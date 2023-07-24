Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Краснодар» – «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:21
«Краснодар» – «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Краснодар» – «Спартак», который состоится 27 июля 2023 года

«Краснодар»

«Краснодар» приятно порадовал болельщиков победой над непростым соперником в первом туре РПЛ и теперь попытается развить своей успех в кубке России. В прошлом сезоне команда достигла финала и уступила ЦСКА только в серии пенальти. Таким образом, московского соперника ждет очень сложный матч, который обычно называют на «три результата», что определенно понравится болельщикам.

21 июля «Краснодар» выиграл на выезде у московского «Динамо» (3:1), а 15 числа сыграл вничью в товарищеском матче с «Сочи» (2:2).

«Спартак»

«Красно-белые» чуть снова не провалили старт сезона, но спасли поединок и даже вырвали в нем победу, что добавило футболистам уверенности в себе. Команда делает большую ставку на чемпионат, но и в кубке не будет сдаваться на милость победителя. Тем не менее, в составе тренерский штаб может сделать сразу несколько изменений. Матч между клубами вынесет на отдельный день и пользуется большим спросом у болельщиков.

23 июля «Спартак» одолел на своем поле «Оренбург» (3:2), а 18 числа в товарищеском матче одолел «Нефтчи» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Краснодар» – 2.7
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Спартак» – 2.35

Статистика

  • «Спартак» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Краснодар» не проигрывает уже четыре поединка подряд
  • «Спартак» выиграл три последних матча у «Краснодара»
  • Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. «Быки» играют на своем поле, и мы предполагаем, что они больше мотивированы на кубок России, чем «Спартак». Прогнозируем минимальную победу хозяев.

Все комментарии
hаrut
hаrut
вчера в 20:13
Самое предсказуемое и логичное, на что можно поставить в поединке Спартака и Краснодара - это голы. Но на "Обе забьют" и ТБ 2,5 коэффициенты очень маленькие, а в четырёх и более забитых мячах уверенности нет никакой. Поэтому останавливаю свой выбор на ставке 1Х, перекрывая два из трёх возможных вариантов развития событий. Спартак этим летом пока смотрится неубедительно, а Краснодар никому не проигрывает в основное время уже на протяжении 14 матчей кряду. На своём поле "быки" могут не только зацепить ничью в матче с "красно-белыми", но и даже победить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 