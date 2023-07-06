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Предательство ЦСКА от Фернандеса. Выбрал «Зенит», «армейцы» остались ни с чем

вчера, 19:06
Фернандес Марио

Мутная история с возвращением бразильца.

Такая красивая история разворачивалась на наших глазах! Марио Фернандес объявил о возобновлении карьеры, провел полгода в бразильском «Интернасьонале» — и начал собирать чемоданы, чтобы вновь вернуться в Москву к ЦСКА. Сейчас этот сюжет оборачивается предательством – латераль близок уже к переходу не в ЦСКА, а в «Зенит». Пытаемся осмыслить, что происходит.

Подтверждение от Гинера, сорвавшаяся сделка

В начале мая появился инсайд, что Марио Фернандес рассматривает вариант с возвращением в ЦСКА. К этому моменту знаковый футболист в истории «армейцев» успел возобновить карьеру и подписать контракт с бразильским «Интернасьоналом» — он действует до окончания 2023 года.

В декабре 2022 года главный специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлев отмечал:

Если бы мы не разрешили ему играть за другой клуб, то, как сказал агент Машаду, он бы бутсы на гвоздь повесил и сказал бы: «Все, я из футбола ухожу, потому что я дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов». Мы удовлетворили его просьбу уйти в аренду на год в «Интернасьонал». В дальнейшем у него мысли вернуться. Вот этот год, что он сейчас заберет, он потом вернет, и если будет желание руководства ЦСКА, он готов хоть на два года переподписать контракт и закончить карьеру за наш клуб.

Уже в июне агент бразильского защитника подтверждал возможность возвращения, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев говорил о нюансах сделки – при том, что изначально сообщалось, что Фернандес в «Интернасьонале» на правах аренды, в случае ее досрочного прекращения игрок обязался выплатить бразильцам 365 тысяч евро.

В конце июня президент «красно-синих» подтвердил, что Марио возвращается в команду. Но вот дальше все пошло в неожиданном направлении. Появился инсайд, что клубы не смогли договориться о выплате компенсации в размере 365 тысяч евро – и трансфер может сорваться. Агент футболиста сообщил, что стороны больше не ведут переговоры, а позднее с объяснением выступил директор «армейцев» по коммуникациям Кирилл Брейдо:

ЦСКА – не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу – что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак.

Расторгнутый контракт и переход в «Зенит»

Позднее история приобрела новый оборот. В борьбу включился «Зенит». Сообщалось, что переговоры о возможном возвращении крайнего защитника в ЦСКА продвигались тяжело потому, что футболист параллельно контактировал с «Зенитом». «Армейцы» якобы были готовы платить латералю 1,5 млн евро за сезон, а «сине-бело-голубые» предлагали 2,5 млн. При этом петербуржцы, по слухам, были готовы заплатить «Интернасьоналу» требуемые 365 тысяч евро. Брейдо на инсайд отреагировал немногословно:

Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение.

Новые подробности сюжета дал бразильский журналист Фабио Алейшо – по его словам, Фернандес расторг контракт с ЦСКА, когда перешел в «Интернасьонал»:

Марио Фернандес очень близок к подписанию контракта с «Зенитом». Переговоры находятся в завершающей стадии после того, как нет договоренности с ЦСКА.

«Зенит» готов выплатить финансовую компенсацию «Интернасьоналу». Марио много думал и размышлял, прежде чем принять это решение, так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков. В московском клубе знают о предложении «Зенита».

Марио переходит в «Зенит» на правах свободного агента. Когда он подписал контракт с «Интернасьоналом», контракт с ЦСКА был расторгнут.

Выгода «Зенита»

Она непонятна. Бразильский защитник до этого приостанавливал карьеру, с июня и до декабря 2022 года был далек от футбола, а оказавшись в «Интернасьонале», сыграл всего 5 матчей. В почти 33 года это серьезный фактор риска – большой вопрос, сможет ли Марио вообще тянуть уровень основы чемпиона РПЛ.

Плюс к этому – финансовая сторона. По слухам, Фернандесу в Санкт-Петербурге будут платить 2,5 миллиона евро в год. Ранее публиковалась информация о самых высоких зарплатах в клубе, и оклад 32-летнего бразильца – нечто среднее между зарплатой Малкома и Далера Кузяева. Оба регулярно выходят в старте.

И это еще не говоря о конкуренции. У «Зенита» уже есть стопроцентный игрок стартовой обоймы на правый фланг обороны – Вячеслав Караваев. Учитывая все вышеперечисленное, сложно представить, как 28-летний россиянин проигрывает конкуренцию более возрастному и не имевшему практики Фернандесу – и садится на скамейку. Если же Марио изначально понимал, что будет лишь игроком ротации, – и все равно между ЦСКА и «Зенитом» выбрал последних, то это большущий нож в спину «красно-синим». Достаточно вспомнить, что еще в июле 2021 года защитник говорил, что в России не будет играть нигде, кроме ЦСКА.

В этой ситуации все еще остаются вопросы (помимо выгоды «Зенита») – кто инициировал такое развитие событий? Фернандес? Или он заложник контрактных обязательств? Бабаев отмечал, что бразилец доверчивый – и не посоветовался с «красно-синими», когда подписывал соглашение с «Интернасьоналом». Слабо верится, что человеческие качества Марио можно так быстро умножить на ноль – отсюда и такой вопрос. Или инициатива исходила от агентов и пр.?

