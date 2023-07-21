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PARI стала официальным партнёром «Оренбурга»

сегодня, 15:56

Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Оренбург» подписали соглашение об официальном партнёрстве. По условиям договора оренбуржцы будут выступать в российской Премьер-Лиге в игровой форме с логотипом PARI. Кроме того, компания получит права на размещение своей символики на домашнем стадионе клуба, а также на его сайте и в социальных сетях. В рамках сотрудничества «Оренбург» и PARI реализуют ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

Вот что сказал по этому поводу генеральный директор оренбуржцев Сергей Афанасьев:

Наш клуб динамично развивается. В прошедшем сезоне яркая атакующая игра команды привлекла внимание специалистов и болельщиков по всей стране. У ФК «Оренбург» сложился дерзкий амбициозный имидж, и мы рады, что новым партнёром клуба стала компания PARI с похожей философией. Мы уверены, нас ждёт долгое и плодотворное сотрудничество.

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