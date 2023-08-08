«Рейнджерс» – «Серветт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Рейнджерс» – «Серветт», который состоится 09 августа 2023 года

«Рейнджерс»

Шотландский клуб играл в прошлом году в группе Лиги Чемпионов, но выступил весьма неудачно. Теперь «Рейнджерс» может вернуться сюда и исправить ситуацию спустя год, если готов бороться в каждой встреч. Однако сначала следует пройти «Серветт» из Швейцарии, который уже оставил за бортом «Генк» из Бельгии. Хозяевам важно добиться преимущества на своем поле, чтобы в ответной встрече чувствовать себя комфортно.

5 августа «Рейнджерс» проиграл на выезде «Килмарноку» (0:1), а 29 числа сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2). Оба матча были товарищескими.

«Серветт»

«Серветт» уже добился локального успеха, ведь не был фаворитом в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов. Теперь команде будет противостоять «Рейнджерс», который в последние годы играет в крупных европейских турнирах и также буде считаться кандидатом на проход дальше. Поединок между клубами имеет не самую яркую вывеску в этот день, но обещает быть интересным и не отставит равнодушными от просмотра болельщиков.

05 августа «Серветт» поделил очки с «Лозанна Уши» (1:1) в чемпионате, а второго числа в серии пенальти одолел «Генк» (3:2) в Лиге Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 1.5

Ничья – 4.5

Победит «Серветт» – 6.1

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерса» завершились исходом «обе забьют»

«Серветт» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах на выезде

Ранее команды не встречались между собой ни в официальных, ни в товарищески поединках

Прогноз

Поставить на победу «Рейнджерс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Клуб из Шотландии очень мощно выступает на своем стадионе и постарается добиться преимущества в первой встрече противостояния.