деньги, общий грех руководителей богатых клубов. Не хватило футбольного мастерства. Вот только был противовес одного крестного отца другому. А теперь строго один клуб может делать, что вздумается.

Звоночков было много, все они неважные для ЦСКА . Приглашение Федотова – большая удача, но нужны сильные трансферы. А есть ли на них деньги? Возможно, надо отдать Дивеева, Зайнутдинова, Карраскаля и Чалова, чтобы усилить состав. Промахов хватало, так что фанаты «армейцев» не святятся от радости. Им показали перспективы благодаря Кубку и второму месту в лиге.

А затем «Зенит» забрал Фернандеса и подсунул под нос таблицу, где Федотов отстал от Семака на 12 очков. Причем чемпионы бросили играть, отрыв мог быть крупнее. А вот «Спартак» отстал от ЦСКА лишь на четыре очка. Новый сезон будет интересным. У «армейцев» одним поводом больше, чтобы снова обыграть «Зенит». В этот раз за бросок через голову с неблагодарным Марио.

Впрочем, вряд ли в 2023 году открытием станет факт, что в РПЛ ценные легионеры приезжали строго из-за денег и шанса сыграть в Лиге чемпионов. И почти все потом планировали уехать на повышение, с чем были проблемы не только у Данни, Кришито, Халка и Витселя. Марио так не рискует, одной ногой завершил карьеру, получает шанс тряхнуть стариной.