«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Ахмат» – «Оренбург», который состоится 20 августа 2023 года

«Ахмат»

«Зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата России занимают на данный момент тринадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных встреч с участием «Ахмата» за последнее время. В один гол грозненский футбольный клуб одержал победу над командой «Сочи» на их поле. 10 августа в сухую, пропустив пару голов, «зелёно-белые» дома уступили «балтийцам» из Калининграда в игре 2-го тура групповой стадии Кубка России.

14 августа в гостях со счётом 0:2 «Ахмат» потерпел поражение от «Пари НН».

«Оренбург»

Оренбургская команда в турнирной таблице Премьер-лиги находится на предпоследней строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей «сине-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Ахматом». На своём поле, не забив ни одного гола, «Оренбург» проиграл «шмелям» из Екатеринбурга (0:2). В матче 2-го тура групповой стадии Кубка России «сине-белые» принимали дома сочинскую команду. Хозяева одержали победу над «синими» (2:0).

На прошлых выходных со счётом 0:2 «Оренбург» уступил «Краснодару».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.40

Ничья – 3.45

Победит «Оренбург» – 3.00

Победит «Ахмат» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

Семь очных встреч к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В четырёх матчах из пяти последних «Ахмат» проиграл своим оппонентам

За тот же период «Оренбург» уступил своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей игры. Обычно встречи данных клубов на футбольном поле отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.10. Не меньше трёх голов на двоих команды, скорее всего, забьют.