«Урал» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Урал» – ЦСКА , который состоится 22 июля 2023 года

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга очень хочет хорошо стартовать в нынешнем сезоне, ведь старты двух прошлых чемпионатов был провалены. У «Урала» собран крепкий состав, который способен бороться как минимум в середине турнирной таблицы. В предстоящей встрече с ЦСКА от хозяев ждут полной самоотдачи и набранных баллов. Матчи между этими командами всегда интересны, поэтому скучать зрителям не придется.

16 июля «Урал» сыграл вничью с «Крыльями Советов», а 13 числа крупно обыграл «Нефтчи» из Узбекистана (3:0). Оба матча были товарищескими.

ЦСКА

«Армейцы» потеряли несколько ключевых игроков, но выглядели очень уверенно в матче за Суперкубок России с «Зенитом», несмотря на поражение. ЦСКА под руководством Федотова хочет побороться за чемпионство и для этого необходимо взять хороший старт в новом сезоне. Вероятнее всего, гости будут больше владеть мячом и постараются завершить нынешний поединок в свою пользу.

15 июля ЦСКА проиграл в серии пенальти «Зениту» (0:1) в Суперкубке России, а девятого числа в товарищеском поединке уступил «Динамо» (3:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» – 4.2

Ничья – 3.35

Победит ЦСКА – 1.95

Статистика

«Урал» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА забивал в семи из десяти последних матчах во всех турнирах

забивал в семи из десяти последних матчах во всех турнирах Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА выиграл три из пяти последних поединков с «Уралом»

Прогноз