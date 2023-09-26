«Реал» Мадрид – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примеры чемпионата Испании «Реал» Мадрид – «Лас-Пальмас», который состоится 27 сентября 2023 года
«Реал» Мадрид
«Сливочные» в своем активе после шести туров имеют пять побед и одно поражение. Пятнадцать набранных баллов подопечным Карло Анчелотти позволяют закрепиться на третьем месте в Примере. «Реал» в предстоящем матче попытается реабилитироваться за поражение в мадридском дерби. Матч против «Атлетико» Мадрид с первых минут пошел под диктовку соперника, и уже на 18 минуте матча «сливочные» проигрывали со счетом 0:2 после голов Альваро Мораты и Антуана Гризмана. В составе «Реала» во второй половине первого тайма отличился Тони Кроос, но уже в начале второго тайма Мората оформил дубль, зафиксировав окончательный результат поражения «сливочных» (1:3).
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» идет на семнадцатом месте после шести сыгранных матчей. «Пальмы» самая закрытая команда Примеры – два забитых и четыре пропущенных гола. Подопечные Франциско Пименты акцентируют внимание на своей обороне, что позволило им взять очки в матче с «Реал» Сосьедад (0:0). В выездных матчах такая тактика не работает, и команда терпит поражение за поражением.
В рамках шестого тура «Лас-Пальмас» на домашней арене взяли три очка впервые в сезоне, обыграв «Гранаду» со счетом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид– 1.23
- Ничья – 6.90
- Победит «Лас-Пальмас» – 14
- Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 – 1.62
- Обе забьют — нет – 1.86
- Обе забьют — да – 2.03
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02
Статистика
- «Реал» Мадрид никогда не проигрывал «Лас-Пальмас» на своем поле.
- «Реал» забивает в каждом матче на домашней арене в рамках Примеры с марта 2023 года.
- «Лас-Пальмас» шесть матчей подряд играет на тотал меньше 2.5 мячей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Реал» Мадрид с форой -1.5 гола коэффициент 1.62. Уверенная победа «Сливочных» после поражения в предыдущем туре позволит команде не отпустить конкурентов в отрыв.