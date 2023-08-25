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Каждый год гранд РПЛ ныряет в середину таблицы. Угадайте неудачника сезона 2023/24

сегодня, 16:13
Спартак (Москва)

Среди кандидатов «Локомотив», «Спартак» и даже «Краснодар».

Для «Зенита», который неожиданно вне первой тройки после пяти туров, провалом назовут любую строчку, кроме чемпионского места. Поэтому Семак в отдельной категории, ведь худший результат показали до начала «золотой серии», когда стали пятыми. Сейчас «Зениту» вряд ли светит такой результат, если не будет бегства из клуба Барриоса, Клаудиньо и Вендела. Но московские команды и «Краснодар» в зоне риска. Особенно клуб, который стартовал хуже всех.

«Локомотив»

Худший результат за 10 сезонов: восьмое место.

Десять сезонов назад третий призер предыдущего чемпионата «Локомотив» скатился на седьмое место. Богатые клубы часто ныряют вниз в таблице РПЛ, это одна из традиций чемпионата – нестабильность. В прошлом сезоне были восьмыми, а сейчас на одиннадцатой строчке после пяти туров. Выиграли лишь один раз, но нахватали ничьих. В прогнозах до начала сезона ставили на «железнодорожников» как на «темную лошадку» в борьбе за тройку. Не будем выдумывать, будто их результаты не удивляют. У тренера Галактионова хороший состав, но плохо играет оборона и не забивает ветеран Дзюба. Если не будет побед над «Сочи» и «Балтикой», то трясина может второй сезон подряд поглотить перспективную команду с Тикнизяном, Глушенковым и Пиняевым.

ЦСКА

Худший результат за 10 сезонов: шестое место.

«Армейцы» вроде бы прошли кризисный период, когда барахтались в районе четвертого места, откатываясь на пятое и шестое. Но кто сказал, что тренер Федотов сможет повторить успех прошлого сезона? Наставнику не дали сильных новичков, с трансферами запаздывают. Есть травмы у Акинфеева и Дивеева. Ушли Медина и Зайнутдинов. Благодаря наставнику и активным экспериментам с составом и позициями футболистов именно ЦСКА кажется самым неуязвимым из всех в разговоре о серьезном откате в таблице. «Армейцы» живучая команда, невзирая на потери. Но достаточно одной перемены, чтобы московские соседи перестали их бояться и начали переигрывать в дерби, как сделало «Динамо», чтобы Федотов нырнул в таблице на шестое место. Понятно, что также для краха ЦСКА нужен успех середняка, «Урала», «Ростова» или «Крыльев Советов». Но всё бывает в РПЛ, даже «Сочи» гостил на втором месте.

«Динамо»

Худший результат за 10 сезонов: пятнадцатое место.

Сейчас «Динамо» на четвертой строчке с перспективным наставником, который пробует найти точки соприкосновения с коллективом. Нащупывают футбол, который подходит и тренеру, и команде. Но у Лички мало успешного опыта в работе с обороной. И латераль Лаксальт в опорной зоне оказался от безысходности. Ушел Захарян, медленно прибывают новички, так что Смолов прав, жалуясь на состав. Если задача руководства – борьба за тройку, то нужны трансферы. И важно не забывать горький опыт вылета из РПЛ в 2016 году. Между «Динамо» и «Локомотивом» в таблице всего четыре пункта. Рано ставить на окончательный успех «бело-голубых», хотя отмечаем, что есть таланты и ветераны, которые могут снова финишировать высоко, как с тренером Шварцем совсем недавно.

«Краснодар»

Худший результат за 10 сезонов: десятое место.

Неожиданно, но речь об одном из самых стабильных клубов последнего десятилетия в РПЛ. Ни разу «Краснодар» не являлся серьезным борцом за чемпионство, но из четверки почти не выпадали. За десять сезонов лишь дважды нырнули необычно низко. Стали шестыми в прошлом чемпионате, а два года назад финишировали на десятом месте рядом с «Ростовом» и ниже «Химок». Это был удар по амбициям клуба, который теперь лидирует в РПЛ. Но у Ивича есть проблемы в обороне. У команды не самая впечатляющая в чемпионате скамейка, а ещё прямая зависимость от Кордобы и Сперцяна. Лидеров не продали другим клубам летом, отказывая в трансферах. Но что будет с «горожанами», если Джон и Эдуард не смогут играть по естественным причинам? Стартовали круто, но «Краснодар» пока не перешел в чемпионский режим, как показала глупая для Ивича ничья с «Локомотивом».

«Спартак»

Худший результат за 10 сезонов: десятое место.

Самый перспективный кандидат, когда ждешь падение в таблице, необъяснимое составом и ресурсами. Дважды были шестыми в таблице за последние десять сезонов. Опускались на пятое место тоже дважды. Финишировали седьмыми совсем недавно. Обычно идет отскок, после седьмого места поднялись на второе. А после худшего десятого стали третьими. Но «Спартак» Абаскаля не прогрессирует так, как от него ждали. Тренер тоже жестко ошибается. Серия из трех побед в РПЛ подряд не является для команды рекордной за последние годы. А вот поражение от «Зенита» показало молодым игрокам их место здесь и сейчас. Достаточно неудачной серии, чтобы заговорили о смене наставника, а это всегда риск нырнуть еще глубже шестого места. Опыт падений в таблице у «Спартака» огромный, у «красно-белых» всего четыре удачных сезона за десять лет.

Низко рискуют оказаться также крепкие середняки по сумме последних лет – «Ростов», «Ахмат» и «Сочи». Любая из этих команд может финишировать хоть на пятой строчке, хоть на двенадцатой позиции. Особенно сейчас, когда нет мотивации в виде путевок в еврокубки. Но дело не только в поломанной спортивной системе в РПЛ. Часто, и «Рубин» был ярким примером, классно подготовленный провинциальный клуб может бросить вызов столичным ребятам и команде Галицкого. В пятерке за последние сезоны бывали «Ростов», «Сочи», «Рубин» и «Ахмат». Казанцы после успеха успели вылететь и вернуться в РПЛ. А сейчас «Урал» выше в таблице, чем «Зенит», хотя весной могут идти на вылет. Команда из Екатеринбурга откатится вниз, но победы Ганчаренко над ЦСКА и «Спартаком» это плохой знак для фаворитов. Даже чемпионов Семака теперь побаиваются, но не боятся, как раньше. О москвичах и говорить не приходится. Из столичной четверки только «армейцы» не ныряли на места с восьмого по пятнадцатое.

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rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 17:18
Пока что локо ближе всего к такому,, успеху,,
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:01
Вернемся зимой к этому "материалу" и посмеемся, да будет хайп.
pomor45
pomor45
сегодня в 16:54
Про ЦСКА чушь. Шестое место по его состоянию очень даже неплохо. К тому же, есть предпосылки для усиления. Правда стоит отметить, Федотов лучше работает в стеснённых обстоятельствах , когда особого выбора нет (так привык), и принесёт ли ему облегчение усиление и возможность выбора ещё надо посмотреть.
Гость
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