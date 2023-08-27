Анчелотти зря выбрал Бразилию. Неймар и другие разгильдяи тянут «селесао» вниз

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сегодня, 18:17

Пакета, Ришарлисон и Ренан тоже не без греха.

У Неймара мало чемпионской уверенности

Малуда, бывший игрок «Челси», считает Неймара морально слабым для успеха в гранде АПЛ . Француз не ошибается. Даже в тройке с Месси и Мбаппе бразилец не выиграл Лигу чемпионов. И мог испортить новую «Барселону» Хави. Неймар уехал в Париж ради денег. Бразилец, в отличие от Мбаппе, не любит тренироваться и обожает шумные вечеринки. Маленьких карнавалов у футболистов много, но новые бразильцы отличаются от старых легенд.

Гарринча был известным алкоголиком и сексоголиком. Страшно пил умный Сократес, из-за чего рано умер. Гулял весельчак Роналдиньо. Дикий Ромарио тащил юного Роналдо к проституткам в самоволку из состава сборной. Позже ветеран шутил, что поступил так, чтобы талантливого конкурента Зубастика выгнали из команды. Но рядом с хулиганами были прилежные мастера для баланса.

И гуляки четко понимали, что на кону престиж несчастной Родины. Бразилия должна доминировать над соперниками морально ради футбольных побед. У «селесао» была репутация талантов, умеющих побеждать. Тренировались, не только пили и гуляли. А Неймар плачет чаще, чем некоторые дети. Кого капитан Бразилии убедит в неуязвимости на поле? Вингер закономерно оказался в Саудовской Аравии, где у него персональный самолет и условия жизни, как у шейха.

А ведь Неймар – главная звезда футбольной Бразилии, хоть и вечно в лазарете. Похоже, новому тренеру «селесао» Анчелотти после Кубка Америки 2024 надо прощаться с ветераном и строить команду без человека, который в 34 года на ЧМ -2026 может плохо повлиять на атмосферу в команде. Вспомните, почему тренер Тите взял в Катар 39-летнего Алвеса. Наставник отмечал, что только Дани мог поставить Неймара на место.

Бразильцы стали обычными «наемниками»

Как только молодой бразилец зарабатывает несколько миллионов евро, может начать бизнес и обеспечить всех родственников с кузенами из дальних штатов. 18-летний форвард Витор Роке, подписанный «Барселоной», неприлично богатый молодой человек. И Роберт Ренан из «Зенита» стал миллионером. Юный Пеле думал о футболе, а эти ребята рассуждают о контрактах с европейскими клубами, как Эндрик, новичок «Реала».

Речь о надеждах Бразилии в атаке (Роке и Эндрик) и в обороне (Ренан). Когда великий хавбек Диди столкнулся с недооценкой и откровенным расизмом в «Реале», то вернулся в «Ботафого» и стал чемпионом мира. Когда Малком не заиграл в «Барселоне», то пошел в «Зенит». Нет чемпионского духа, а хорваты в Катаре показали, что бразильцы не играют лучше всех в мире. Неудачи Антони, Фреда и Ришарлисона на клубном уровне в АПЛ не удивляют.

В самой Бразилии разуверились в успехе. «Селесао» значит «избранные». Роналдо, Ривалдо и Роналдиньо, Роберто Карлос и Кафу это легенды на все времена. Из нынешнего состава к особенным игрокам для истории футбола можно отнести прилежного Каземиро. Неймар тоже уникальный игрок, но его закат начался до отъезда к шейхам. Ещё вратари у Бразилии замечательные, Эдерсон и Алиссон настоящие звезды. Но на поле Анчелотти может выпустить лишь одного из двух голкиперов.

Роскошь убила в «избранных» любовь к игре

Для Гарринчи футбол был страстью, как грабежи банков для налетчиков. Роберто Карлос любил делать детей и бить по мячу. Тостао не жалел, что из-за футбола – попали старым тяжелым мячом в голову, практически ослеп на один глаз. Зико обожал игру, годами отказывался от европейских приглашений, оставаясь верным сыном «Фламенго». А сейчас бразильские младенцы просят о материнском молоке и контракте с европейским клубом.

Деньги важны, но одержимость ими чревата последствиями, особенно в спорте. За три года до старта ЧМ появится несколько талантов, но из молодых к статусу «избранного» приблизился лишь Винисиус. Но даже вингер «Реала» ассоциируется с голами и скандалами, обожает провоцировать соперников и фанатов других клубов. Раньше бразильский футболист хотел стать лучшим в мире. Сейчас юная звезда хочет заработать больше всех.

Поэтому Малком, Алекс Теллес, Фабиньо и Неймар в Саудовской Аравии. Тони Кроос коротко резюмировал уход к шейхам одного из главных талантов испанского футбола Габи Вейга: «Стыдно». Немецкий чемпион мира не понял даже решение Каземиро уйти в МЮ , где трофеев меньше, чем в «Реале». Вот поэтому Кроос чемпион мира, а Каземиро ждёт чуда от Анчелотти через три года.

У тренера невероятно сложная задача в Бразилии

Впереди грандиозная воспитательная работа. Хавбек Пакета получает в «Вест Хэме» 18 миллионов рублей в неделю, но является фигурантом расследования о незаконных ставках. Похоже, неумные друзья убедили Лукаса заработать желтую карточку, чтобы обмануть букмекеров. Игрока могут дисквалифицировать, а «Манчестер Сити» отказался от трансфера за 100 млн евро. Гвардиоле не нужны парни без логики.

Легендарные бразильцы были хитрее. Или творили на поле такое, что весь мир знал, что Роналдиньо художник, а не просто спортсмен. Молодые крутые бразильцы выбирают между «Реалом» и «Барселоной». Но всё чаще играют, как Антони в МЮ , крутятся на месте. И мажут, как Ришарлисон из «Тоттенхэма».