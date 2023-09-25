«Америка Минейро» – «Васку да Гама»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 15-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Америка Минейро» – «Васко да Гама», который состоится 26 сентября 2023 года
«Америка Минейро»
«Кролики» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают предпоследнее место. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием команды из Белу-Оризонти. Поразив два раза ворота соперника, в сухую «Америка Минейро» выиграла у «Сантоса» в рамках матча 22-го тура Серии A. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с «Куябой» (2:2).
20 сентября со счётом 0:2 «кролики» дома потерпели поражение от «Брагантино».
«Васко да Гама»
«Экспресс победы» в турнирной таблице Серии A находится на одну строчку выше «кроликов». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «чёрно-белых» за последнее время. Ничью раскатал «Васко да Гама» с командой «Баия» в рамках матча 22-го тура чемпионата Бразилии (1:1). С разницей в пару мячей «Экспресс победы» выиграл дома у «Флуминенсе» в матче следующего тура.
22 сентября со счётом 5:1 «чёрно-белые» взяли верх над «Коритибой».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Америка Минейро» – 2.85
- Ничья – 3.30
- Победит «Васко да Гама» – 2.55
- Победит «Васко да Гама» с форой -1.5 гола – 4.80
- Обе забьют — нет – 1.96
- Обе забьют — да – 1.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70
Статистика
- Пять крайних очных встреч завершились исходом: обе забьют – да
- Два поражения потерпели «кролики» в пяти последних матчах
- За тот же период «Васко да Гама» уступила своим соперникам только в одном поединке.
Прогноз
Ни одна из команд в предстоящей встрече не уйдёт с поля без забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.85 на исход: обе забьют – да. Именно такой исход подсказывает нам статистика личных матчей команд.