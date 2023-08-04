ЦСКА – «Локомотив : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Локомотив», который состоится 05 августа 2023 года
ЦСКА
«Армейцы» хотят побороться за самые высокие места в этом сезоне, однако их трансферная политика оставляет желать лучшего. Кроме того, ЦСКА уже потеря очки и после двух туров имеет всего три пункта. В поединке с «Локомотивом» легкой прогулки у хозяев не выйдет, ведь это уже не те «железнодорожники», которые проваливали матч за матчем в прошлом футбольном году. Встречу этих команд можно смело называть центральной игрой тура.
30 июля ЦСКА на выезде обыграл «Ахмат» (3:2), а 26 числа не оставил шансов «Оренбургу» в кубке России (6:0).
«Локомотив»
«Локомотив» идет без поражений в новом сезоне и болельщика надеются, что он сложится лучше, чем прошлый. После двух туров клуб набрал четыре очка и едет на выезд к ЦСКА, находясь выше того в турнирной таблице. Если «железнодорожники» смогут добиться хотя бы ничьей, то не дадут принципиальному конкуренту их обойти в турнирной таблице, что тоже является неплохой мотивацией для достижения нужного результата, не говоря о премиальных.
30 июля «Локомотив» обыграл на выезде «Факел» (4:1), а 25 числа в кубке России одолел на своем поле «Урал» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 2.2
- Ничья – 3.6
- Победит «Локомотив» – 3.2
Статистика
- «Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей ЦСКА завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Клубы обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
- Четыре из пяти последних встречи закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что матч будет примерно равным и результативным, а коллективы смогут обменяться забитыми мячами.