«Брюгге» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Брюгге» – «Генк», который состоится 28 сентября 2023 года

«Брюгге»

В тройку самых сильных команд чемпионата Бельгии входят «чёрно-синие» после первых семи матчей текущего сезона Лиги Жюпиле. Рассмотрим несколько матчей с участием «Брюгге» за последнее время. С разницей в пару голов «чёрно-синие» дома выиграли у «Шарлеруа» в рамках матча 7-го тура чемпионата (4:2). 21 сентября «Брюгге» принимал дома турецкую команду «Бешикташ» в игре 1-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА . Встреча завершилась ничейным исходом (1:1).

На прошлых выходных со счётом 1:1 «чёрно-синие» в гостях раскатали ничью с «Андерлехтом».

«Генк»

Седьмую строчку турнирной таблицы Лиги Жюпиле занимают на текущий момент «магистры». Вспомним недавние футбольные матчи с участием «Генка», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Брюгге». Забив два гола, «шахтёры» в сухую обыграли команду «Юнион Сент-Жиллуа» в рамках матча 7-го тура чемпионата Бельгии. В матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА «Генк» раскатал ничью с «Фиорентиной» (2:2).

24 сентября, проигрывая в три гола команде «Синт-Трёйден» после первого тайма, «магистры» во второй половине встречи смогли отыграться (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 1.82

Ничья – 3.90

Победит «Генк» – 4.10

Победит «Брюгге» с форой -1.5 – 2.89

Обе забьют — нет – 2.41

Обе забьют — да – 1.55

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.58

Статистика

Восемь крайних очных встреч завершились исходом тотал больше 3.5 голов за игру

В шести матчах из десяти последних «Брюгге» выиграл у своих соперников

За аналогичный период «Генк» взял верх над своими оппонентами в трёх встречах.

Прогноз

В трёх крайних матчах «Генк» выиграл у «Брюгге». В предстоящей игре у «чёрно-синих» будет возможность взять реванш. Компания Pinnacle предлагает на победу «Брюгге» коэффициент 1.82.