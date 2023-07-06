Вендел и «Зенит» в тупике. Клуб хочет 25 млн евро, агенты игрока не выходят на связь

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вчера, 15:49

Плодотворному сотрудничеству конец.

С кем-то из бразильских легионеров «Зениту» этим летом точно придется попрощаться – и вполне вероятно, что этим кем-то станет Вендел. О желании полузащитника сменить команду сообщает даже его одноклубник Клаудиньо:

У меня контракт ещё на несколько лет. Я здесь счастлив, нужно продолжать соревноваться. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь здесь.

Всего за несколько месяцев бразильских хавбек из лидера клуба-чемпиона страны превратился в первого кандидата на выход.

Три мощных сезона, один из самых дорогих легионеров РПЛ

Вендел пополнил состав «Зенита» в октябре 2020 года («Спортинг» получил за него 20,3+4 миллиона евро) – в момент, когда бразильский костяк «сине-бело-голубых» только начинал приобретать нынешний вид. На тот момент Малком и Дуглас Сантос провели в команде год.

И бразильский хавбек довольно быстро закрепился в стартовом составе, при этом его роль в команде постепенно менялась. Изначально он выходил под нападающим в схемах «4-2-3-1» и «4-1-4-1», затем Семак доверил ему роль левого вингера. После перехода на «4-3-1-2» Вендел играл «десятку» в ромбе. На стартовом периоде карьеры в «Зените» тренерский штаб активно искал амплуа, в которых игрока можно эффективно задействовать – и уже впоследствии Вендел все чаще оставался в центре поля – и в полной мере такой подход проявился в завершившейся кампании.

Прежде чем речь зайдет о роли Вендела в чемпионате-2022/23, стоит отметить – ранее он не блистал результативностью, полезность хавбека в большей мере проявлялась в построении взаимодействий в центре. Теперь Семак уже не отправлял его на фланг – в центре поля образовалась убойная связка Клаудиньо-Барриос-Вендел, которая иногда разбавлялась Далером Кузяевым. И в такой формации 25-летний бразилец чувствовал себя максимально комфортно – выходя как ближе к атаке, так и в паре опорников с Баррииосом.

В итоге до зимней паузы Вендел уже побил собственный рекорд результативности в России. По голу он забил в ворота «Химок», «Локомотива», «Ростова» и «Сочи», а в нашумевшем матче с «Оренбургом» (8:0) стал автором хет-трика. Несмотря на то, что в дальнейшем его результативность снизилась, на качестве игры это не отразилось.

Сейчас Вендел – второй в РПЛ по оценочной трансферной стоимости (первый – Малком). Это полноценный лидер «Зенита» и один из лучших легионеров лиги – именно с ним наравне с другими легионерами «сине-бело-голубых» ассоциируется чемпионская мощность и монолитность питерцев.

Летом оказался в числе потенциальных потерь

Вокруг «Зенита» в последнее время стали часто появляться подобные инсайды. Еще зимой вдруг выяснилось, что на Малкома претендует «Пари Сен-Жермен», потом называли «Ювентус». Клаудиньо активно отправляли в родную Бразилию – сообщалось, что в хавбеке заинтересован «Фламенго», а в сделку могут включить 19-летнего полузащитника Виктора Уго.

И среди моря слухов стала появляться информация о спросе на Вендела. В мае сообщалось, что есть вероятность трансфера 25-летнего бразильца в «Рому» — переговоры осложнял тот факт, что «сине-бело-голубые» хотели выручить от сделки порядка 20 миллионов евро.

В конце июня агент бразильца сообщил, что его подопечный не вернется в расположение «Зенита», пока политическая ситуация в России не стабилизируется. На тот момент планировалось, что полузащитник приедет в Россию в начале июля. В то же время петербуржцы разрешили Венделу заняться поиском новой команды, если тот хочет уйти.

В этот же период в борьбу за хавбека включились «Фенербахче» и «Фламенго». Турецкий коллектив рассматривал возможность аренды бразильца с опцией выкупа, представители клуба вступили в переговоры. Плюс в возможности сыграть за «Фенербахче» оказался заинтересован и сам полузащитник – среди прочего, это связано с возможностью сыграть в еврокубках в случае переезда в Турцию.

Переходу Вендела во «Фламенго» препятствует финансовая составляющая – несмотря на наличие интереса к футболисту, выставленный «Зенитом» ценник в 15 миллионов евро отталкивает бразильский клуб.

Продажа все ближе

По слухам, сейчас во взаимоотношениях «Зенита» и Вендела сложилась непростая ситуация. Если изначально председатель правления клуба Александр Медведев назвал информацию о разрешении для игрока искать себе новую команду фэйком, то позднее главный тренер коллектива Сергей Семак сообщил:

У Вендела контракт с «Зенитом». Да, желание попробовать себя в другом клубе есть. Но на сегодня он игрок «Зенита». Хотя руководство разрешило ему искать другую команду. Мы никого не удерживаем насильно. Если будет предложение, которое устроит клуб и его, он может уйти.

В июле в «Зенит» обратился уже «Коринтианс» — бразильцы готовы арендовать 25-летнего полузащитника, тогда как «сине-бело-голубые» рассматривают только полноценный трансфер. В качестве возможного решения назывался вариант с переходом некоторых игроков в петербуржский коллектив – как при переходе Юри Алберто.

Относительно запрашиваемой «Зенитом» компенсации слухи разнятся – изначально называлась сумма в 15 миллионов евро. По последним данным, она составляет уже 25 млн – сообщается, что лишь в этом случае чемпионы России согласятся отпустить хавбека. Европейцы предложения по трансферу не направляли, а бразильские клубы не готовы платить такие деньги.

При этом агенты бразильского легионера уже не выходят на связь с «Зенитом». Вероятно, прямо сейчас между коллективом и футболистом сжигаются последние мосты.