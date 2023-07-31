«Спартак» – «Балтика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» – «Балтика», который состоится 31 июля 2023 года

«Спартак»

«Красно-белые» выиграли оба матча на старте сезона, хоть победы давались с трудом. Теперь «красно-белых» ждет домашняя встреча с новичком РПЛ , где болельщики и сам коллектив разумеется, рассчитывает только на победу. Если хозяева исключат недооценку соперника, то у них есть все шансы набрать важные три балла и продолжить свою победную серию в официальных поединках.

27 июля «Спартак» обыграл в кубке России на выезде «Краснодар» (2:1), а 23 числа оказался сильнее «Оренбурга» в чемпионате (3:2).

«Балтика»

Несмотря на поражение в первом туре РПЛ , «Балтика» показала свои амбиции в кубковом матче, где на выезде смогла переиграть своего соперника. Тем не менее, команде необходимо набирать очки и в РПЛ , чтобы с самого старта не скатиться в зону вылета, откуда потом будет выбраться не так просто. В выездной встрече со «Спартаком» даже ничья будет считаться неплохим результатом.

26 июля «Балтика» выиграла в кубке у «Крыльев Советов» (3:2), а 23 числа уступила на выезде «Сочи» в чемпионате (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.47

Ничья – 5

Победит «Балтика» – 6.9

Статистика

«Спартак» выиграл три последних матча во всех турнирах

«Балтика» уступила лишь в двух поединках на выезде из десяти последних

«Спартак» выиграл два из трех последних поединков с «Балтикой»

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.47. Хозяева выглядят сильнее по составу и стабильнее своего соперника, поэтому у них не должно возникнуть проблем с результатом.