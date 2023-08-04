«Санкт-Паули» – «Фортуна» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Санкт-Паули» – «Фортуна», который состоится 05 августа 2023 года

«Санкт-Паули»

Команда начала с победы нынешний сезон и в этот раз планирует серьезно побороться за повышение в классе. «Санкт-Паули» имеет неплохой подбор футболистов, которые способны решать более серьезные задачи, чем середина второй Бундеслиги. В домашнем матче с «Фортуной» Дюссельдорф у них будет еще одна возможность подкрепить свои амбиции делом.

29 июля «Санкт-Паули» в сложном матче обыграл на выезде «Кайзерслаутерн» (2:1), а 22 числа в товарищеском матче крупно одолел «Хапоэль» Тель-Авив (3:0).

«Фортуна» Дюссельдорф

«Фортуна» Дюссельдорф довольно давно была в Бундеслиге и также имеет цели туда пробиться. Тем не менее, в последние годы коллектив уступал конкуренцию тем же «Гамбургу» и «Падерборну», которые все еще находится во втором дивизионе. Команда выиграла первый тур, и выездная победа над прямым конкурентом была бы очень кстати. Матч является одним из самых интересных в этот игровой день.

29 июля «Фортуна» обыграла на своем поле «Герту» (1:0) в чемпионате, а 21 числа в товарищеском матче переиграла «Бохум» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Санкт-Паули» – 1.9

Ничья – 3.7

Победит «Фортуна» – 3.9

Статистика

«Санкт-Паули» выиграл восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Фортуна» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. В последних матчах клубы не радовали болельщиков забитыми мячами и существует большая вероятность, что много мячей забито не будет.