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Все комментарии
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
сегодня в 16:01
Давай я тебе напомню. Я одним из первых отреагировал на это. Более того, никакого сожаления по этому поводу у меня не было. Причины. 1.Он год не играл и вряд ли толком заиграет. 2. Его жена осталась в Бразилии, причем беременна. Где гарантия, что к зиме - времени родов, он снова не рванет туда. 3. В Зените есть Караваев, и он свое место так не уступит. Таким образом, жалеть не о чем. Как говорят Баба с возу , кобыле легче.
Хиромант
Хиромант ответ Olrg Oleg (раскрыть)
сегодня в 13:54
- Ну хорошо - против Китая ты не возражаешь. Типа - "уехал на заработки".

- А вот если тебе предложат работу, по твоему же профилю, но в другой фирме, с окладом в 2-3 раза больше, чем у тебя был до этого? Ты что - откажешься? Скажешь - Я ПАТРИОТ своей фирмы и буду работать на неё даже за эти копейки? Я в этом очень сильно сомневаюсь!

- Так что не надо "поливать грязью" других, если мы сами такие же ...

- Вот такова наша современная жизнь ...
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 13:25
Марио был прекрасным футболистом. Но тут ключевое слово был.
112910415
112910415
сегодня в 06:54
жизнь ровно такова, какова она есть
Mdtrgft3
Mdtrgft3
сегодня в 06:09
А вот 3 он нам нужен то ?!?
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 05:26
Просто ЦСКА решил что раз Марио дал слово, значит можно цену занижать, типа всё равно никуда не пойдёт, будет за гроши играть у нас. А оказалось прогадали. Марио удачи в Зените! Игрок интересный, на поле надёжный, поэтому думаю Семак найдёт ему применение.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 23:17
Он хозяин своего слова, которое очень дорого стоит.
Он не первый. Можно вспомнить Радимова, Жиркова, да и нынешнего тренера.
haim
haim
вчера в 22:31
    valt134
    valt134
    вчера в 22:29
    Настоящий Бразильерос!!! Достойный сын своего народа! Поманили более длинным рублем-враз шкуру сменил. Тот еще хамелеон… Хватит этим 77едам российское гражданство дарить.
    Olrg Oleg
    Olrg Oleg ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 22:13
    Логика в том,что китай это не принципиальный соперник. когда Марио переходил в другой клуб никто и слова не сказал, но клуб в рпл это ••••••
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 21:23, ред.
    Вспоминая Жиркова и Семака, этот потенциальный трансфер по принципу «старый конь борозды не испортит»)))
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 21:21
    - Да чего вы привязались к Марио? Да вот, он говорил, в 2021 году, что никогда, и т.д.

    - Вспомните, что говорил Халк в "Зените"! Да я, да никогда, да Россия моя вторая Родина, да "Зенит" мой дом родной, да я ради него и т.п. Снимался в рекламе в шубе, мол и холодов я не боюсь и проч.

    - А что в итоге?

    - Поманили из Китая длинным рублем - и всё! Переобулся в дин момент... Уже Китай для него Родина...

    - Так что я бы не очень верил клятвам некоторых легионеров в "вечной" любви к России. Это всё для получения нашего гражданства, ухода от уплаты налогов у себя на Родине и т.п.

    - Будьте реалистами!

    - Наших лучших Российских игроков вы настойчиво "выпихиваете" за "бугор", якобы им там место - и ничего не говорите о патриотизме!

    - А вот от бразильцев вы патриотизма прямо ТРЕБУЕТЕ!!!

    - Где же логика, господа-товарищи???
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:21
    Такого просто не может быть....
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 20:57
    Неудивительно, он даже русский не выучил за столько лет
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Ларчик открывается просто. ЗП в ЦСКА (предложена ) 1.5 млн евро в год, Зенит предложил 2,5 + 400 тыс евро агенту. Считал , что Марио Супер, оказалось, что ошибся, редиска))).
    Будь здрав Дружище.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 20:49
    Да уж марио столько лет отыграл в ЦСКА и тут на тебе!!!!
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 20:48
    Одни бразильцы свалили, другие привалили!
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:00
    Похоже липовая дружба Гинера с Миллером закончилась.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:47
    Фернандес в «Интернасьонале» на правах аренды, в случае ее досрочного прекращения игрок обязался выплатить бразильцам 365 тысяч евр
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1355365/fernandes-mario-zenit 06.07.2023
    Если он сам должен был платить за разрыв контракта, то причем клуб. ЦСКА отдал его бесплатно и почему клуб должен платить ЦСКА отказался и после этого агент предложил его Спартаку, Динамо и Локо. Когда они отказались. Зенит быстро решил вопрос. Он Зениту не нужен как игрок, это чисто имиджевая история. Газпром может все и точка.
    А учитывая, что его жена снова беременна, где гарантия, что он зимой снова не сорвется в Бразилию. Как игрок он свое отыграл и отыграл прекрасно.
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 19:45
    ване лучшему эту новость не показывайте...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:20, ред.
    Он не русский и не понимает... Кроме того кровь предков его зовет в бразильский зенит...))))
    Balbes77773
    Balbes77773
    вчера в 19:19
    До сих пор не хочется верить,что Марио-"бомж"...
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