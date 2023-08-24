Переломный момент в топ-5, «Краснодару» надо удержать лидерство. 6-й тур РПЛ захватывает

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сегодня, 16:51

«Зенит» — все еще не на первом месте!

«Оренбург» — ЦСКА

- Старт сезона для «Оренубрга» ужасный. После назначения Иржи Ярошика команда одержала 1 победу в 7 матчах, получив попутно пару разгромных поражений. При этом кажется, что чешскому специалисту были готовы дать чуть больше времени – но из-за трагедии в семье наставник и клуб договорились о расторжении контракта. К матчу с ЦСКА южноуральцы подходят под руководством испанца Давида Деогарсии.

- «Армейцы» продавили первый трансфер на вход. Теперь у них есть чилийский форвард Виктор Давила и возможность использовать Заболотного более целесообразно. К слову, потерь все равно больше – помимо Медины ушел Бахтиер Зайнутдинов, вот-вот может случиться трансфер Хорхе Карраскаля в «Динамо». Да и поражения у «красно-синих» участились. После кубковых 0:2 от «Факела» ЦСКА обыграл «Сочи», но в следующем туре уступил «Динамо» (1:2).

«Факел» — «Краснодар»

- Важный момент в распределении мест в топ-5 на стартовом отрезке. Пока «Краснодар» — лидер вместе с «Уралом», при этом «Зенит» уже дышит в спину. «Быки» хотят растянуть удовольствие первой команды РПЛ – а потому проигрывать в Воронеже никак нельзя.

- Вадим Евсеев со своими подопечными нащупал нить после четырех поражений к ряду – и сначала обыграл ЦСКА в Москве, а затем не оставил очков «Пари НН» в домашних стенах. Необходимо выбираться из зоны вылета, пока есть возможность. Отставание от «Рубина» — всего 2 балла.

«Зенит» — «Урал»

- Чемпионат можно заканчивать, «Урал» с «Краснодаром» в лидерах – лучше уже не будет. Тем более «Зенит» возвращается на победные рельсы. Команда Семака потеряла очки с «Ростовом» и уступила «Динамо» из-за чего оказалась на непривычных позициях – однако после этого начала прибавлять и набрала 6 очков с «Факелом» и «Спартаком». Теперь идет в пятерке, до «шмелей» с «быками» — 3 балла.

- Победа над ЦСКА в первом туре придала уральцам настолько серьезный импульс, что в 7 играх они уступили только «Локомотиву», обыграв при этом «Ростов» и «Спартак». Игра идет, очки «шмели» не теряют попусту, но выезд в Санкт-Петербург – тяжелейшее испытание.

«Рубин» — «Динамо»

- Инсайдеры поспешили отправить Рашида Рахимова в отставку сразу после увольнения Сергея Ташуева из «Ахмата». Казанцы скверно вернулись в Премьер-Лигу – поделили очки с «Локо» и «Оренбургом», оказались слабее «Спартака» и «Ростова», в Кубке – еще 2 поражения. Но в прошлые выходные удалось добыть первую победу – 2:1 с «Крыльями».

- Победа над «Зенитом» в гостях, 4:3 с «Краснодаром», победа в дерби над ЦСКА – и разговоров о слабости «Динамо» как не бывало. Проблемы те же – не хватает цельности, состав разбалансирован. Но в Москву уже едет Луис Чавес, назревает сделка по Карраскалю – так что в будущее можно смотреть с уверенностью.

«Спартак» — «Ахмат»

- Проблема с балансом точно так же касается «красно-белых», которые при серьезном подборе игроков атаки слабы в обороне. Поражение от «Зенита» должно заставить трезво оценивать свои силы и не метаться при выборе схемы, тактики на игру. Пора прекращать играть в поддавки – после «Ахмата» еще предстоит сойтись с «Динамо» и «Краснодаром».

- Отставка Ташуева на дистанции одного матча принесла пользу – грозненцы прибили «Оренбург», а Ярошик после 0:4 ушел следом. После отличного предыдущего сезона задерживаться на 9-й строчке в этом никто не хочет – за помощью прибегли не к Станиславу Черчесову, но к его ассистенту Мирославу Ромащенко.

«Пари НН» — «Ростов»

- Юран показывает необходимый минимум, позволяющий «Пари НН» не провалиться в зону прямого вылета, но весь чемпионат балансировать на грани – вредно для нервов. В позапрошлые выходные нижегородцы оставили Ташуева без работы, следом уступили «Факелу» в принципиальном противостоянии.

- Продолжить вывозить весь сезон на характере после предыдущего чемпионата не удалось – ростовчане сначала получили 1:5 от «Крыльев», затем уступили «Уралу» в Кубке, а после разгромных 3:0 с «Рубином» пропустили 4 от «Сочи». Команду Карпина лихорадит, несмотря на неплохое усиление.

«Крылья Советов» — «Балтика»

- Самарцев бросает из жара в холод, победы сменяются ничьими и поражениями – но всё лучше, чем показатели минувшей весной. Баланс в «Крыльях» очень хрупкий, удерживают с трудом – и вопреки травмам Дениса Якубы, Владимира Писарского, Дмитрия Цыпченко, Артёма Соколова. Теперь слёг главный голеадор Бенхамин Гарре.

- Да и «Балтика» — точно не мальчики для битья, чтобы «Крылья» спокойно добрали с ними очки. У команды серьезная дисциплина при прессинге, не хватает разве что побед. Пока 3 очка с «Факелом» позволяют держаться выше зоны прямого вылета – есть еще победы над теми же «Крыльями» и «Ахматом», но то был Кубок России.

«Сочи» — «Локомотив»

- У сочинцев после лихого старта все повалилось из рук – если над «Балтикой» и «Факелом» южане спокойно одержали победы, то далее последовала серия из четырех поражений, которая откатила коллектив на 11-ю строчку.

- У «железнодорожников» тоже мало поводов для радости – «Локо» идет наравне с «Сочи»: тоже 6 очков, просто больше ничьих и меньше побед с поражениями. За последний месяц отобрать у «красно-зеленых» очки смогли «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».