«Дженоа» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Серии A чемпионата Италии «Дженоа» – «Наполи», который состоится 16 сентября 2023 года

«Дженоа»

«Грифоны» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают на текущий момент тринадцатое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Дженоа». Дома с разницей в три гола «красно-синие» потерпели поражение от «Фиорентины» в матче первого тура Серии A. С минимальным счётом «Лацио» на своём поле проиграло «грифонам» в игре позапрошлого тура чемпионата.

Со счётом 0:1 «Дженоа» проиграла в гостях «Торино».

«Наполи»

«Лазурно-белые» в Серии A находятся после трёх туров на шестом месте. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Наполи» за последнее время. Со счётом 3:1 «Наполи» взял верх над «Фрозиноне» в гостях в рамках матча первого тура чемпионата. Дома в сухую, поразив дважды ворота соперника, «партенопейцы» обыграли «Сассуоло». Забитыми голами за «маленьких ослов» отличились нигерийский нападающий Осимхен и защитник Джованни Ди Лоренцо.

2 сентября в игре 3-го тура Серии A «Наполи» проиграл на своём поле «Лацио» со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 5.20

Ничья – 3.95

Победит «Наполи» – 1.68

Победит «Наполи» с форой -1.5 – 2.74

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

Пять личных матчей к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «грифоны» в пяти последних матчах

За такой же период «лазурно-белые» выиграли в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.68 на победу команды «Наполи». Действующий чемпион Италии отстал от конкурентов. Необходимо уже сейчас навёрстывать упущенное. Три очка в предстоящем матче будут как нельзя кстати.