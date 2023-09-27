«Дженоа» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серии А чемпионата Италии «Дженоа» – «Рома», который состоится 28 сентября 2023 года

«Дженоа»

«Грифоны» вернулись в Серию А после годичного отсутствия в элитном дивизионе. Команда Альберто Джилардино старается играть в свою игру, что позволило им набрать четыре балла в пяти играх. Из положительного стоит отметить выездную победу над римским «Лацио» со счетом 1:0 и обидную ничью дома с действующим чемпионом «Наполи» (2:2), ведя по ходу матча со счетом 2:0.

В шестом туре они потерпели поражение в гостях от сенсации текущего сезона «Лечче» (1:0).

«Рома»

«Рома» после пяти сыгранных туров идет на тринадцатом месте в Серии А. Подопечные Жозе Моуринью набрали пять очков из пятнадцати возможных. Такой слабый результат не соответствует амбициям клуба, который имеет в своем составе таких звезд как Лукаку и Дибала. Победа в четвертом туре дома над командой «Эмполи» (7:0) единственная в этом сезоне.

В последнем туре «желто-красные»сыграли вничью на выезде с Торино, пропустив в концовке игры.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 3.95

Ничья – 3.30

Победит «Рома» – 2.12

Победит «Рома» с форой -1.5 – 4.30

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.15

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.45

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

«Дженоа» дома не побеждала «Рому» в Серии А с сезона 2013/2014 года.

«Рома» не может победить в рамках Серии А два и более матча подряд на выезде с октября 2022 года .

«Рома» единственная команда Серии А, которая идёт во второй половине турнирной таблицы и при этом имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ромы» с форой -1.5 гола коэффициент 4.30. «Желто-красные» по котировкам букмекеров не являются явными фаворитами встречи, но кадровый потенциал команды уровня еврокубков, поэтому стоит заиграть ставку за такой коэффициент.