«Рейнджерс» – «Серветт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Рейнджерс» – «Серветт», который состоится 09 августа 2023 года
«Рейнджерс»
Шотландский клуб играл в прошлом году в группе Лиги Чемпионов, но выступил весьма неудачно. Теперь «Рейнджерс» может вернуться сюда и исправить ситуацию спустя год, если готов бороться в каждой встреч. Однако сначала следует пройти «Серветт» из Швейцарии, который уже оставил за бортом «Генк» из Бельгии. Хозяевам важно добиться преимущества на своем поле, чтобы в ответной встрече чувствовать себя комфортно.
5 августа «Рейнджерс» проиграл на выезде «Килмарноку» (0:1), а 29 числа сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2). Оба матча были товарищескими.
«Серветт»
«Серветт» уже добился локального успеха, ведь не был фаворитом в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов. Теперь команде будет противостоять «Рейнджерс», который в последние годы играет в крупных европейских турнирах и также буде считаться кандидатом на проход дальше. Поединок между клубами имеет не самую яркую вывеску в этот день, но обещает быть интересным и не отставит равнодушными от просмотра болельщиков.
05 августа «Серветт» поделил очки с «Лозанна Уши» (1:1) в чемпионате, а второго числа в серии пенальти одолел «Генк» (3:2) в Лиге Чемпионов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рейнджерс» – 1.5
- Ничья – 4.5
- Победит «Серветт» – 6.1
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерса» завершились исходом «обе забьют»
- «Серветт» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах на выезде
- Ранее команды не встречались между собой ни в официальных, ни в товарищески поединках
Прогноз
Поставить на победу «Рейнджерс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Клуб из Шотландии очень мощно выступает на своем стадионе и постарается добиться преимущества в первой встрече противостояния.