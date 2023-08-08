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«Рейнджерс» – «Серветт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 12:54
«Рейнджерс» – «Серветт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Рейнджерс» – «Серветт», который состоится 09 августа 2023 года

«Рейнджерс»

Шотландский клуб играл в прошлом году в группе Лиги Чемпионов, но выступил весьма неудачно. Теперь «Рейнджерс» может вернуться сюда и исправить ситуацию спустя год, если готов бороться в каждой встреч. Однако сначала следует пройти «Серветт» из Швейцарии, который уже оставил за бортом «Генк» из Бельгии. Хозяевам важно добиться преимущества на своем поле, чтобы в ответной встрече чувствовать себя комфортно.

5 августа «Рейнджерс» проиграл на выезде «Килмарноку» (0:1), а 29 числа сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2). Оба матча были товарищескими.

«Серветт»

«Серветт» уже добился локального успеха, ведь не был фаворитом в прошлом раунде квалификации Лиги Чемпионов. Теперь команде будет противостоять «Рейнджерс», который в последние годы играет в крупных европейских турнирах и также буде считаться кандидатом на проход дальше. Поединок между клубами имеет не самую яркую вывеску в этот день, но обещает быть интересным и не отставит равнодушными от просмотра болельщиков.

05 августа «Серветт» поделил очки с «Лозанна Уши» (1:1) в чемпионате, а второго числа в серии пенальти одолел «Генк» (3:2) в Лиге Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рейнджерс» – 1.5
  • Ничья – 4.5
  • Победит «Серветт» – 6.1

Статистика

  • Четыре из пяти последних матчей «Рейнджерса» завершились исходом «обе забьют»
  • «Серветт» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах на выезде
  • Ранее команды не встречались между собой ни в официальных, ни в товарищески поединках

Прогноз

Поставить на победу «Рейнджерс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Клуб из Шотландии очень мощно выступает на своем стадионе и постарается добиться преимущества в первой встрече противостояния.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:03
Живой и зрелищный футбол Серветта вполне может поставить здесь в затруднительное положение тылы Рейнджерс. Ведь, как выяснилось ранее, швейцарский вице-чемпион не сдается даже в совсем трудных ситуациях. Кстати, забил свой гол Серветт и в первой встрече с Генком (ничья 1:1). Ну а оборона "плюшевых мишек" размякает уже на протяжении 5-ти матчей кряду. Так что не будет ничего удивительного в том, если и тут защита Глазго Рейнджерс вновь зевнет, за неплохой коэффициент.)
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