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ЦСКА – «Локомотив : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:35
ЦСКА – «Локомотив : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Локомотив», который состоится 05 августа 2023 года

ЦСКА

«Армейцы» хотят побороться за самые высокие места в этом сезоне, однако их трансферная политика оставляет желать лучшего. Кроме того, ЦСКА уже потеря очки и после двух туров имеет всего три пункта. В поединке с «Локомотивом» легкой прогулки у хозяев не выйдет, ведь это уже не те «железнодорожники», которые проваливали матч за матчем в прошлом футбольном году. Встречу этих команд можно смело называть центральной игрой тура.

30 июля ЦСКА на выезде обыграл «Ахмат» (3:2), а 26 числа не оставил шансов «Оренбургу» в кубке России (6:0).

«Локомотив»

«Локомотив» идет без поражений в новом сезоне и болельщика надеются, что он сложится лучше, чем прошлый. После двух туров клуб набрал четыре очка и едет на выезд к ЦСКА, находясь выше того в турнирной таблице. Если «железнодорожники» смогут добиться хотя бы ничьей, то не дадут принципиальному конкуренту их обойти в турнирной таблице, что тоже является неплохой мотивацией для достижения нужного результата, не говоря о премиальных.

30 июля «Локомотив» обыграл на выезде «Факел» (4:1), а 25 числа в кубке России одолел на своем поле «Урал» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит ЦСКА – 2.2
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Локомотив» – 3.2

Статистика

  • «Локомотив» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей ЦСКА завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • Клубы обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
  • Четыре из пяти последних встречи закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что матч будет примерно равным и результативным, а коллективы смогут обменяться забитыми мячами.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 11:39
Московское дерби ожидаю открытым и позитивным с точки зрения атакующего футбола. Обе команды в начале сезона забивают постоянно и в каждом матче, как и пропускают прилично. Обе команды имеют большие проблемы в обороне - если у ЦСКА тут и травма Дивеева с Виллианом вмешались, то у Локомотива в целом , кроме выздоровевшего Фассона одна несыгранная молодежь. Зато линии атаки на заглядение в каждом из коллективов. Учитывая начало сезона, то футбол будет скоростным, быстрым и с множеством моментов, ибо обе команды играют от атаки. Последняя дуэль на ВЭБ Арене была ничейной 1-1, ну и сейчас все шансы на то, что команды обменяются голами очень высоки. Пока что в каждом матче чемпионата команды играют на ОЗ.
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