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«Спартак» – «Балтика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:41
«Спартак» – «Балтика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» – «Балтика», который состоится 31 июля 2023 года

«Спартак»

«Красно-белые» выиграли оба матча на старте сезона, хоть победы давались с трудом. Теперь «красно-белых» ждет домашняя встреча с новичком РПЛ, где болельщики и сам коллектив разумеется, рассчитывает только на победу. Если хозяева исключат недооценку соперника, то у них есть все шансы набрать важные три балла и продолжить свою победную серию в официальных поединках.

27 июля «Спартак» обыграл в кубке России на выезде «Краснодар» (2:1), а 23 числа оказался сильнее «Оренбурга» в чемпионате (3:2).

«Балтика»

Несмотря на поражение в первом туре РПЛ, «Балтика» показала свои амбиции в кубковом матче, где на выезде смогла переиграть своего соперника. Тем не менее, команде необходимо набирать очки и в РПЛ, чтобы с самого старта не скатиться в зону вылета, откуда потом будет выбраться не так просто. В выездной встрече со «Спартаком» даже ничья будет считаться неплохим результатом.

26 июля «Балтика» выиграла в кубке у «Крыльев Советов» (3:2), а 23 числа уступила на выезде «Сочи» в чемпионате (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Спартак» – 1.47
  • Ничья – 5
  • Победит «Балтика» – 6.9

Статистика

  • «Спартак» выиграл три последних матча во всех турнирах
  • «Балтика» уступила лишь в двух поединках на выезде из десяти последних
  • «Спартак» выиграл два из трех последних поединков с «Балтикой»

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.47. Хозяева выглядят сильнее по составу и стабильнее своего соперника, поэтому у них не должно возникнуть проблем с результатом.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:15
Ну что, ж Спартак дома сыграл первый тур по боевому и выигрывал, и проигрывал в концовке, а потом смог поставить победную точку в игре. Балтика в Кубке заявила о себе громогласно и с ротацией игроков усыпила "крылышек" и заменами просто занесла во-втором тайме 3 гола, чем дала о себе заявить, как команде с потенциалом и атакующем тоже. Поэтому подумать пришлось, прежде чем выставить ставку на этот матч. И отбрасывая все свои эмоции полагаю на ИТБ1(2) более приемлемым, чем Ф1(-1,5). Но так как Спартак играл в Кубковой встрече рискую ставить на фору минусовую Спартака.
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