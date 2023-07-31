«Богемианс» – «Дроэда»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1690793476

сегодня, 11:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Богемианс» – «Дроэда», который состоится 4 августа 2023 года

«Богемианс»

В турнирной таблице чемпионата Ирландии «цыгане» занимают четвёртое место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Дроэдой». 14 июля ничью раскатали «чёрно-красные» с «Шелбурном» на их поле в рамках матча 24-го тура чемпионата. Через неделю с минимальным счётом «Богемианс» взял верх над тем же «Шелбурном», но уже в 1/16 Кубка Ирландии.

28 июля со счётом 2:0 «цыгане» одержали победу над ЮКД на своём поле.

«Дроэда»

В Премьер-дивизионе на данный момент «Дроэда» находится на восьмой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. Пять матчей к ряду «турки» не уступают своим оппонентам. 14 июля с разницей в пару мячей «дроги» обыграли в гостях «студентов». В один мяч выиграли на своём поле команду «Слайго Роверс» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии.

Со счётом 2:2 вничью завершилась домашняя игра со «Слайго» в рамках 25-го тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Богемианс» – 1.71

Ничья – 3.75

Победит «Дроэда» – 4.60

Победит «Богемианс» с форой -1.5 – 2.81

Обе забьют — нет – 1.82

Обе забьют — да – 1.92

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «цыгане» выиграли своих соперников

За аналогичный период «турки» взяли верх над своими оппонентами в двух встречах

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.71 на победу «Богемианса». На своём поле «чёрно-красные» одержат победу над «турками». В двух крайних очных встречах «цыганам» это удавалось.