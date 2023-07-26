Бундеслиге нужен новый Холанд. Немцы жалуются на дефицит звёзд

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сегодня, 19:20

«Баварии» пригодится трансфер Кейна.

Бундеслига растеряла целый небосвод

Из десятки свежих обладателей приза «Игрок года» в Германии в Бундеслиге осталось два человека. Речь о ветеранах Нойере и Ройсе. Вратарю «Баварии» медленно подыскивают замену, ведь возраст, травмы и ошибки Мануэля заставляют искать другие варианты. А нападающий «Боруссии» Дортмунд Ройс добровольно отдал капитанскую повязку после шокирующей для «шмелей» неудачной развязки сезона в Бундеслиге. Марко может завершить карьеру через год.

Атакующий хавбек Нкунку из «Лейпцига» – игрок года в 2022-м, перешел в «Челси». Легендарный Левандовски в свежем интервью нахваливает «Барселону» и заявляет, что это идеальное место для крутых футболистов. Гюндоган, еще один знаменитый выпускник немецкого чемпионата, перебрался в каталонский клуб. Илкай не вернулся домой в Германию. Кроос – легенда «Реала», Де Брюйне – легенда «Манчестер Сити». Они тоже среди «Игроков года» в Германии.

Остаются из обладателей приза «Игрок года» Боатенг, Лам и Роббен, но две легенды «Баварии» на пенсии, а защитник Жером играет за «Лион», он больше не главный защитник «Баварии» вместе с Хуммельсом. Матс вчера призвал платить защитникам в футболе как форвардам, но боссы немецкого футбола не согласятся. Они расскажут о потере доходов из-за пандемии, а также будут жаловаться на нежелание звезд футбола долго играть в Германии.

В «Баварии» видят надежду в Кейне

Недавно звездой чемпионата Германии был Беллингем, но Джуд теперь новичок «Реала». Президент «Баварии» Герберт Хайнер жесткий в оценках:

Я думаю, что в Бундеслиге у нас больше нет звёзд международного уровня. А «Бавария» всегда старается привлекать таких игроков. Кейн – привлекательный игрок, капитан сборной Англии и лучший снайпер своей национальной команды. Он принесёт пользу нам и всей Бундеслиге.

Сразу поправим менеджера, что Нойер, Мюллер и Киммих – легенды футбола. У Йозуа проблемы в общении с Тухелем, ведь Томас умеет найти конфликты, но хавбек на днях развеял сомнения, останется в «Баварии» на год. А вот Собослаи из «Лейпцига» – новичок «Ливерпуля», куда сватали самого Киммиха. Также в «Баварии» есть Мусиала и Дэвис, молодые люди уже «звезды международного уровня».

Но понятно, куда клонит босс «Баварии». Бундеслига нуждается в таких игроках, как Салах, Мбаппе, Гризманн, Де Брюйне и Кейн. Немцы умеют работать с молодежью, это их козырь. Холанд после «Зальцбурга» выбрал Дортмунд для набора формы. Защитник Гвардиол оказался в «Лейпциге», а теперь «Манчестер Сити» в тяжелых торгах выбивает универсального хорвата за 100 млн евро.

Кейн нужен «Баварии», но и клуб с трофеями нужен Харри. После Левандовского нет снайпера. Также без Кейна не будет ценного сюжета. Матчи «Баварии» будут смотреть, чтобы оценить скорость адаптации Харри и его сочетаемость с тактикой тренера Тухеля.

Ставка на юных немцев и селекцию

Мусиала выбрал сборную Германии. Богатство страны помогает немцам собирать футбольные таланты. У Флика в сборной проблемы, но за год до Евро-2024 ему может помочь успешный сезон молодых футболистов, вроде Мусиалы, Вирца и Адейеми. А вот Бундеслиге надо ставить на селекцию и легионеров. Хотя Роббену были рады в «Челси» и «Реале», заиграл голландец после серии сложных травм именно в Мюнхене.

Зе Роберто не закрепился в «Реале», а в «Байере» и «Баварии» у него это получилось. Бундеслига это лига открытого атакующего футбола, там многие футболисты начинали или перезапускали карьеру. Де Брюйне после неудачи в «Челси» отдавал голевые передачи в «Вольфсбурге». Скаутам немецких команд обычно хватает вкуса, чтобы порадовать очередными классными находками. Но в футболе не бывает гарантий.

Мане – звезда АПЛ и мирового футбола, в «Баварии» не прижился. Теперь собирается в Саудовскую Аравию на пенсию. Но когда «Ливерпулю» понадобился новый спортивный директор, то пригласили человека из Бундеслиги, бывшего менеджера «Вольфсбурга» Шмадтке. Немцы Клопп, Тухель и Флик, выигрывали недавно Лигу чемпионов. Даже Салихамиджич и Кан ушли со скандалом, но стали чемпионами с «Баварией».

Кейн может стать символом Бундеслиги

Пока есть система футбола, даже если она нуждается в поправках, сохраняются шансы на большой успех. Но что-то временно сломалось. Чемпион мира Швайнштайгер грешит на Гвардиолу. По версии Бастиана, Хосеп поломал немецкий футбол. Всех впечатлил стиль и подход испанца, клубы начали играть в испанском стиле, разучившись побеждать, как немцы умели. Доводы логичные, но надо знать немцев, особенно из Баварии.

Эти люди среди крошечного процента самых богатых, беспечных и защищенных жителей планеты Земля, но они обожают жаловаться на все на свете, в том числе на то, что другие немцы не понимают словечки из их диалекта. Даже президент «Баварии», где есть Нойер, Дэвис, Де Лигт, Ким, Мюллер, Мусиала, Киммих, Гнабри и Коман, заявил об отсутствии «звезд международного уровня». Кто тогда звезды, если не фавориты ЛЧ ?

Но если не оскорблять великолепных футболистов, как сделал президент «Баварии», то можно сформулировать иначе. Ла Лига потеряла с уходом Роналду, Месси и Бензема. АПЛ нуждается в Холанде и, быть может, даже в Мбаппе, для поддержания репутации самого мощного дивизиона. И Бундеслиге нужны магниты, чтобы чемпионат смотрели и уважали. Холанд и Левандовски привлекали внимание, теперь их пора заменить.

Кейн – главный кандидат, осталось использовать проблемы босса «Тоттенхэма». Владелец «шпор» 86-летний Джо Льюис вчера был обвинен в Нью-Йорке в инсайдерской торговле на бирже. Льюис в советах директоров разных компаний. Дедушка якобы передавал секретную информацию знакомым, одалживая деньги на покупку акций. Или советовал людям продажу с выгодой. Льюису не до футбола, может отпустить Кейна на свободу.