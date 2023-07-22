«Хам-Кам» – «Стабек»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Хам-Кам» – «Стабек», который состоится 23 июля 2023 года

«Хам-Кам»

После четырнадцати матчей текущего сезона «Хам-Кам» занимает тринадцатое место в чемпионате Норвегии. Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «зелёно-белых» за последнее время. 7 июля в матче 13-го тура Элитсерии «Хам-Кам» взял верх над «Олесунном» (2:1). Через неделю в гостях «Будё-Глимт» выиграл у «Хам-Кама» в игре 1/4 плей-офф Кубка Норвегии.

16 июля со счётом 3:2 в гостях «зелёно-белые» взяли верх над «Сарпсборгом 08».

«Стабек»

«Синие» находятся на пару строчек выше «Хам-Кама» в турнирной таблице Элитсерии. Ознакомимся с недавними матчами «Стабека», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. Семь матчей подряд команда из коммуны Берум не радует победами своих поклонников. Дома с минимальным счётом «синие» уступили «Стрёмсгодсету» в матче 12-го тура Высшей лиги. «Нулёвку» в позапрошлом туре раскатал «Стабек» с «Саннефьордом» на выезде.

«Викинг» со счётом 1:0 в гостях взял верх над «синими» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хам-Кам» – 2.27

Ничья – 3.55

Победит «Стабек» – 3.05

Победит «Хам-Кам» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

Семь очных встреч к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В пяти футбольных поединках из десяти последних «Хам-Кам» выиграл своих соперников

За тот же период «Стабек» обыграл своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

Обычно встречи данных команд отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.84 на тотал больше 2.5 голов за игру. Не меньше трёх голов на двоих команды забьют в предстоящем матче.