«Спартак» без побед в 10 играх РПЛ против «Зенита». Нельзя продлевать серию

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сегодня, 09:47

Победить петербуржцев невероятно сложно.

Абаскаль не поставил оборону

- «Спартак» пропустил семь мячей в РПЛ . Пропускали во всех семи играх сезона с учетом кубковых матчей. Допустили 7 голевых ошибок в двух последних поединках. Поскольку команда среди лидеров по владению мячом в Премьер-Лиге, то явных моментов не было много. Зато увидели грубые ошибки в опорной зоне и при стандартах. «Урал» ими сполна воспользовался, выиграл 3:2.

- Только по воротам «Локомотива» и «Динамо» наносят больше ударов, чем по воротам «Спартака». Новички чемпионата дают меньше свободы на первой трети поля от собственных ворот. Проблема комплексная: хавбек Литвинов играет в центре обороны, пустует опорная зона. Защита «Спартака» в списке худших в РПЛ .

- У «Спартака» низкий прессинг слабой интенсивности. Если у «Динамо» это сознательный выбор, ведь нужно пространство для контратак, то «красно-белые» слишком плохо контролируют тылы для такого стиля. И так повезло с реализацией – создали моментов на 7 голов, а забили 11 раз за счет класса исполнителей.

- Абаскаль ждёт Максименко. У Александра была вирусная инфекция. У его коллеги Селихова проблемы со спиной. А если Максименко не готов, хотя уже занимался с основным составом, то появится Свинов. Но это опасный выбор против «Зенита». Илья ошибся в Екатеринбурге, хотя до этого выручал – взял пенальти. С другой стороны, Максименко тоже не пример голкипера с куражом, вроде Лантратова.

- Семаку не придется гадать о схеме соперника. «Спартак» сыграет «4-3-3», максимум перейдут на «4-2-3-1», опустив Мартинса и Зобнина глубже, а Мозеса (Медину) расположив в широкой линии первого прессинга. У москвичей в приличной форме вся тройка атаки с Соболевым во главе. Но вот хавбек с лучшим последним пасом не тянет весь матч. Игнатов выходит на замену, создавая больше моментов в пересчете на полный матч, чем Зобнин, Мартинс и другие хавбеки. Больше последних пасов лишь у Промеса.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Максименко (Свинов) – Денисов (Хлусевич), Литвинов, Джикия, Рябчук – Зобнин, Мартинс, Мозес – Бонгонда, Соболев, Промес.

Семак изменил тактику команды

- «Зенит» едва не позволил «Факелу» сравнять счет, разменяв победу на ничью. Чемпионы уступили «Динамо» в родных стенах. «Зенит» не переиграл «Ростов», хотя команду Карпина громили «Крылья Советов» и «Сочи». И дело не только в результатах. Качество игры чемпионов тоже громогласное, медленная и предсказуемая команда.

- Семак нащупал новую схему. Раз Эракович и Ренан ненадежные защитники, а опытный Родригао в лазарете, то тренер предложил «3-4-3». А хорошая форма форвардов привела к «3-5-2». Такая расстановка логичная, хотя создает непрочные связи. Марио Фернандес плохо возвращается в защиту. Караваев стал центральным защитником. Даже возвращение Барриоса после дисквалификации не делает всю конструкцию надежной.

- У «Зенита» везучая команда. «Пари НН» держался в первом туре, но дальше получил удаление и проиграл. «Ростов» недостаточно силен для победы над «Зенитом». С «Динамо» петербуржцы помогли сопернику, но даже в той игре могло подфартить. А «Крылья Советов» вяло сыграли в Кубке против Семака. Но насколько хватит везения?

- Без Малкома стали хуже, вингеру ищут замену за огромные деньги. Но критика «Зенита» не значит, что забыли о статусе команды. У Семака главный фаворит РПЛ . Если Сантос и Фернандес создадут много моментов, Вендел, Клаудиньо и Барриос покажут класс в центре поля, а Кассьерра и Сергеев будут в форме, то «Спартак» сегодня показательно проиграет. С «Зенитом» шутки плохи.

- Оборона – слабое место «Зенита». Кержаков выручал команду, начиная с финала Суперкубка против ЦСКА . Но ошибки центральных защитников и слабая игра Барриоса в опорной зоне это полдела. Важно, чтобы «Спартак» не подвела реализация. Давление создают, а рекорда по качественным моментам у Абаскаля нет. Если увидите, что «Зенит» легко и надолго забрал мяч, то Семак может получить выгодный результат.

Ориентировочный состав «Зенита» (3-5-2): Кержаков – Караваев, Эракович, Ренан – Фернандес, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Сантос – Сергеев, Кассьерра.

Цифровое измерение поединка

10 игр без побед у «Спартака» над «Зенитом» в РПЛ . Последний успех датируется глубокой осенью 2017 года, когда выиграли 3:1. Из основы на тот матч могут выйти лишь Джикия и Промес. У «Зенита» на 100 % другой стартовый состав, Кокорин теперь в «Фиорентине».

22 гола увидели в пяти последних поединках в лиге. Понятно, что статистику искажает победа «Зенита» 7:1, но важно отметить особенность противостояния. Периоды высокой голевой активности сменяются играми, когда забивают до двух голов. Пока идет результативная серия – в 6 матчах РПЛ подряд зашел прогноз «обе забьют».

2 очка в таблице разницы. «Спартак» лишь пятый, а «Зенит» на седьмой строчке. Семаку нужна победа, чтобы обойти соперника в таблице и не позволить Абаскалю приблизиться вплотную к «Краснодару» и «Уралу». Ничья сегодня никому не нужна, так как не изменит положение команд. А вот если «Зенит» выиграет, то до первого места будет три пункта.

Прогноз «Соккер.ру»: По закону подлости могут сыграть вничью. Хотя некоторые прогнозисты верят в «Спартак», ведь чем длиннее любая серия без побед – тем вероятнее прерывание. Хотя знаем о силе «Зенита» и верим, что Семак может обыграть Абаскаля как тренер, давайте хулиганить – ставим на победу «Спартака» в матче, где обе команды забьют.