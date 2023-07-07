Семак: «„Зенит“ корректно ведёт себя в ситуации с Марио Фернандесом»

Главный тренер «Зенита» высказался о возможном переходе в питерский клуб бывшего защитника ЦСКА .

«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено. Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно.