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«Дженоа» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:32
«Дженоа» – «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура Серии A чемпионата Италии «Дженоа» – «Наполи», который состоится 16 сентября 2023 года

«Дженоа»

«Грифоны» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают на текущий момент тринадцатое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Дженоа». Дома с разницей в три гола «красно-синие» потерпели поражение от «Фиорентины» в матче первого тура Серии A. С минимальным счётом «Лацио» на своём поле проиграло «грифонам» в игре позапрошлого тура чемпионата.

Со счётом 0:1 «Дженоа» проиграла в гостях «Торино».

«Наполи»

«Лазурно-белые» в Серии A находятся после трёх туров на шестом месте. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков «Наполи» за последнее время. Со счётом 3:1 «Наполи» взял верх над «Фрозиноне» в гостях в рамках матча первого тура чемпионата. Дома в сухую, поразив дважды ворота соперника, «партенопейцы» обыграли «Сассуоло». Забитыми голами за «маленьких ослов» отличились нигерийский нападающий Осимхен и защитник Джованни Ди Лоренцо.

2 сентября в игре 3-го тура Серии A «Наполи» проиграл на своём поле «Лацио» со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дженоа» – 5.20
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Наполи» – 1.68
  • Победит «Наполи» с форой -1.5 – 2.74
  • Обе забьют — нет – 1.94
  • Обе забьют — да – 1.90
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

  • Пять личных матчей к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Две победы одержали «грифоны» в пяти последних матчах
  • За такой же период «лазурно-белые» выиграли в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.68 на победу команды «Наполи». Действующий чемпион Италии отстал от конкурентов. Необходимо уже сейчас навёрстывать упущенное. Три очка в предстоящем матче будут как нельзя кстати.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Наполи
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:20
Перед вылетом в серию А генуэзцы дважды от неаполитанцев получали в последних очных играх - 3-0 и 2-1 тогда еще команда Лучано Спалетти обыграла красно-синих. Сейчас также расклады в пользу гостей, которые обладают более мастеровитым составом, очень мощны в линии нападения, тогда как Дженоа только вернулась в серию А и не готова соперничать с командами такого уровня на равных. Считаю, что класс и опыт гостей в этом матче обязательно скажутся и они смогут победить в 3-ем своем матче за 4 тура.
Гость
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