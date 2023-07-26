«Юнион Сент-Жиллуа» – «Андерлехт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуа» – «Андерлехт», который состоится 28 июля 2023 года

«Юнион Сент-Жиллуа»

По итогам прошлого сезона Чемпионшипа Лиги Жюпиле «Юнион» занял третье место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «жёлто-синих». В межсезонье команда провела шесть товарищеских встреч. Ни одной игры «Юнион 60» не проиграл. Со счётом 1:1 вничью сыграли «жёлто-синие» с «Монако». «Нулёвку» раскатал «Юнион Сент-Жиллуа» с «Фейеноордом». С минимальным счётом «Юнион» взял верх над «Остенде».

На прошлых выходных со счётом 1:0 «жёлто-синие» обыграли французский футбольный клуб «Валансьен».

«Андерлехт»

«Андерлехт» в прошлом сезоне Лиги Жюпиле занял одиннадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков команды за последнее время. В июне-июле «пурпурно-белые» провели пять товарищеских матчей. Только в одной игре «Андерлехт» потерпел поражение. В сухую, пропустив шесть голов, «пурпурно-белые» проиграли пражской «Спарте».

22 июля со счётом 3:0 «Андерлехт» взял верх над «Аяксом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жилуа» – 2.08

Ничья – 3.55

Победит «Андерлехт» – 3.35

Победит «Юнион Сент-Жиллуа» с форой -1.5 – 3.55

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Три победы одержал «Юнион» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Андерлехт» выиграл своих соперников в четырёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Юниона» предлагает коэффициент 2.08. По итогам прошлого сезона можно сделать вывод, что «жёлто-синие» сильнее «пурпурно-белых». Шесть очных встреч подряд «Юнион Сент-Жиллуа» выигрывает у «Андерлехта».