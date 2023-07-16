«Бранн» – «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Бранн» – «Стрёмсгодсет», который состоится 16 июля 2023 года

«Бранн»

«Бранн» входит в пятёрку самых сильных команд чемпионата Норвегии на данный момент. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече со «Стрёмсгодсетом», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «красных». 2 июля в матче 12-го тура Элитсерии «Бранн» с разницей в один мяч взял верх над «Хам-Камом». В сухую, пропустив пару мячей, «Гордость Бергена» потерпела поражение от «Мольде».

12 июля со счётом 2:3 «Бранн» проиграл в гостях «Волеренге».

«Стрёмсгодсет»

На две строчки ниже «Бранна» находится «Поместье» в турнирной таблице Элитсерии. Вспомним несколько футбольных поединков «сине-белых» за последнее время. Пропустив три гола, в сухую «Стрёмсгодсет» проиграл в гостях команде «Мольде» в 1/8 Кубка Норвегии. С минимальным счётом на выезде «Поместье» выиграло у «Стабека». Победный гол за «сине-белых» забил исландский защитник Ари Лейфссон.

На прошлых выходных со счётом 5:2 «Стрёмсгодсет» одержал победу над «Сарпсборгом 08».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бранн» – 1.37

Ничья – 5.60

Победит «Стрёмсгодсет» – 7.00

Победит «Бранн» с форой -1.5 – 1.88

Обе забьют — нет – 2.55

Обе забьют — да – 1.49

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.08

Статистика

Из пяти крайних очных встреч исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре матча

В пяти последних играх «Бранн» проиграл своим оппонентам в трёх

«Стрёмсгодсет» уступил в одной встрече из пяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Бранна» с форой -1.5 гола за игру предлагает коэффициент 1.88. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что с разницей в пару мячей «Бранну» в предстоящей игре не составит большого труда обыграть гостей.