«Шальке-04» – «Кайзерслаутерн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Шальке» – «Кайзерслаутерн», который состоится 06 августа 2023 года

«Шальке-04»

«Шальке-04» несмотря на все приложенные усилия в прошлом сезоне, вновь опустился во второй дивизион и будет пытаться вернуться. Команда уступила в первом туре и теперь на своем стадионе обязана реабилитироваться против еще одного достаточно известного клуба в Германии. Эта встреча имеет очень яркую вывеску, поэтому интерес к ней довольно большой среди поклонников немецкого футбола.

28 июля «Шальке-04» проиграл на выезде «Гамбургу» (3:5) в чемпионате, а 22 числа в товарищеской встрече сыграл вничью с «Твенте» (2:2).

«Кайзерслаутерн»

Команда в прошлом сезоне второй Бундеслиги заняла лишь девятое место, существенно отставая от лидеров. В нынешнем сезоне «Кайзерслаутерн» постарается выступить более стабильно, однако составить конкуренцию фаворитам будет нелегко. Матч с «Шальке-04» очень важен для гостей, ведь успешный результат поможет им поверить в свои силы перед будущими поединками второй Бундеслиги.

29 июля «Кайзерслаутерн» проиграл на своем поле «Санкт-Паули» (1:2), а 22 числа разгромил на выезде в товарищеской встрече «Хомбург» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке-04» – 1.65

Ничья – 4.05

Победит «Кайзерслаутерн» – 5

Статистика

«Шальке-04» одержал лишь три победы в десяти последних встречах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Кайзерслаутерна» завершились исходом «обе забьют»

«Шальке-04» выиграл два из пяти последних поединков с «Кайзерслаутерном» при трех поражениях

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Шальке-04», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Хозяева по составу гораздо сильнее своего соперника и вполне могут набрать три очка на своем стадионе с разницей в 1-2 мяча.