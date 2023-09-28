«Корк Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.09.2023)

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вчера, 23:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 32-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Корк Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 29 сентября 2023 года

«Корк Сити»

«Бунтари» на текущий момент занимают в турнирной таблице Премьер-дивизиона девятое место. Рассмотрим несколько матчей с участием «горожан» за последнее время. С разницей в один мяч «Корк Сити» в четвертьфинале Кубка Ирландии выиграл у «Вексфорда» (2:1). С таким же счётом «бунтари» на выезде проиграли «Шелбурну» в рамках матча 31-го тура чемпионата Ирландии.

25 сентября со счётом 5:0 «Дандолк» взял верх над «Корк Сити».

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» на сегодняшний день находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «бунтарями». С разницей в один гол «Сент-Патрикс Атлетик» выиграл в гостях у команды «Финн Хэрпс» в 1/4 плей-офф Кубка Ирландии (2:1). В позапрошлом туре уверенную победу одержали «святоши» над командой «Дандолк».

Со счётом 2:1 «Дроэда Юнайтед» выиграла в гостях у «Сент-Патрикса».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Корк Сити» – 3.80

Ничья – 3.70

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 1.94

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 3.25

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

Из пяти крайних очных встреч три завершились исходом: обе забьют – да

Три победы одержали «бунтари» в пяти последних матчах

За тот же период «святоши» проиграли в двух встречах.

Прогноз

После домашнего поражения от «Дроэды» в предстоящем матче «святоши» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Сент-Патрикс Атлетик» коэффициент 1.94.