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Семак: «„Зенит“ корректно ведёт себя в ситуации с Марио Фернандесом»

вчера, 11:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе в питерский клуб бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено. Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно.

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Все комментарии
stasil2
stasil2 ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 23:53
Вот об этом я говорю. ЦСКА и Зенит были родственными клубами - из одного ведомства (Армия и Оборонка), но непримиримыми соперниками их сделал украинский решала Гинер. Как бы печально это ни звучало, но Газпром - это основа РПЛ. В РПЛ Газпром прямым и косвенным образом содержит 7 команд. Ни Зенит, ни Газпром не виноват в решении Марио, более того он выступил здесь как в адвокат дьявола, я тебе предложил, но решение принимал ты. Это и дало Вам шанс понять, что Марио и вовсе не легенда...
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ stasil2 (раскрыть)
вчера в 22:22
Марио никогда не играл в центре защиты. Один раз его вынужденно поставил Ганчар в центр и он провалил игру. Он в принципе не центрбек
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ stasil2 (раскрыть)
вчера в 22:21
Отвечу той же монетой. Если сравнивать с грязным денежным мешком Газпрома , из которого деньги текут рекой неизвестно куда, то отвечу так. По общему признанию ПФК ЦСКА лучший и самый успешный клуб РПЛ в 21 веке в основном благодаря лучшему футбольному менеджеру РПЛ Гинеру Е.Л. Упомянутые тобой события относятся к пролому веку, я их прекрасно помню. Помню и Бокова, и Кулика. и Дмитриева, а потом и Хомуху. Но при всем к ним уважении не они создавали славу ЦСКА. Это чемпионы СССР 91 г. Миша Еремин, Дима Кузнецов, Ильшат Файзуллин, Игорь Корнеев, Володя Татарчук, Дима Корсаков , Саша Гришин,Олег Сергеев, Валера Массалитин. Питерский был один Брошин. А к началу 21 века ленинградский футбол начо умирать и сейчас его нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:36
Да чего сыр-бор то подняли с этим Фернандесом.....
Да мало ли причин у парня...перешёл и перешёл...(пока правда и не перешёл)))...
Лишь бы счастье было ему...пусть играет где хочет...да процветает....

Вон Сашка Кержаков .....ну сходил в Динамо...посмотрел как там да что...на пару сезонов....и никто зла не держит....
Игрок как правило - жертва сложившихся обстоятельств...недопониманий...афер финансистов...разногласий с руководителями...и т.д...
Я вообще не понимаю...как не владея на 100% всей информацией о сложившейся ситуации обвинять парня в чём либо....

Кто его загнал в этот квест...тот пускай и стыдится....
Он игрок он должен играть...а не распутывать загадочные аферы...с какими то выкупами...которых по сути и быть не должно....
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:35
Зениту свист на трибунах нравится? Бабки-бобосы, всё покупается, всё предаётся....
stasil2
stasil2 ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 16:15
Ты наверное не знаешь кто такой Морозов и Садырин, откуда взялись игроки, которые вытянули из первой лиги ЦСКА. Просто я говорю про футбольный клуб ЦСКА, а ты про гинеровскую помойку для отмыва денег
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ stasil2 (раскрыть)
вчера в 16:05
"В СССР ЦСКА создали на основе Зенита и ничего Москва не рухнула." Долго смеялся не мог успокоиться от такого.
stasil2
stasil2 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 15:45
У Зенита в защите беда. Особенно в центре. Вот его и берут на замену Сантосу, чтобы тот заменил Родригао, который очень не скоро появиться. В СССР ЦСКА создали на основе Зенита и ничего Москва не рухнула.
Решение приняли посмотрев как любимый всеми Круговой привез два пенальти в двух играх.
lotsman
lotsman
вчера в 15:27
Агент футболиста, Жорже Машаду, сообщил, что это он принял решение прекратить переговоры о возвращении в ЦСКА, а не игрок.
Семак, на вопросы журналистов, ответил - Конкретику будем говорить, когда что-то будет. "Зенит" абсолютно корректно себя ведет в этой ситуации на 100 процентов. Мы вступили в контакт с Марио, когда представитель объявил, что право переговоров с ЦСКА утрачено. Не знаю, как все кончится, но нам игрок интересен. Поговорим, когда все случится. Что касается ухода игроков из-за Марио, скажем, когда будет конкретика.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:56
Марио всего себя отдал ЦСКА. В самый сложный, переходный момент заменил лидеров и вел команду вперёд. Это хорошо, что вернулся в РПЛ. Ну, а, как пойдет у него в статусе бомжа будет видно. И не факт, что станет первым при раздачи пищи после простоя).
И уж точно обратной дороги ему не будет.
Хиромант
Хиромант ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 14:15
    makkie
    makkie ответ Cara Delevingne (раскрыть)
    вчера в 14:02
    Жалобу никак не отжать, но если в комменте нет ничего такого - его не удалят. Не переживай даже ))

