Семак: «„Зенит“ корректно ведёт себя в ситуации с Марио Фернандесом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе в питерский клуб бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено. Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно.
Вот у меня сложилось впечатление , что почти все они когда подписывают контракт и многие с целованием футболок...то это они не символику клуба лобзают , а доллары и им наплевать на поклонников клуба...когда д о л л а р перед глазами
Вот у меня сложилось впечатление , что почти все они когда подписывают контракт и многие с целованием футболок...то это они не символику клуба лобзают , а доллары и им наплевать на поклонников клуба...когда д о л л а р перед глазами
Ну, агент и намутил, конечно! Сначала уговорил ЦСКА отпустить игрока под честное слово, потом подписал контракт с бразильцами, который надо, фактически, оплачивать после разрыва, а потом, не уладив всё с ЦСКА, побежал к другому клубу говорить, что с конями всё закончено. Схематозник.
Ну а так что, вот у меня отношение к Фернандесу нейтральное. Во-первых, решает не он, а агент. Кстати, агент вчера принял удар на себя, заявив, что именно он прекратил переговоры с ЦСКА. Во-вторых, Марио так и не выучил русский язык за десять лет. А в Зените целый бразильский квартал. Есть с кем танцевать самбу и румбу...:))). Ну и в-третьих, финансовую часть никто не отменял.
Пи.Си. Прошли времена патриотов своих клубов, как бы не печально это звучало. Гвардейцев можно посчитать на пальцах.
Ну, агент и намутил, конечно! Сначала уговорил ЦСКА отпустить игрока под честное слово, потом подписал контракт с бразильцами, который надо, фактически, оплачивать после разрыва, а потом, не уладив всё с ЦСКА, побежал к другому клубу говорить, что с конями всё закончено. Схематозник.
Ну а так что, вот у меня отношение к Фернандесу нейтральное. Во-первых, решает не он, а агент. Кстати, агент вчера принял удар на себя, заявив, что именно он прекратил переговоры с ЦСКА. Во-вторых, Марио так и не выучил русский язык за десять лет. А в Зените целый бразильский квартал. Есть с кем танцевать самбу и румбу...:))). Ну и в-третьих, финансовую часть никто не отменял.
Пи.Си. Прошли времена патриотов своих клубов, как бы не печально это звучало. Гвардейцев можно посчитать на пальцах.