«Зенит» – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Динамо» Москва, который состоится 06 августа 2023 года

«Зенит»

Чемпион России уже успел потерять очки в чемпионате и получил роль догоняющего, что в принципе после двух туров совсем не важно. «Зенит» теряет некоторых лидеров и Сергею Семаку придется грамотно закрывать эти потери. В домашней встрече с нестабильным в начала сезона «Динамо», болельщики рассчитывают исключительно на победу, но не стоит забывать кубковый поединок в прошлом футбольном году.

29 июля «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а 26 числа на своем стадионе обыграл «Ахмат» в кубке России (2:0).

«Динамо» Москва

«Динамо» играет неплохо по качеству в стартовых матчах, но отсутствует результат, а он является главным критерием успеха. После двух туров в активе московского клуба лишь один балл и в выездной игре с «Зенитом» только ярые поклонники отдают предпочтение гостям. Таким образом даже ничья стала бы отличным результатом для московского «Динамо», а победа и вовсе стала бы для многих неожиданностью.

29 июля «Динамо» Москва сыграло вничью с «Крыльями Советов» на выезде (3:3), а 25 числа по пенальти проиграло «Пари НН» в кубке России (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.52

Ничья – 4.6

Победит «Динамо» Москва – 5.7

Статистика

«Зенит» выиграл лишь пять из десяти последних матчей во всех турнирах в основное время

«Динамо» выиграло четыре из семи последних выездных поединков

«Зенит» трижды побеждал «Динамо» Москва в пяти последних встречах при двух ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что хозяева будут играть более стабильно и больше атаковать и добьются закономерной победы.