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«Санкт-Паули» – «Фортуна» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:57
«Санкт-Паули» – «Фортуна» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Санкт-Паули» – «Фортуна», который состоится 05 августа 2023 года

«Санкт-Паули»

Команда начала с победы нынешний сезон и в этот раз планирует серьезно побороться за повышение в классе. «Санкт-Паули» имеет неплохой подбор футболистов, которые способны решать более серьезные задачи, чем середина второй Бундеслиги. В домашнем матче с «Фортуной» Дюссельдорф у них будет еще одна возможность подкрепить свои амбиции делом.

29 июля «Санкт-Паули» в сложном матче обыграл на выезде «Кайзерслаутерн» (2:1), а 22 числа в товарищеском матче крупно одолел «Хапоэль» Тель-Авив (3:0).

«Фортуна» Дюссельдорф

«Фортуна» Дюссельдорф довольно давно была в Бундеслиге и также имеет цели туда пробиться. Тем не менее, в последние годы коллектив уступал конкуренцию тем же «Гамбургу» и «Падерборну», которые все еще находится во втором дивизионе. Команда выиграла первый тур, и выездная победа над прямым конкурентом была бы очень кстати. Матч является одним из самых интересных в этот игровой день.

29 июля «Фортуна» обыграла на своем поле «Герту» (1:0) в чемпионате, а 21 числа в товарищеском матче переиграла «Бохум» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Санкт-Паули» – 1.9
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Фортуна» – 3.9

Статистика

  • «Санкт-Паули» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
  • «Фортуна» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. В последних матчах клубы не радовали болельщиков забитыми мячами и существует большая вероятность, что много мячей забито не будет.

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