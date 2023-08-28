Московское дерби, Дзюба против Карпина, реванш «Ахмата». Прикасаемся к прекрасному в 3-м туре Кубка

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сегодня, 22:09

8 поводов спешить к телевизорам в будни.

«Рубин» — «Урал»

- Лишь в последних турах казанцы перестали терпеть поражение за поражением – в двух домашних играх чемпионата обыграли «Крылья» и поделили очки с «Динамо». Команда Рашида Рахимова постепенно адаптируется к скоростям Премьер-Лиги, «Урал» — тот соперник, с которым можно цепляться за очки.

- При Викторе Ганчаренко «Урал» называют командой серий. Если набирают очки, то со всеми, если теряют, то со всеми. Прошлой весной спад после внушительной серии без поражений тоже пришелся на период выезда в Санкт-Петербург. Теперь после одного поражения в 7 встречах «шмели» проиграли «Зениту», причем разгромно – даже интересно, скажется ли это на поединке с «Рубином».

«Факел» — «Оренбург»

- Тактика «биться-бороться» пока приносит результат – да и нет у воронежцев другого выбора. Сильных исполнителей за лето не стало больше, а вот завтрашние оппоненты сохранили лидеров. При этом «Факел» смог-таки обыграть «Пари НН» и отобрал очки у «Краснодара». Опять балансируют на грани стыков и прямого вылета. Что касается таблицы в Кубке, в группе А – предельное равенство, у всех по 3 очка.

- Деограсия избежал кошмарного дебюта после отставки Ярошика. Вроде соперник тот же, что и в недавнем кубковом матче, да и играли южноуральцы снова дома – но в июле ЦСКА вколотил 6 безответных голов, а теперь команды разошлись ничьей. Повод для сдержанной радости перед тяжелым выездом в Воронеж.

«Пари НН» — «Краснодар»

- Привлекательным футбол нижегородцев при Юране точно не назовешь, но очки коллектив набирает – в августе успели пофеерить со «Спартаком» (4:5), затем обыграли «Ахмат», а после поражения от «Факела» одолели «Ростов».

- Несмотря на отличные показатели в РПЛ , в Кубке у «быков» не ладится – проиграли южане и «Спартаку», и «Динамо». Пока москвичи будут спорить за лидерство в группе D, «горожане» постараются сократить отставание – встретиться тоже предстоит с прямым конкурентом.

«Спартак» — «Динамо»

- «Красно-белых» не радует статистика последних игр – что уж говорить о содержании. «Зениту» очки вручили собственноручно, вновь начав эксперименты со схемой и установкой. До этого опять не смогли ничего противопоставить «Уралу» Ганчаренко. А после были близки к поражению от «Ахмата» — моментов была куча с обеих сторон, москвичам мешал их собственный стиль.

- И поэтому за игрой с «Динамо» следить будет особенно интересно, «бело-голубые» при Марцеле Личке – точно такая же разбалансированная команда, которая только недавно привезла футболиста, компенсирующего сильнейшую тягу к атаке надежностью в обороне. Чавес подоспел вовремя – может, даже дебютирует в дерби.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

- Мирослав Ромащенко может быть доволен результатами «Ахмата» на начальном этапе – и, если победу над «Оренбургом» вряд ли можно объяснить работой тренера, к поединку со «Спартаком» новый наставник успел внести корректировки. Мяч «Ахмат» держал уверенно, быстро продвигался в финальную треть. «Крылья» успели огорчить коллектив в первом туре – настает пора для расплаты.

- Но получится ли – большой вопрос. Аномальное невезение осталось в предыдущем сезоне – зато сейчас самарцы после 6 туров идут в топ-5, обгоняя «Динамо», ЦСКА и «Спартак». Кубок подопечные Игоря Осинькина приносят в жертву – 2 из 3 поражений на старте клуб потерпел в этом турнире, причем одно из них – от «Балтики».

«Сочи» — ЦСКА

- Должно же быть хоть что-то постоянное – сочинцы проиграли свой 5-й матч в последних 6 встречах. Нули в игре с «Локомотивом» держались чуть меньше 60 минут – отличился Максим Глушенков. Южанам пора озаботиться положением в чемпионате – вылет из Кубка мало кто заметит, а вот близость к зоне стыков видна невооруженным глазом.

- У «армейцев» не возникает никаких проблем с сочинцами – это при Федотове южане одержали 3 из своих 4 побед над «красно-синими». После перехода специалиста в ЦСКА всё вернулось на круги своя – и уже москвичи за 5 игр с «Сочи» одержали 4 победы.

«Балтика» — «Зенит»

- На удивление, «Балтика» — лидер группы С Кубка. Это при «Зените» в конкурентах. Команда из Калининграда отыгрывается за поражения в чемпионате победами в этом турнире – на старте уже пострадали «Крылья» и «Ахмат». Только самарцы реванш «балтийцам» успели нанести. Плюс сейчас для подопечных Сергея Игнашевича серьезное испытание.

- А все потому, что петербуржцы набрали серьезный ход. Многие радовались, что «сине-бело-голубые» потеряли очки в двух матчах кряду – с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (2:3). Только за ними последовали 4 победы (в том числе над конкурентами – «Спартаком» и «Уралом»), что уже позволяет выбраться на второе место в чемпионате. С Кубком все, как в прошлом году – «Зениту» этот трофей не так важен, можно спокойно отобраться в нижнюю сетку и попытать счастья там.

«Ростов» — «Локомотив»

- 6 матчей и 1 победа (3:0 с «Рубином») – такова статистика ростовчан после того, как удалось дозаявить новичков. Вкатываться в сезон куда тяжелее, чем годом ранее – возможно, сказывается накопленная усталость. Нельзя же всё свести к отсутствию Максима Осипенко.

- Хотя бы по пяти последним официальным матчам можно понять, что в противостоянии «Ростова» и «Локо» всегда весело – каждый раз забивают обе команды, лишь один поединок завершился минимальным преимуществом одного из соперников (2:1 победа «Ростова» в октябре 2021-го). Дзюба возвращается, все сильнейшие в строю, предпосылок к яркому матчу много.