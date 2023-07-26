«Юнион Сент-Жиллуа» – «Андерлехт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуа» – «Андерлехт», который состоится 28 июля 2023 года
«Юнион Сент-Жиллуа»
По итогам прошлого сезона Чемпионшипа Лиги Жюпиле «Юнион» занял третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-синих». В межсезонье команда провела шесть товарищеских встреч. Ни одной игры «Юнион 60» не проиграл. Со счётом 1:1 вничью сыграли «жёлто-синие» с «Монако». «Нулёвку» раскатал «Юнион Сент-Жиллуа» с «Фейеноордом». С минимальным счётом «Юнион» взял верх над «Остенде».
На прошлых выходных со счётом 1:0 «жёлто-синие» обыграли французский футбольный клуб «Валансьен».
«Андерлехт»
«Андерлехт» в прошлом сезоне Лиги Жюпиле занял одиннадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков команды за последнее время. В июне-июле «пурпурно-белые» провели пять товарищеских матчей. Только в одной игре «Андерлехт» потерпел поражение. В сухую, пропустив шесть голов, «пурпурно-белые» проиграли пражской «Спарте».
22 июля со счётом 3:0 «Андерлехт» взял верх над «Аяксом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Юнион Сент-Жилуа» – 2.08
- Ничья – 3.55
- Победит «Андерлехт» – 3.35
- Победит «Юнион Сент-Жиллуа» с форой -1.5 – 3.55
- Обе забьют — нет – 2.15
- Обе забьют — да – 1.67
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
- Три победы одержал «Юнион» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «Андерлехт» выиграл своих соперников в четырёх матчах.
Прогноз
Компания Pinnacle на победу «Юниона» предлагает коэффициент 2.08. По итогам прошлого сезона можно сделать вывод, что «жёлто-синие» сильнее «пурпурно-белых». Шесть очных встреч подряд «Юнион Сент-Жиллуа» выигрывает у «Андерлехта».