PARI стала официальным партнёром «Оренбурга»

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сегодня, 15:56

Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Оренбург» подписали соглашение об официальном партнёрстве. По условиям договора оренбуржцы будут выступать в российской Премьер-Лиге в игровой форме с логотипом PARI. Кроме того, компания получит права на размещение своей символики на домашнем стадионе клуба, а также на его сайте и в социальных сетях. В рамках сотрудничества «Оренбург» и PARI реализуют ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

Вот что сказал по этому поводу генеральный директор оренбуржцев Сергей Афанасьев: