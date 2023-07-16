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«Бранн» – «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:33
«Бранн» – «Стрёмсгодсет»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Бранн» – «Стрёмсгодсет», который состоится 16 июля 2023 года

«Бранн»

«Бранн» входит в пятёрку самых сильных команд чемпионата Норвегии на данный момент. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече со «Стрёмсгодсетом», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «красных». 2 июля в матче 12-го тура Элитсерии «Бранн» с разницей в один мяч взял верх над «Хам-Камом». В сухую, пропустив пару мячей, «Гордость Бергена» потерпела поражение от «Мольде».

12 июля со счётом 2:3 «Бранн» проиграл в гостях «Волеренге».

«Стрёмсгодсет»

На две строчки ниже «Бранна» находится «Поместье» в турнирной таблице Элитсерии. Вспомним несколько футбольных поединков «сине-белых» за последнее время. Пропустив три гола, в сухую «Стрёмсгодсет» проиграл в гостях команде «Мольде» в 1/8 Кубка Норвегии. С минимальным счётом на выезде «Поместье» выиграло у «Стабека». Победный гол за «сине-белых» забил исландский защитник Ари Лейфссон.

На прошлых выходных со счётом 5:2 «Стрёмсгодсет» одержал победу над «Сарпсборгом 08».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бранн» – 1.37
  • Ничья – 5.60
  • Победит «Стрёмсгодсет» – 7.00
  • Победит «Бранн» с форой -1.5 – 1.88
  • Обе забьют — нет – 2.55
  • Обе забьют — да – 1.49
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.74
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.08

Статистика

  • Из пяти крайних очных встреч исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре матча
  • В пяти последних играх «Бранн» проиграл своим оппонентам в трёх
  • «Стрёмсгодсет» уступил в одной встрече из пяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Бранна» с форой -1.5 гола за игру предлагает коэффициент 1.88. Статистика личных матчей команд подсказывает нам, что с разницей в пару мячей «Бранну» в предстоящей игре не составит большого труда обыграть гостей.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бранн
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 13:47
На старте чемпионата Бранн выглядел здорово, намного лучше соперника. Но потихоньку команда начала сдавать и прямо сейчас футболисты Стремсгодсета находятся в отличной форме. Букмекеры своими котировками отдают заметное предпочтение хозяевам. Ждать от фаворита как минимум одного гола, да ещё и в домашнем матче логично. Но и гости набрали шикарный ход, забивают стабильно, имеют солидную победную серию в лиге. И если не отберут очки у оппонента, то как минимум один раз за 90 минут его оборону вскроют. Поэтому останавливаю свой выбор на ставке "Обе забьют". Которая, к слову, заходила в трёх из четырёх предыдущих личных встречах между данными командами.
Гость
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