«Краснодар» – «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Краснодар» – «Спартак», который состоится 27 июля 2023 года

«Краснодар»

«Краснодар» приятно порадовал болельщиков победой над непростым соперником в первом туре РПЛ и теперь попытается развить своей успех в кубке России. В прошлом сезоне команда достигла финала и уступила ЦСКА только в серии пенальти. Таким образом, московского соперника ждет очень сложный матч, который обычно называют на «три результата», что определенно понравится болельщикам.

21 июля «Краснодар» выиграл на выезде у московского «Динамо» (3:1), а 15 числа сыграл вничью в товарищеском матче с «Сочи» (2:2).

«Спартак»

«Красно-белые» чуть снова не провалили старт сезона, но спасли поединок и даже вырвали в нем победу, что добавило футболистам уверенности в себе. Команда делает большую ставку на чемпионат, но и в кубке не будет сдаваться на милость победителя. Тем не менее, в составе тренерский штаб может сделать сразу несколько изменений. Матч между клубами вынесет на отдельный день и пользуется большим спросом у болельщиков.

23 июля «Спартак» одолел на своем поле «Оренбург» (3:2), а 18 числа в товарищеском матче одолел «Нефтчи» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 2.7

Ничья – 3.85

Победит «Спартак» – 2.35

Статистика

«Спартак» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Краснодар» не проигрывает уже четыре поединка подряд

«Спартак» выиграл три последних матча у «Краснодара»

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. «Быки» играют на своем поле, и мы предполагаем, что они больше мотивированы на кубок России, чем «Спартак». Прогнозируем минимальную победу хозяев.