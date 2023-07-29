«Форталеза» – «Брагантино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Форталеза» – «Брагантино», который состоится 30 июля 2023 года

«Форталеза»

В турнирной таблице чемпионата Бразилии «Форталеза» находится на девятой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «трёхцветных». С минимальным счётом в рамках матча 14-го тура чемпионата «Форталеза» обыграла дома команду «Атлетико Паранаэнсе». Победный гол забил под конец игры полузащитник Яго Пикачу. «Куяба» на выезде в рамках матча следующего тура выиграла у «трёхцветных».

На прошлых выходных со счётом 1:3 «Форталеза» в гостях проиграла «Палмейрасу».

«Брагантино»

«Брагантино» в Серии A занимает на данный момент восьмое место, опережая «Форталезу» на пару очков. Предлагаем ознакомиться с несколькими футбольными поединками команды за последнее время. Шесть матчей к ряду «красные быки» не радуют победами своих поклонников. В сухую, пропустив пару мячей, «Брагантино» проиграло в гостях команде «Ботафого». В прошлом туре «нулёвку» раскатали «красные быки» дома с «Интернасьоналем» в рамках матча прошлого тура чемпионата Бразилии.

26 июля в 4-ом туре Кубка Паулиста «Пирасикаба» со счётом 4:0 разгромила «красных быков».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Форталеза» – 2.20

Ничья – 3.30

Победит «Брагантино» – 3.40

Победит «Форталеза» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.96

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Из десяти последних матчей в пяти «Форталеза» проиграла своим соперникам

За аналогичный период «Брагантино» выиграло у своих оппонентов в трёх встречах

Из пяти крайних очных встреч завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру четыре матча.

Прогноз

В ноябре прошлого года «трёхцветные» разгромили со счётом 6:0 «красных быков». Пусть не с таким большим счётом, но в предстоящем матче хозяева встречи возьмут верх над гостями. Компания Pinnacle предлагает на победу «Форталезы» коэффициент 2.20.