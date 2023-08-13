«Эйпен» – «Брюгге» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Эйпен» – «Брюгге», который состоится 13 августа 2023 года

«Эйпен»

«Эйпен» неплохо стартовал в чемпионате Бельгии и набрал четыре очка, опережая нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям. Команда рассчитывает в этом сезоне играть надежно и стабильно набирать очки в каждом возможном поединке. В игре с «Брюгге» на своем стадионе от хозяев ждут уверенной игры, которая возможно принесет плоды в матче с нестабильным в последний год грандом бельгийского футбола.

5 августа «Эйпен» сумел переиграть на выезде «Генк» (1:0), а 29 июля поделил очки с «Вестерло» (2:2).

«Брюгге»

«Брюгге» показал аналогичный результат с «Эйпеном» и имеет в своем активе четыре пункта. Команда слабо провела прошлый сезон и в этом хочет вернуть утраченное чемпионство, но сделать это будет очень сложно, ведь много клубов повысило свой уровень и будут более ожесточено бороться, что приведет к большей потере очков. Нынешний поединок имеет статус одного из самых интересных в чемпионате Бельгии.

10 августа «Брюгге» разгромил «Акурейри» (5:1) в Лиге Конференций, а шестого числа на выезде в чемпионате одолел «Вестерло» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйпен» – 6

Ничья – 4.5

Победит «Брюгге» – 1.5

Статистика

«Брюгге» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эйпен» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

«Брюгге» выиграл три из пяти последних встреч с «Эйпеном» при одном поражении

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Исходя из статистики, предполагаем, что команды порадуют зрителей высокой результативностью, а победит более удачливый в этот вечер коллектив.