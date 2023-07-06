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В ЦСКА рассказали о соглашении с Фернандесом при расторжении контракта

вчера, 21:52

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался по ситуации с защитником Марио Фернандесом.

Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развёрнутое объяснение по контракту Марио.

Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.

Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентльменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.

Суть нашего джентльменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.

При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентльменские договорённости. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt и заявлять всему миру о том, что фактически Марио — свободный агент.

Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осознавать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было. Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определённом этапе нельзя выносить в медиа.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:08
Дадут Марио подъёмные,отступные,призовые,подарок жене ,в честь появления на свет ребёнка,а остальные 90 процентов озвученных средств распилят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gosha1971 (раскрыть)
сегодня в 12:47
Долго ждать не придется. Жена осталась в Бразилии и снова беременна. Есть гарантии, что он снова зимой не сорвется к ней? Нет таких гарантий. Зенит знает об этом? Несомненно? Нужен он Зениту как игрок с учетом того, что Краваев играет стабильно и неплохо? Не нужен. Зачем его тогда Зенит берет? Газпром лишний раз показывает, что может все.
Gosha1971
Gosha1971
сегодня в 12:14
Да, факт конечно неприятный! Я в принципе смотрю на это философски. Ну Зенит так Зенит ни чего страшного. Семак тренирует их. Как был легендой так и остался. С Юрой Жирковым сложнее. он несколько раз переходил туда где больше платят и легендой не стал ни где. Марио был бы нашей легендой, но в последний момент все испортил, прежде всего для себя. Хотя что у него в голове? может ему вообще пофигу на все это. Если он за 11 лет по русски говорить не научился. ( 12- 22) . А может ему слава Луиша Фигу покоя не дает? В действие вступает пословица"хорошо смется тот кто смеется последним". Заиграет в основе в Питере, они будут смеятся. Для него сейчас будут создавать максимально комфортные условия для этого. А что б* я если нет ,как пел Слепаков. Тогда мы поржем! Скорее всего будет как про старого коня: борозды не испортит , но и глубоко не вспашет! Посмотрим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:04
Бвло обоюдное желание марио и фернандеса, но его клуб интер запросил у ЦСКА 365 тыс евро компенсаци за этот переход. Вполре естественно клуб не согласился на это, тк Марио ушел бесплатно. Дело не в сумме, а принципе. И когда переход сорвался мгновенно включился Зенит, для которого такие деньги семечки. Честно говоря, я об жтом не жалею , тк он в принципе не нужен. Год не играл, жена снова осталась в Бразилии. Он не заиграет однозначно. Его время ушло. А Зенит рросто показал кто в РПЛ хозяин. Это имиджевый зод, не болек того. У них есть Караваев и Сутормин на этом месте.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 11:00
Какой клуб, такие и соглашения. Только, это в Англии джентльменские соглашения, а в России это называется - по понятиям !
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 10:52
Почему?
Вроде цска хотел вернуть Фернандеса летом, не сошлись на сумме "трансфера". Хотя скорее условия личного контракта не устроили.
Тем более, что пришёл Зенит и насыпал Фернандесу личку под 2,5 млн евро. 33-летнему игроку, который не заиграл даже в Бразилии... Зенит такой Зенит.
Вот и думай, чьё это решение: самого Марио или его агента. Фернандес взял и перечеркнул уважение к себе.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:50
Запутались в схемах, как в своих ногах, джентльмены.
морозз
морозз
сегодня в 09:56
Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.
Вот отсюда и надо плясать, агент выбрал ту сторону в которой будут и выплаты и компенсации…это футбольная и не только жизнь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 09:28
Расторгнут непублично, те устным соглашением. А это еще хуже когда такие договорённости нарушаются. О разрыве контракта никому не сообщалось и агент этим воспользовался. Хотя я уверен, что он реально не нужен никому. Его поезд ушел, просто репутацию себе испортил
Сп62
Сп62
сегодня в 07:39
Редкий случай, когда кинули Гинера. Армейцы в шоке. Ищут всяческие оправдания и отмазки, но факт на лицо.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:02
Ограбление по итальянски.... Супер марио...
Mdtrgft3
Mdtrgft3
сегодня в 05:59
Реально не понимаю 3 он нам сдался ?!?
KTS16
KTS16
сегодня в 04:42
Развели лохов
112910415
112910415
сегодня в 04:37
не сильно красиво, но такова жизнь
теперь такова
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 01:43
Как часто вас посещает мысль, что все вокруг вас одни идиоты и только один вы - красивый Д'Артаньян?
Olrg Oleg
Olrg Oleg
сегодня в 00:06
с одной стороны такие переходы оживляет рпл
ABir
ABir
вчера в 23:25
От Саудовской Аравии не отказался бы
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:23
Самое интересное только начинается!
Как говорится.... Ничего личного, просто бизнес....Мну бы добавил...Футбольный бизнес, но с душком....
Фернандес кинул лыжников, бразильский клуб армейцев, агент и Зенит всех.....)
А вот теперь ждём-с народное творчество в живописи на плакатах и лирическое повествование любви к бразильцу в кричалках....)
Как говорится от любви до ненависти.....
А вдруг....)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:50
Не красивая история , которую устроил зенит , в которую попал Марио....Просто взял и кинул своих верных болельщиков
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:43
Ну вот, о чём я и говорил - контракт Марио с цска был расторгнут.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:40
Очень пространное, но смешное объяснение.Типа:Мы по-пацански обо всём договорились,а с нами обошлись не по понятиям...
Да-а,стагнация в руководстве ЦСКА налицо.Агентишка,с которым вы лобызались и пили много лет,кинул вас,как последних лохов,да ещё и рассказал,что вы к нему отнеслись без должного уважения...Прям,в стиле крестного отца высказался.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:33
Фанаты коней уже готовят плакаты
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:31
Он почти стал легендой...
Теперь будет слышать кричалки
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:29
Фернандес?
Для меня нет этого игрока
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:27
Этот трансфер не красит ни игрока, ни Зенит
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:20, ред.
Джентльменское соглашение между клубом и футболистом. Вспомнил строчки из одной детской песенки " Где это видано, где это слыхано...". Детский сад, честное слово. Интересно, есть ли ещё подобные примеры в футбольном мире ? Сомневаюсь. "Зенит" предложил Фернандесу зарплату на 1 млн. больше, чем армейцы, в общем-то мизерную по сегодняшним меркам, а он должен был в этот момент помнить о соглашении с армейцами и отказаться ? Вы в каком мире живёте, господа из ЦСКА ? Не сомневаюсь, что в наше меркантильное время и вы бы на месте бразильца "забыли" о соглашении и начали выступать за клуб, предложивший больше. Трезво надо смотреть на жизнь, а не через розовые очки.
Радовались бы за него, а они губки надули. Обиделись, видите ли, праведники.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:09
Вопрос выеденного яйца не стоит в спортивном и футбольном плане. Исключительно имиджевый момент. Вряд ли он вернется на свой прежний уровень и в Зените, и в ЦСКА , и в людом ином клубе. Предмет спора весьма сомнительный. По большому счету он не нужен ни Зениту, ни ЦСКА. Но этим шагом Зенит еще раз напомнил. что в Газпроме нет джентльменов, а есть обычные дельцы. Я думаю, что когда Фернандес узнает реакцию на свой финт, настроение у него сильно упадет. Поживем увидим.
Гость
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