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«Богемианс» – «Дроэда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:51
«Богемианс» – «Дроэда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемианс» – «Дроэда», который состоится 4 августа 2023 года

«Богемианс»

В турнирной таблице чемпионата Ирландии «цыгане» занимают четвёртое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Дроэдой». 14 июля ничью раскатали «чёрно-красные» с «Шелбурном» на их поле в рамках матча 24-го тура чемпионата. Через неделю с минимальным счётом «Богемианс» взял верх над тем же «Шелбурном», но уже в 1/16 Кубка Ирландии.

28 июля со счётом 2:0 «цыгане» одержали победу над ЮКД на своём поле.

«Дроэда»

В Премьер-дивизионе на данный момент «Дроэда» находится на восьмой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. Пять матчей к ряду «турки» не уступают своим оппонентам. 14 июля с разницей в пару мячей «дроги» обыграли в гостях «студентов». В один мяч выиграли на своём поле команду «Слайго Роверс» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии.

Со счётом 2:2 вничью завершилась домашняя игра со «Слайго» в рамках 25-го тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Богемианс» – 1.71
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Дроэда» – 4.60
  • Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 2.81
  • Обе забьют — нет – 1.82
  • Обе забьют — да – 1.92
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

  • В трёх матчах из пяти крайних «цыгане» выиграли своих соперников
  • За аналогичный период «турки» взяли верх над своими оппонентами в двух встречах
  • Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.71 на победу «Богемианса». На своём поле «чёрно-красные» одержат победу над «турками». В двух крайних очных встречах «цыганам» это удавалось.

Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 13:12
Хозяева этой встречи предсказуемо идут фаворитами у букмекеров. Однако в пяти крайних турах Богемианс всего раз сыграл на ноль - в матче против главного аутсайдера лиги. А Дроэда за такой же отрезок в чемпионате лишь в одном поединке покинула поле, не огорчив своего соперника. В трух последних личных встречах команд в Дублине гости стабильно забивали по голу в ворота хозяев. В текущем сезоне Дроэда на «Далимаунт-Парке» уступила 1-3, но отличилась ещё до перерыва. А в двух предыдущих свиданиях на поле соперника и вовсе цепляла очки: 1-0 и 1-1. В такой ситуации считаю логичным и сейчас поверить как минимум в один пропущенный хозяевами мяч за скромный, но довольно рабочий коэффициент.
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