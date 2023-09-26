«Реал» Мадрид – «Лас-Пальмас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примеры чемпионата Испании «Реал» Мадрид – «Лас-Пальмас», который состоится 27 сентября 2023 года

«Реал» Мадрид

«Сливочные» в своем активе после шести туров имеют пять побед и одно поражение. Пятнадцать набранных баллов подопечным Карло Анчелотти позволяют закрепиться на третьем месте в Примере. «Реал» в предстоящем матче попытается реабилитироваться за поражение в мадридском дерби. Матч против «Атлетико» Мадрид с первых минут пошел под диктовку соперника, и уже на 18 минуте матча «сливочные» проигрывали со счетом 0:2 после голов Альваро Мораты и Антуана Гризмана. В составе «Реала» во второй половине первого тайма отличился Тони Кроос, но уже в начале второго тайма Мората оформил дубль, зафиксировав окончательный результат поражения «сливочных» (1:3).

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» идет на семнадцатом месте после шести сыгранных матчей. «Пальмы» самая закрытая команда Примеры – два забитых и четыре пропущенных гола. Подопечные Франциско Пименты акцентируют внимание на своей обороне, что позволило им взять очки в матче с «Реал» Сосьедад (0:0). В выездных матчах такая тактика не работает, и команда терпит поражение за поражением.

В рамках шестого тура «Лас-Пальмас» на домашней арене взяли три очка впервые в сезоне, обыграв «Гранаду» со счетом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид– 1.23

Ничья – 6.90

Победит «Лас-Пальмас» – 14

Победит «Реал» Мадрид с форой -1.5 – 1.62

Обе забьют — нет – 1.86

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

«Реал» Мадрид никогда не проигрывал «Лас-Пальмас» на своем поле.

«Реал» забивает в каждом матче на домашней арене в рамках Примеры с марта 2023 года.

«Лас-Пальмас» шесть матчей подряд играет на тотал меньше 2.5 мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Реал» Мадрид с форой -1.5 гола коэффициент 1.62. Уверенная победа «Сливочных» после поражения в предыдущем туре позволит команде не отпустить конкурентов в отрыв.