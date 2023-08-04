«Санкт-Паули» – «Фортуна» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Санкт-Паули» – «Фортуна», который состоится 05 августа 2023 года
«Санкт-Паули»
Команда начала с победы нынешний сезон и в этот раз планирует серьезно побороться за повышение в классе. «Санкт-Паули» имеет неплохой подбор футболистов, которые способны решать более серьезные задачи, чем середина второй Бундеслиги. В домашнем матче с «Фортуной» Дюссельдорф у них будет еще одна возможность подкрепить свои амбиции делом.
29 июля «Санкт-Паули» в сложном матче обыграл на выезде «Кайзерслаутерн» (2:1), а 22 числа в товарищеском матче крупно одолел «Хапоэль» Тель-Авив (3:0).
«Фортуна» Дюссельдорф
«Фортуна» Дюссельдорф довольно давно была в Бундеслиге и также имеет цели туда пробиться. Тем не менее, в последние годы коллектив уступал конкуренцию тем же «Гамбургу» и «Падерборну», которые все еще находится во втором дивизионе. Команда выиграла первый тур, и выездная победа над прямым конкурентом была бы очень кстати. Матч является одним из самых интересных в этот игровой день.
29 июля «Фортуна» обыграла на своем поле «Герту» (1:0) в чемпионате, а 21 числа в товарищеском матче переиграла «Бохум» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Санкт-Паули» – 1.9
- Ничья – 3.7
- Победит «Фортуна» – 3.9
Статистика
- «Санкт-Паули» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих
- «Фортуна» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. В последних матчах клубы не радовали болельщиков забитыми мячами и существует большая вероятность, что много мячей забито не будет.