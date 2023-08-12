«Марсель» – «Реймс» : прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 10:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Реймс», который состоится 12 августа 2023 года

«Марсель»

«Марсель» стартует в Лиге 1, но уже провел неудачно первый мат квалификации Лиги Чемпионов и теперь команде придется отыгрывать один мяч. На это сейчас направлено главное внимание клуба, но и про старт в чемпионате Франции забывать не стоит, ведь хозяева играют на своем стадионе, и потеря очков мало кого порадует. Предстоящая встреча обещает быть интересной и напряженной.

9 августа «Марсель» проиграл в Лиге Чемпионов «Панатинаикосу» (0:1), а второго числа в товарищеской встрече уступил «Байеру» (1:2).

«Реймс»

«Реймс» уже давно заслужил звание середняка Лиги 1, но коллектив хочет замахнуться на более высокие позиции. Для этого просто необходимо набирать как можно больше очков на старте сезона, чтобы обрести правильный ритм выступлений и настрой на каждый отдельный поединок. Тем не менее, даже ничья вполне бы устроила гостей в это встрече, а победа и вовсе станет для многих неожиданностью.

6 августа «Реймс» обыграл «Торино» (2:1), а 29 июля с тем же счетом оказался сильнее «Сарагосы» (2:1). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.77

Ничья – 4

Победит «Реймс» – 4.6

Статистика

«Марсель» проиграл в семи из десяти последних поединках во всех турнирах

«Реймс» выиграл только две выездные встречи из шести при четырех поражениях за последнее время

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Реймсом»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что хозяева будут выглядеть убедительно и смогут несколько раз поразить ворота своего соперника в этот футбольный вечер.