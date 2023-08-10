«Брайтон» – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1691691151

вчера, 21:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» – «Лутон Таун», который состоится 12 августа 2023 года

«Брайтон»

«Чайки» в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам прошлого сезона Премьер-лиги заняли шестое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «сине-белых». «Альбион» выиграл только в одном матче из четырёх товарищеских встреч, которые команда провела в межсезонье. С разницей в один мяч «Ньюкасл Юнайтед» взял верх над «Брайтоном» (2:1).

Ничейным исходом завершилась игра с «Райо Вальекано» на прошлых выходных (1:1).

«Лутон Таун»

По итогам прошлого сезона Чемпионшипа «шляпники» заняли третье место. «Лутон Таун» заслужил право играть в Премьер-лиге, став победителем плей-офф. Из шести товарищеских встреч, которые «оранжево-бело-синие» провели в межсезонье, только в одном матче «шляпники» проиграли своим соперникам. С «волками» из Вулверхэмптона «шляпники» раскатали «нулёвку». «Бохум» с разницей в один мяч выиграл у «Лутона» (2:1).

В ответной встрече со счётом 3:1 «оранжево-бело-синие» взяли верх над «Бохумом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 1.33

Ничья – 5.60

Победит «Лутон Таун» – 9.00

Победит «Брайтон» с форой -1.5 – 1.92

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 2.02

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

Три поражения потерпели «чайки» в пяти последних матчах

За тот же период «шляпники» проиграли своим оппонентам в одной встрече

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру в основное время.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Брайтона» с форой -1.5 гола коэффициент 1.92. Опыт игр в Премьер-лиге с сильными соперниками поможет в предстоящей встрече «чайкам» обыграть «шляпников».