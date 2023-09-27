«Гранада» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Примера чемпионата Испании «Гранада» – «Бетис», который состоится 28 сентября 2023 года
«Гранада»
Начало чемпионата для «насридов» сложилось не лучшим образом – девятнадцатое место и одна из худших команд в обороне в сезоне, что позволяет команде Пако Лопеса иметь в своём активе три очка после шести сыгранных туров. Единственная победа была добыта на домашней арене со счетом 3:2, обыграв клуб «Мальорка».
В рамках шестого тура «Гранада» упустила на выезде команде «Лас-Пальмос» с минимальным счетом 1:0, играя в большинстве с 58-ой минуты встречи, пропустив гол в дополнительное время второго тайма.
«Бетис»
Подопечные Мануэля Пеллегрини имеют в своем активе восемь баллов, набранных в шести играх сезона, что позволяет команде идти в середине турнирной таблицы. Половина из шести забитых голов команды принадлежит 31-летнему бразильскому форварду Виллиану Жозе. В игре против действующих чемпионов Испании «Барселоны» он не смог проявить свои лучшие качества, и команда уступила в гостях со счетом 0:5.
В последнем туре «зелено-белые» на своем поле сыграли вничью 1:1 с командой «Кадис».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гранада» – 3.05
- Ничья – 3.55
- Победит «Бетис» – 2.41
- Победит «Бетис» с форой -1.5 – 4.80
- Обе забьют — нет – 2.10
- Обе забьют — да – 1.74
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94
Статистика
- «Гранада» пропускает два и более гола за игру в пяти из шести сыгранных матчей Примеры в текущем сезоне.
- «Бетис» в трех последних играх на выезде сыграл на тотал больше 2.5 мячей.
- В очных встречах на домашнем поле «Гранада» уступила «зелёно-белым» один раз из пяти матчей.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.96. «Гранада» с первых минут постарается завладеть инициативой, забив быстрый гол, что позволит матчу перейти в более открытое русло.