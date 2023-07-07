ЦСКА не тот, что раньше. Гинер и Бабаев больше не «крёстные отцы»

«Зенит» кичится финансовым преимуществом.
Петербуржцы нарушили «пакт о ненападении»
Чемпионам отказывали многие российские футболисты. Например, Селихов, Игнашевич, Джикия, Зобнин и Смолов. Причины разные, но одних денег на переговорах оказывалось мало, Сафонов подтвердит. А между «Зенитом» и ЦСКА было джентльменское соглашение не воровать друг у друга футболистов. Да, Заболотный через «Сочи» вернулся в родной «армейский» клуб после неудачной попытки в «Зените». Караваев через Чехию отправился в Санкт-Петербург.
Ионов, Рондон, Жирков и Широков надевали обе майки. Но прямых трансферов ценных игроков не было. Формально нет и сейчас, если считать Фернандеса бывшим футболистом «Интернасьонала». Но никого не обманут формальности. В ЦСКА ведь пошли навстречу Марио. Позволили уехать, приостановив карьеру. Затем Марио по правилам ФИФА мог подписать контракт с любым другим клубом за пределами России, выбрал «Интернасьонал».
Не заиграл, но оставался легендой «армейцев». Бабаев подтверждал, что готовит возвращение Фернандеса. А затем вмешался «Зенит» в лучших традициях РПЛ, где много уведенных из-под носа игроков. Агента убедить легко, достаточно заплатить намного больше. А футболист в этом случае мягкотелый. Когда-то Фернандес рассказывал, что никогда не будет играть за «Зенит» в РПЛ, но слова это слова, а миллионы евро это миллионы евро.
Медведев нарушил «пакт о ненападении», чтобы подчеркнуть превосходство над ЦСКА? Отмечаем, что Семак снова не такой хороший, как хочет казаться. Сергей Богданович легенда ЦСКА, но не отговорил «Зенит» от очевидного по своей форме шага. Чемпионы берут футболиста высоченного класса в непонятной форме, а ЦСКА показали место. Подобные доминантные сделки это давняя фишка клуба из Санкт-Петербурга.
Было возвращение Быстрова после звонка Федуну. И Дзюбу заманили, и Бакаева маринуют, лишь бы в «Спартаке» не играл. Хватало сделок, когда футболисты не сильно рвались в «Зенит», боясь засесть на скамейку. Затем настойчивый голос денег помогал передумать. ЦСКА, будучи основным конкурентом северян, если считать титулы, находился в отдельной категории. У Гинера хватало влияния, чтобы «армейцев» уважали. Теперь всё поменялось.
Бабаев совершил много трансферных промашек
Речь не только о свежем периоде, когда у ЦСКА отчасти связаны руки из-за финансов и отказов легионеров. Но много лет без чемпионства – заслуга старых и отчасти новых ошибок. Лучше бы сейчас убедили Фернандеса завершить карьеру, чем отдали его «Зениту» или другим клубам РПЛ. Марио, если наберет форму, может оказаться сильнейшим правым латералем РПЛ, поскольку это проблемная позиция.
А если Семак перейдет на три центральных, то приезд Фернандеса – выгодная сделка. Поэтому не спешите обвинять петербуржцев в сделке, которая им якобы ничем не поможет. Федотов сам считал, что Марио навяжет борьбу Гайичу. Если забрать одну букву, то можно напомнить о многочисленных трансферных промахах ЦСКА – аргентинец Гайч не заиграл, как ни старались в клубе.
Понятно, что трансфер Эджуке не ошибка. Нигериец уехал по обстоятельствам, на которые Гинер и новые владельцы «армейцев» повлиять не могли. Но были явные промашки, а также переход от трансферов сильных игроков – Влашича, Еременко и Вернблума, к сделкам с мастерами сомнительного уровня. Теперь клуб пополняли Гайич, Фукс, Зделар и Мендес. Вместе с Заболотным это далеко не новички мечты.
И не будущие легенды ЦСКА. В клубе не могут контролировать желания Бийола и компании, но далеко не все сделки такие удачные, как подписания Мойзеса и Виллиана. Причем в первом случае откровенно повезло, футболист убежал от обвинений в договорных матчах. ЦСКА обязательно нащупает парочку талантливых ребят, у Федотова есть скаутское чутье. Но ситуация с Фернандесом важнее, чем кажется.
