«Корк Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.09.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Корк Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 29 сентября 2023 года
«Корк Сити»
«Бунтари» на текущий момент занимают в турнирной таблице Премьер-дивизиона девятое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «горожан» за последнее время. С разницей в один мяч «Корк Сити» в четвертьфинале Кубка Ирландии выиграл у «Вексфорда» (2:1). С таким же счётом «бунтари» на выезде проиграли «Шелбурну» в рамках матча 31-го тура чемпионата Ирландии.
25 сентября со счётом 5:0 «Дандолк» взял верх над «Корк Сити».
«Сент-Патрикс Атлетик»
«Святоши» на сегодняшний день находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «бунтарями». С разницей в один гол «Сент-Патрикс Атлетик» выиграл в гостях у команды «Финн Хэрпс» в 1/4 плей-офф Кубка Ирландии (2:1). В позапрошлом туре уверенную победу одержали «святоши» над командой «Дандолк».
Со счётом 2:1 «Дроэда Юнайтед» выиграла в гостях у «Сент-Патрикса».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Корк Сити» – 3.80
- Ничья – 3.70
- Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 1.94
- Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 3.25
- Обе забьют — нет – 2.20
- Обе забьют — да – 1.65
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом: обе забьют – да
- Три победы одержали «бунтари» в пяти последних матчах
- За тот же период «святоши» проиграли в двух встречах.
Прогноз
После домашнего поражения от «Дроэды» в предстоящем матче «святоши» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Сент-Патрикс Атлетик» коэффициент 1.94.