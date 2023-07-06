Предательство ЦСКА от Фернандеса. Выбрал «Зенит», «армейцы» остались ни с чем

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вчера, 19:06

Мутная история с возвращением бразильца.

Такая красивая история разворачивалась на наших глазах! Марио Фернандес объявил о возобновлении карьеры, провел полгода в бразильском «Интернасьонале» — и начал собирать чемоданы, чтобы вновь вернуться в Москву к ЦСКА . Сейчас этот сюжет оборачивается предательством – латераль близок уже к переходу не в ЦСКА , а в «Зенит». Пытаемся осмыслить, что происходит.

Подтверждение от Гинера, сорвавшаяся сделка

В начале мая появился инсайд, что Марио Фернандес рассматривает вариант с возвращением в ЦСКА . К этому моменту знаковый футболист в истории «армейцев» успел возобновить карьеру и подписать контракт с бразильским «Интернасьоналом» — он действует до окончания 2023 года.

В декабре 2022 года главный специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлев отмечал:

Если бы мы не разрешили ему играть за другой клуб, то, как сказал агент Машаду, он бы бутсы на гвоздь повесил и сказал бы: «Все, я из футбола ухожу, потому что я дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов». Мы удовлетворили его просьбу уйти в аренду на год в «Интернасьонал». В дальнейшем у него мысли вернуться. Вот этот год, что он сейчас заберет, он потом вернет, и если будет желание руководства ЦСКА , он готов хоть на два года переподписать контракт и закончить карьеру за наш клуб.

Уже в июне агент бразильского защитника подтверждал возможность возвращения, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев говорил о нюансах сделки – при том, что изначально сообщалось, что Фернандес в «Интернасьонале» на правах аренды, в случае ее досрочного прекращения игрок обязался выплатить бразильцам 365 тысяч евро.

В конце июня президент «красно-синих» подтвердил, что Марио возвращается в команду. Но вот дальше все пошло в неожиданном направлении. Появился инсайд, что клубы не смогли договориться о выплате компенсации в размере 365 тысяч евро – и трансфер может сорваться. Агент футболиста сообщил, что стороны больше не ведут переговоры, а позднее с объяснением выступил директор «армейцев» по коммуникациям Кирилл Брейдо:

ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу – что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак.

Расторгнутый контракт и переход в «Зенит»

Позднее история приобрела новый оборот. В борьбу включился «Зенит». Сообщалось, что переговоры о возможном возвращении крайнего защитника в ЦСКА продвигались тяжело потому, что футболист параллельно контактировал с «Зенитом». «Армейцы» якобы были готовы платить латералю 1,5 млн евро за сезон, а «сине-бело-голубые» предлагали 2,5 млн. При этом петербуржцы, по слухам, были готовы заплатить «Интернасьоналу» требуемые 365 тысяч евро. Брейдо на инсайд отреагировал немногословно:

Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение.

Новые подробности сюжета дал бразильский журналист Фабио Алейшо – по его словам, Фернандес расторг контракт с ЦСКА , когда перешел в «Интернасьонал»:

Марио Фернандес очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Переговоры находятся в завершающей стадии после того, как нет договоренности с ЦСКА . «Зенит» готов выплатить финансовую компенсацию «Интернасьоналу». Марио много думал и размышлял, прежде чем принять это решение, так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков. В московском клубе знают о предложении «Зенита». Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Когда он подписал контракт с «Интернасьоналом», контракт с ЦСКА был расторгнут.

Выгода «Зенита»

Она непонятна. Бразильский защитник до этого приостанавливал карьеру, с июня и до декабря 2022 года был далек от футбола, а оказавшись в «Интернасьонале», сыграл всего 5 матчей. В почти 33 года это серьезный фактор риска – большой вопрос, сможет ли Марио вообще тянуть уровень основы чемпиона РПЛ .

Плюс к этому – финансовая сторона. По слухам, Фернандесу в Санкт-Петербурге будут платить 2,5 миллиона евро в год. Ранее публиковалась информация о самых высоких зарплатах в клубе, и оклад 32-летнего бразильца – нечто среднее между зарплатой Малкома и Далера Кузяева. Оба регулярно выходят в старте.

И это еще не говоря о конкуренции. У «Зенита» уже есть стопроцентный игрок стартовой обоймы на правый фланг обороны – Вячеслав Караваев. Учитывая все вышеперечисленное, сложно представить, как 28-летний россиянин проигрывает конкуренцию более возрастному и не имевшему практики Фернандесу – и садится на скамейку. Если же Марио изначально понимал, что будет лишь игроком ротации, – и все равно между ЦСКА и «Зенитом» выбрал последних, то это большущий нож в спину «красно-синим». Достаточно вспомнить, что еще в июле 2021 года защитник говорил, что в России не будет играть нигде, кроме ЦСКА .

В этой ситуации все еще остаются вопросы (помимо выгоды «Зенита») – кто инициировал такое развитие событий? Фернандес? Или он заложник контрактных обязательств? Бабаев отмечал, что бразилец доверчивый – и не посоветовался с «красно-синими», когда подписывал соглашение с «Интернасьоналом». Слабо верится, что человеческие качества Марио можно так быстро умножить на ноль – отсюда и такой вопрос. Или инициатива исходила от агентов и пр.?