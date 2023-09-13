«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Хераклес» – «Утрехт», который состоится 16 сентября 2023 года

«Хераклес»

«Чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимают седьмое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды, чтобы оценить шансы «Хераклеса» в предстоящем матче с «Утрехтом». С разницей в три гола в рамках матча первого тура Эредивизи «чёрно-белые» в гостях проиграли «Аяксу» (1:4). На своём поле «Хераклес» взял верх над «Неймегеном» (2:1).

2 сентября в игре 4-го тура чемпионата Нидерландов «чёрно-белые» дома обыграли команду «Эксельсиор» со счётом 3:1.

«Утрехт»

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы Эредивизи занимают на данный момент «красно-белые». Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Утрехта» за последнее время. С одинаковым счётом 0:2 «красно-белые» уступили ПСВ и «Херенвену». В позапрошлом туре с минимальным счётом «Зволле» одержал победу над «Утрехтом». Таким образом, в первых трёх турах «красно-белые» не забили ни одного гола.

3 сентября дома со счётом 1:5 «Утрехт» проиграл «Фейеноорду».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хераклес» – 2.55

Ничья – 3.45

Победит «Утрехт» – 2.65

Победит «Хераклес» с форой -1.5 – 4.45

Обе забьют — нет – 2.35

Обе забьют — да – 1.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.15

Статистика

Три крайние очные встречи завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Два поражения потерпели «чёрно-белые» в пяти последних матчах

За тот же период «Утрехт» уступил в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

«Хераклес» хорош на своём поле, и проигрышная серия «Утрехта» продлится. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.55 на победу «Хераклеса». Не без труда, но свои три очка хозяева возьмут в предстоящем матче.