Дерзость имени Дзагоева осталась в далеком прошлом
Десять лет назад Алан скандировал с фанатами нецензурные строчки в адрес «Зенита». Позже Алан принес извинения за хулиганство, но мнение не поменял. Хавбек всегда говорил, что не может представить себя в «Зените», называя этот клуб главным соперником ЦСКА. Дерзость Акинфеева, Игнашевича, Березуцких, Думбия, Вернблума, Еременко и Лава помогала выигрывать титулы.
А теперь менеджеров ЦСКА обвели вокруг пальца. Если повезет, что немногое потеряли. Нужно искать правого латераля, опорника и центрального нападающего, чтобы ответить «Зениту» на поле. Для начала в финале Суперкубке, который сыграют в Казани через неделю. А потом в чемпионате, где по Семаку может ударить желание Вендела, Клаудиньо и Малкома подыскать новые клубы.
Пора вспоминать о «карме»? Причем также в адрес Гинера. Он не сделал российский футбол чище, прогрессивнее и перспективнее. Не построили великую лигу, имея время и деньги, общий грех руководителей богатых клубов. Не хватило футбольного мастерства. Вот только был противовес одного крестного отца другому. А теперь строго один клуб может делать, что вздумается.
Звоночков было много, все они неважные для ЦСКА. Приглашение Федотова – большая удача, но нужны сильные трансферы. А есть ли на них деньги? Возможно, надо отдать Дивеева, Зайнутдинова, Карраскаля и Чалова, чтобы усилить состав. Промахов хватало, так что фанаты «армейцев» не святятся от радости. Им показали перспективы благодаря Кубку и второму месту в лиге.
А затем «Зенит» забрал Фернандеса и подсунул под нос таблицу, где Федотов отстал от Семака на 12 очков. Причем чемпионы бросили играть, отрыв мог быть крупнее. А вот «Спартак» отстал от ЦСКА лишь на четыре очка. Новый сезон будет интересным. У «армейцев» одним поводом больше, чтобы снова обыграть «Зенит». В этот раз за бросок через голову с неблагодарным Марио.
Впрочем, вряд ли в 2023 году открытием станет факт, что в РПЛ ценные легионеры приезжали строго из-за денег и шанса сыграть в Лиге чемпионов. И почти все потом планировали уехать на повышение, с чем были проблемы не только у Данни, Кришито, Халка и Витселя. Марио так не рискует, одной ногой завершил карьеру, получает шанс тряхнуть стариной.
Поступил некрасиво, но глобально это прокол менеджеров ЦСКА. Наивно поверили, что слово прочнее, чем юридические документы. Но моральные вещи тоже ценятся в мире людей. Чемпионскому «Зениту» не стоило так поступать. Трансфер, без которого можно обойтись, способен запустить цепочку невыгодных Семаку событий.
Прям не ожидал от автора самобичевания. А то все Спартак, Спартак..).
Похоже кресло закачалась. Может оно и к лучшему.
Прям не ожидал от автора самобичевания. А то все Спартак, Спартак..).
Похоже кресло закачалась. Может оно и к лучшему.
запи...сь старики,запи...сь,
нам бы новых где-то взять,
да накладно,
будем в центре прозябать!
Ну и ладно...
Ай-люли,ай-люли-
жить придётся на рубли...
запи...сь старики,запи...сь,
нам бы новых где-то взять,
да накладно,
будем в центре прозябать!
Ну и ладно...
Ай-люли,ай-люли-
жить придётся на рубли...
игроки играли в ЦСКА я не помню. Выходит, что ЦСКА куёт кадры для Зенита.
Припомнился отрывок из арии Мефистофеля : "Люди гибнут за металл, Сатана там правит бал,,,,," Деньги есть, а соглашения по фигу. Увы, таков Миллер и его Зенит.
Уверен, имидж Зенита только упал.
игроки играли в ЦСКА я не помню. Выходит, что ЦСКА куёт кадры для Зенита.
Припомнился отрывок из арии Мефистофеля : "Люди гибнут за металл, Сатана там правит бал,,,,," Деньги есть, а соглашения по фигу. Увы, таков Миллер и его Зенит.
Уверен, имидж Зенита только упал.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1355404/fernandes-mario-zenit 07.07.2023. Гинер не сделал российский футбол чище ? Зато это "успешно много лет делает Газпром руками РФС. В РПЛ убита конкуренция. Есть вечный гегемон. Разве это не "чистый футбол"?
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1355404/fernandes-mario-zenit 07.07.2023. Гинер не сделал российский футбол чище ? Зато это "успешно много лет делает Газпром руками РФС. В РПЛ убита конкуренция. Есть вечный гегемон. Разве это не "чистый футбол"?