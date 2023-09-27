Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Дженоа» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:58
«Дженоа» – «Рома»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серии А чемпионата Италии «Дженоа» – «Рома», который состоится 28 сентября 2023 года

«Дженоа»

«Грифоны» вернулись в Серию А после годичного отсутствия в элитном дивизионе. Команда Альберто Джилардино старается играть в свою игру, что позволило им набрать четыре балла в пяти играх. Из положительного стоит отметить выездную победу над римским «Лацио» со счетом 1:0 и обидную ничью дома с действующим чемпионом «Наполи» (2:2), ведя по ходу матча со счетом 2:0.

В шестом туре они потерпели поражение в гостях от сенсации текущего сезона «Лечче» (1:0).

«Рома»

«Рома» после пяти сыгранных туров идет на тринадцатом месте в Серии А. Подопечные Жозе Моуринью набрали пять очков из пятнадцати возможных. Такой слабый результат не соответствует амбициям клуба, который имеет в своем составе таких звезд как Лукаку и Дибала. Победа в четвертом туре дома над командой «Эмполи» (7:0) единственная в этом сезоне.

В последнем туре «желто-красные»сыграли вничью на выезде с Торино, пропустив в концовке игры.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дженоа» – 3.95
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Рома» – 2.12
  • Победит «Рома» с форой -1.5 – 4.30
  • Обе забьют — нет – 1.73
  • Обе забьют — да – 2.15
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.45
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

  • «Дженоа» дома не побеждала «Рому» в Серии А с сезона 2013/2014 года.
  • «Рома» не может победить в рамках Серии А два и более матча подряд на выезде с октября 2022 года .
  • «Рома» единственная команда Серии А, которая идёт во второй половине турнирной таблицы и при этом имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ромы» с форой -1.5 гола коэффициент 4.30. «Желто-красные» по котировкам букмекеров не являются явными фаворитами встречи, но кадровый потенциал команды уровня еврокубков, поэтому стоит заиграть ставку за такой коэффициент.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк рома
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 