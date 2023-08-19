«Тоттенхэм» принимает МЮ. Новички ещё не адаптировались, а Кейна у «шпор» больше нет

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сегодня, 10:03

И всё же могут зацепить очки.

О делах «Тоттенхэма»

- Дэниэл Леви всё-таки выторговал у «Баварии» 100 миллионов евро. В переговорах по продаже Харри Кейна боссы «шпор» ходили по грани. Да, англичанин крайне результативен и до последнего момента оставался безальтернативным лидером коллектива, да, вновь выбил 30 мячей за сезон в АПЛ . Но бомбардиру уже 30 лет, опыта побед в больших турнирах у него нет, за пределами Англии он не играл, а контракт Харри с «Тоттенхэмом» истекал следующим летом. При этом сам футболист не собирался продолжать сотрудничество с английским грандом – а потому легко мог отработать соглашение и в следующее межсезонье уйти бесплатно. Но получилось, как получилось – Кейн в «Баварии», у «шпор» появились 100 миллионов евро.

- Понятно, что такой лидер самим лондонцам был нужнее. Анге Постекоглу выстраивает новый коллектив, «шпоры» в стадии перестройки – и в такой ситуации давний лидер, старожил команды наставнику бы очень помог. Новым наконечником атак будет Ришарлисон, но аналогичный объём в завершении он вряд ли сможет дать.

- Ещё бы хуже было, если «шпоры» ещё и отказались бы от усиления. Но к этому моменту на новобранцев клуб, по оценке портала Transfermarkt, потратил почти 200 миллионов евро. Центральную ось дополнили хавбеком «Лестера» Джеймсом Мэддисоном, у «Спортинга» после аренды выкупили Педро Порро – правый защитник быстро адаптировался в лондонском клубе. Центр обороны усилили Микки Ван де Веном, у «Ювентуса» приобрели правого вингера Деяна Кулусевски. Новым первым номером стал Гильельмо Викарио – экс-вратарь «Эмполи».

- Почти все вышли в старте против «Брентфорда» — на скамейке остался Порро. И что интереснее всего – в ничьей с четырьмя голами на две команды авторами мячей «шпор» стали не игроки из группы атаки, а центрбек Ромеро и правый защитник Эмерсон.

- До сих пор мало веры в «Тоттенхэм» — сложно представить, что перестраивающиеся «шпоры» с тренером без опыта в топ-клубах вдруг ворвутся в топ-5, будут громить конкурентов и вернутся в Лигу чемпионов. В любом случае, сейчас лондонцам важнее выстроить надёжную основу.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Викарио – Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро – Скипп, Ндомбеле – Сон, Мэддисон, Кулусевски – Ришарлисон.

О делах «Манчестер Юнайтед»

- Что такого сделал с МЮ Эрик Тен Хаг, что они впервые за долгие годы проводят настолько осмысленную трансферную кампанию? Чтобы сделать её идеальной, оставалось продать Магуайра в «Вест Хэм» — но бывший капитан «Манчестер Юнайтед» запросил у клуба компенсацию в 7 миллионов фунтов. В любом случае, от Де Хеа «манкунианцы» уже избавились, вместо него подписали более подходящего под современный футбол Андре Онану. На дефицитную позицию форварда выбрали Расмуса Хёйлунда – да, заплатили за молодого норвежца 75 миллионов евро, хотя тот провёл только один сезон на топ-уровне. Но вложенные средства могут окупиться в перспективе. Глубину в центре поля задали, подписав Мэйсона Маунта.

- На первый матч сезона (против «Вулверхэмптона») «красные дьяволы» вышли в схеме «4-1-4-1» — место в группе атаки нашлось и Маунту, и Фернандешу, а Каземиро достаточно работоспособен, чтобы взять на себя всю опорную зону. При этом на острие вышел Рэшфорд – на левом фланге играл Гарначо, справа увидели Антони. По итогу «Манчестер Юнайтед» добыл минимальную победу – единственный мяч забил Рафаэль Варан.

- К слову, без скандалов не обошлось – уже на исходе матча вратарь «красных» врезался в игрока «волков» Сашу Калайджича, но пенальти назначать не стали. Позднее решение рефери признали неправильным.

- Начало предыдущего сезона для «манкунианцев» тоже было скомканным – тогда они уступили «Брайтону» и «Брентфорду». Теперь – спорная победа над «Вулверхэмптоном». При этом новобранцы только адаптируются к МЮ , лидеры начинают набирать форму – для беспокойств поводов нет.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-1-4-1): Онана – Шоу, Мартинес, Варан, Ван-Биссака – Каземиро – Гарначо, Фернандеш, Эриксен, Антони – Рэшфорд.

О противостоянии

- «Тоттенхэм» в прошлом сезоне успел вставить палки в колеса «манкунианцев». МЮ весной вёл борьбу за топ-3, на счёту был каждый бал, поскольку «Ньюкасл» удерживал преимущество. К 33-му туру «шпоры» откровенно доигрывали сезон в ожидании летней перестройки – и к началу второго тайма «Юнайтед» вели в счёте 2:0. Но на 56-й минуте выстреливает Порро – а на 79-й Сон Хын-Мин устанавливает равенство на табло с передачи Харри Кейна. Для лондонцев ничья ничего не значила, а «манкунианцам» добавила нервов на финише.

- С МЮ у лондонцев неприятная статистика – в последний раз они одерживали победу в 2020 году (разгромные 6:1 на «Олд Траффорд»). Домашней победы не было ещё дольше – с февраля 2018 года.