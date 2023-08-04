ЦСКА – «Локомотив : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1691138150

вчера, 11:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Локомотив», который состоится 05 августа 2023 года

ЦСКА

«Армейцы» хотят побороться за самые высокие места в этом сезоне, однако их трансферная политика оставляет желать лучшего. Кроме того, ЦСКА уже потеря очки и после двух туров имеет всего три пункта. В поединке с «Локомотивом» легкой прогулки у хозяев не выйдет, ведь это уже не те «железнодорожники», которые проваливали матч за матчем в прошлом футбольном году. Встречу этих команд можно смело называть центральной игрой тура.

30 июля ЦСКА на выезде обыграл «Ахмат» (3:2), а 26 числа не оставил шансов «Оренбургу» в кубке России (6:0).

«Локомотив»

«Локомотив» идет без поражений в новом сезоне и болельщика надеются, что он сложится лучше, чем прошлый. После двух туров клуб набрал четыре очка и едет на выезд к ЦСКА , находясь выше того в турнирной таблице. Если «железнодорожники» смогут добиться хотя бы ничьей, то не дадут принципиальному конкуренту их обойти в турнирной таблице, что тоже является неплохой мотивацией для достижения нужного результата, не говоря о премиальных.

30 июля «Локомотив» обыграл на выезде «Факел» (4:1), а 25 числа в кубке России одолел на своем поле «Урал» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 2.2

– 2.2 Ничья – 3.6

Победит «Локомотив» – 3.2

Статистика

«Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей ЦСКА завершились тоталом больше 2.5 мячей

завершились тоталом больше 2.5 мячей Клубы обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Четыре из пяти последних встречи закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что матч будет примерно равным и результативным, а коллективы смогут обменяться забитыми мячами.