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«Эйпен» – «Брюгге» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:00
«Эйпен» – «Брюгге» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Эйпен» – «Брюгге», который состоится 13 августа 2023 года

«Эйпен»

«Эйпен» неплохо стартовал в чемпионате Бельгии и набрал четыре очка, опережая нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям. Команда рассчитывает в этом сезоне играть надежно и стабильно набирать очки в каждом возможном поединке. В игре с «Брюгге» на своем стадионе от хозяев ждут уверенной игры, которая возможно принесет плоды в матче с нестабильным в последний год грандом бельгийского футбола.

5 августа «Эйпен» сумел переиграть на выезде «Генк» (1:0), а 29 июля поделил очки с «Вестерло» (2:2).

«Брюгге»

«Брюгге» показал аналогичный результат с «Эйпеном» и имеет в своем активе четыре пункта. Команда слабо провела прошлый сезон и в этом хочет вернуть утраченное чемпионство, но сделать это будет очень сложно, ведь много клубов повысило свой уровень и будут более ожесточено бороться, что приведет к большей потере очков. Нынешний поединок имеет статус одного из самых интересных в чемпионате Бельгии.

10 августа «Брюгге» разгромил «Акурейри» (5:1) в Лиге Конференций, а шестого числа на выезде в чемпионате одолел «Вестерло» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эйпен» – 6
  • Ничья – 4.5
  • Победит «Брюгге» – 1.5

Статистика

  • «Брюгге» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Эйпен» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе
  • «Брюгге» выиграл три из пяти последних встреч с «Эйпеном» при одном поражении
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Исходя из статистики, предполагаем, что команды порадуют зрителей высокой результативностью, а победит более удачливый в этот вечер коллектив.

Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 13:24
Хочется сказать, что это команды разных весовых категорий, но “Брюгге” в последние месяцы столько раз позорился и скользил на банановой кожуре, что нужно быть осторожным. По классу, составу, амбициям и финансам гости просто сильнее. В прошлом сезоне они выиграли в очном матче 7:0. В последнем матче квалификации Лиги Конференций бельгийцы убрали клуб из Исландии 5:1.
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