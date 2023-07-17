«Урал» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Урал» – ЦСКА, который состоится 22 июля 2023 года
«Урал»
Клуб из Екатеринбурга очень хочет хорошо стартовать в нынешнем сезоне, ведь старты двух прошлых чемпионатов был провалены. У «Урала» собран крепкий состав, который способен бороться как минимум в середине турнирной таблицы. В предстоящей встрече с ЦСКА от хозяев ждут полной самоотдачи и набранных баллов. Матчи между этими командами всегда интересны, поэтому скучать зрителям не придется.
16 июля «Урал» сыграл вничью с «Крыльями Советов», а 13 числа крупно обыграл «Нефтчи» из Узбекистана (3:0). Оба матча были товарищескими.
ЦСКА
«Армейцы» потеряли несколько ключевых игроков, но выглядели очень уверенно в матче за Суперкубок России с «Зенитом», несмотря на поражение. ЦСКА под руководством Федотова хочет побороться за чемпионство и для этого необходимо взять хороший старт в новом сезоне. Вероятнее всего, гости будут больше владеть мячом и постараются завершить нынешний поединок в свою пользу.
15 июля ЦСКА проиграл в серии пенальти «Зениту» (0:1) в Суперкубке России, а девятого числа в товарищеском поединке уступил «Динамо» (3:6).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Урал» – 4.2
- Ничья – 3.35
- Победит ЦСКА – 1.95
Статистика
- «Урал» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- ЦСКА забивал в семи из десяти последних матчах во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА выиграл три из пяти последних поединков с «Уралом»
Прогноз
Поставить на победу ЦСКА, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что «армейцы» хорошо начнут матч и добьются преимущества, а в конце оформят победу и наберут три очка.