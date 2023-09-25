«Америка Минейро» – «Васку да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1695664632

вчера, 20:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Америка Минейро» – «Васко да Гама», который состоится 26 сентября 2023 года

«Америка Минейро»

«Кролики» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают предпоследнее место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды из Белу-Оризонти. Поразив два раза ворота соперника, в сухую «Америка Минейро» выиграла у «Сантоса» в рамках матча 22-го тура Серии A. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с «Куябой» (2:2).

20 сентября со счётом 0:2 «кролики» дома потерпели поражение от «Брагантино».

«Васко да Гама»

«Экспресс победы» в турнирной таблице Серии A находится на одну строчку выше «кроликов». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «чёрно-белых» за последнее время. Ничью раскатал «Васко да Гама» с командой «Баия» в рамках матча 22-го тура чемпионата Бразилии (1:1). С разницей в пару мячей «Экспресс победы» выиграл дома у «Флуминенсе» в матче следующего тура.

22 сентября со счётом 5:1 «чёрно-белые» взяли верх над «Коритибой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Америка Минейро» – 2.85

Ничья – 3.30

Победит «Васко да Гама» – 2.55

Победит «Васко да Гама» с форой -1.5 гола – 4.80

Обе забьют — нет – 1.96

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Пять крайних очных встреч завершились исходом: обе забьют – да

Два поражения потерпели «кролики» в пяти последних матчах

За тот же период «Васко да Гама» уступила своим соперникам только в одном поединке.

Прогноз

Ни одна из команд в предстоящей встрече не уйдёт с поля без забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.85 на исход: обе забьют – да. Именно такой исход подсказывает нам статистика личных матчей команд.