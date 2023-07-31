«Спартак» – «Балтика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» – «Балтика», который состоится 31 июля 2023 года
«Спартак»
«Красно-белые» выиграли оба матча на старте сезона, хоть победы давались с трудом. Теперь «красно-белых» ждет домашняя встреча с новичком РПЛ, где болельщики и сам коллектив разумеется, рассчитывает только на победу. Если хозяева исключат недооценку соперника, то у них есть все шансы набрать важные три балла и продолжить свою победную серию в официальных поединках.
27 июля «Спартак» обыграл в кубке России на выезде «Краснодар» (2:1), а 23 числа оказался сильнее «Оренбурга» в чемпионате (3:2).
«Балтика»
Несмотря на поражение в первом туре РПЛ, «Балтика» показала свои амбиции в кубковом матче, где на выезде смогла переиграть своего соперника. Тем не менее, команде необходимо набирать очки и в РПЛ, чтобы с самого старта не скатиться в зону вылета, откуда потом будет выбраться не так просто. В выездной встрече со «Спартаком» даже ничья будет считаться неплохим результатом.
26 июля «Балтика» выиграла в кубке у «Крыльев Советов» (3:2), а 23 числа уступила на выезде «Сочи» в чемпионате (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.47
- Ничья – 5
- Победит «Балтика» – 6.9
Статистика
- «Спартак» выиграл три последних матча во всех турнирах
- «Балтика» уступила лишь в двух поединках на выезде из десяти последних
- «Спартак» выиграл два из трех последних поединков с «Балтикой»
Прогноз
Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.47. Хозяева выглядят сильнее по составу и стабильнее своего соперника, поэтому у них не должно возникнуть проблем с результатом.