    Насчёт ореола святости игроков Зенита (ты, кстати, главного светилу Семака не упомянул - это тоже преступление) я-то думаю, чего экран во время матчей команды из СПб такой засвеченный )))
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:32
    Сорян, вместо лайка на жалобу нажал. Как убрать?
    По комменту - Я в последних играх зени замечал свечение от их футболистов . Думал показалось, ан нет, не показалось. Это оказывается ореол святости у них теперь. Им в кремле присвоили оказывается. Все их действия теперь по умолчанию считаются верными и более того, тот, кто хотя бы на минуту усомнится в этом, признаются преступниками. Учти это!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:31
    Спасибо ...)...по старинке в доллары перевожу и оцениваю...)
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ Baggio R. (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Бабаев говорил, что с 31 декабря 22г. Марио - свободный агент. Там какое-то соглашение между ними было. ЦСКА называет его джентльменским, но не так важно, как оно называется, факт на лицо. С Фернандесом поступили по человечески, просто "по пацански" можно сказать. Тут не хочу защищать ЦСКА, ибо Марио мог просто приостановить контракт и уехать, без объяснений. НО! Есть одно но! Марио сам пошел на договор с ЦСКА, т.е. он отказался от разрыва контракта по правилам ФИФА, а значит его контракт продолжал действовать и ЦСКА в свою очередь пошел на встречу Марио и разорвал контракт 31.12.22г. без неустоек и т.д.
    В общем тут с какой стороны не посмотри, ситуация максимально не красивая и подлая даже. Пиджак распинается теперь, что все по правилам было сделано. Только забывает сказать, что по правилам, зенькой и написанными...
    И так у нас не только в спорте, но и везде, где "кооператив Озеро" замешан
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 13:24
    Блин, лучше бы пиджак вообще ничего не говорил. Несет откровенную ересь. Приоритетное право упустил ЦСКА? Это как интересно? Типа права первой ночи что ли???
    Фернандес с января 23 года - свободный агент. В мае ЦСКА начал работу над возвращением Фернандеса, обговаривали ЗП, бонусы и т.д. Видимо из армейского штаба кто-то по старой дружбе слил инфу в Зенит, а те, зная предложение ЦСКА просто дали в два, а то и в 3 раза больше. Вот это "право" и упустилось. Ни о каком корректном поведении бомжей и близко речи не идет.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 13:05
    "Зенит" ваще клуб-джентльмен 21 века!
    112910415
    112910415
    вчера в 12:51
    герои соответствуют своему времени
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    вчера в 12:42
    Под носом потрясли купюрами и все дела). Что тут красивую обёртку показывать мне. Я хорошо помню тот скандал. Под шумок, нагло и увели. Если бы не влезли, то все нормально было бы. КББ очень нужен был полузащитник, свой воспитанник в тяжёлое время.
    Дальше поматросили и бросили. Так что поделом. Все возвращается. Его ведь никто не отменял, бумеранг этот).
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 12:35
    А ты интервью Ахмедова читал? Где там был увод? Из бухгалтерии Рубина?
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 12:33
    А что этот клоун ещё мог сказать? Что они увели игрока у ЦСКА, потому что им сам Бог не царь?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 12:27
    Совершенно согласен
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:26
    Дело даже не в его возрасте и полной потере формы за год с лишним. Напомню почему он уехал из ЦСКА. Жена была беременная в Бразилии. Он убедил Гинера, что должен быть рядом. Его отпустили бесплатно. Теперь он возвращается в Зенит, а жена между тем осталась в Бразилии и снова беременна. Есть гарантии, что он снова перед родами не сорвется туда? Нет таких гарантий. Знает об этом Зенит? Знает. Таким образом, совершенно очевидно, что это чисто имиджевый ход Газпрома. Он как игрок Зениту не нужет совершенно. Им нужно показать, что Газпром всесилен.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 12:25
    Ну про конскую порядочность и джентльменство я умолчал бы скромно особенно в свете увода Ахметова из Рубина).
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 12:24
    А Бразилии переметнулся,к Интеру!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 12:23
    Бразилец кинулся,в погоню за газпромовским баблом,и это ,ему не в лом!!! Он кинул ЦСКА Прикрикнув,клуб обождет пока!!! Он кинул Гремио тогда,на Интер обменял,33а,без стыда!!! Вот так дорогие телезрители,горькая,не рифма,про нашего-бразильского хлопца!!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 12:20
    Извини, поправлю. Не доллары, а евро.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 12:16
    А также порядочность и джентльменство по отношению к другим.
    makkie
    makkie
    вчера в 12:07
    Дзюба, Бакаев, Быстров, теперь вот Фернандес...
    Зенит вообще сама честность и корректность )))
    Сп62
    Сп62
    вчера в 12:04
    В тихую расторгли контракт. Федун в жизни до такого не додумался бы, а Гинер смог. Поэтому правильно говорят, что на хитрую ж.. есть х... с винтом. Вот и получили по заслугам.
    Гость
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