«Будё-Глимт» – «Тромсё»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» – «Тромсё», который состоится 30 июля 2023 года

«Будё-Глимт»

В турнирной таблице чемпионата Норвегии на данный момент «Глимт» занимает первое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход игры с «Тромсё». Пять матчей подряд длится выигрышная серия «Будё-Глимта». С разницей в один мяч в рамках игры позапрошлого тура чемпионата «жёлтые» взяли верх над «Хёугесунном». На выезде «Глимт» одержал победу над «Саннефьордом» (5:2).

27 июля со счётом 3:0 «Будё-Глимт» выиграл у чешского «Богемианса» в рамках первой четвертьфинальной игры Лиги конференций УЕФА .

«Тромсё»

«Парни» в турнирной таблице Элитсерии занимают на сегодняшний день третье место. На одиннадцать очков отстаёт «Тромсё» от «Глимта» на текущий момент. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. «Нулёвку» раскатали «парни» на своём поле с «Волеренгой» в рамках матча 13-го тура Высшей лиги. В один мяч «Тромсё» уступил в гостях «Русенборгу» в игре следующего тура.

Со счётом 3:1 «парни» одержали победу над «Бранном» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Будё-Глимт» – 1.38

Ничья – 5.20

Победит «Тромсё» – 7.60

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 1.97

Обе забьют — нет – 2.13

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.15

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.68

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 4.5 голов за игру

В одной игре из десяти последних «Глимт» проиграл

За тот же период «Тромсё» уступил своим соперникам в двух встречах.

Прогноз

Встречи данных команд на футбольном поле радуют болельщиков забитыми голами. Компания Pinnacle на тотал больше 3.5 голов за игру предлагает коэффициент 2.15. Забить четыре гола или более на двоих в предстоящем матче не проблема для «Глимта» и «парней».